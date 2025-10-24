t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine: Explosion bei Passkontrolle – vier Menschen an Bahnhof getötet

In der Ukraine
Explosion bei Passkontrolle: Vier Menschen an Bahnhof getötet

Von t-online, sic
Aktualisiert am 24.10.2025 - 13:49 UhrLesedauer: 2 Min.
Rettungskräfte am Tatort Bahnhof Owrutsch: Hier hat ein Mann einen Sprengsatz gezündet.Vergrößern des Bildes
Rettungskräfte am Tatort Bahnhof Owrutsch: Hier hat ein Mann einen Sprengsatz gezündet. (Quelle: Ukrainische Nationalpolizei)
News folgen

Bei einer Ausweiskontrolle sprengt sich ein Mann in der Nordukraine in die Luft. Er reißt drei weitere Menschen mit in den Tod. Der Mann war bereits polizeibekannt.

Bei einer Explosion auf dem Bahnhof der Stadt Owrutsch in der ukrainischen Region Schytomyr sind am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben sprengte sich ein 23-jähriger Mann aus Charkiw bei einer Ausweiskontrolle in die Luft. Außerdem soll es zwölf Verletzte geben.

Neben dem mutmaßlichen Täter starben drei Frauen im Alter von 29, 58 und 82 Jahren – alle aus der Region Korosten. Unter den Todesopfern befindet sich auch eine Mitarbeiterin des ukrainischen Grenzschutzes.

Täter war polizeibekannt

Nach Angaben der nationalen Polizei von Schytomyr ereignete sich die Explosion gegen 10.50 Uhr. Sicherheitskräfte kontrollierten zu diesem Zeitpunkt die Papiere von Reisenden eines Dieselzuges. Der Mann zündete die bisher nicht näher identifizierte Sprengvorrichtung, als seine Dokumente überprüft wurden. Berichten zufolge soll es sich um eine Handgranate gehandelt haben.

Wie der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, Andrij Demtschenko, der Zeitung "Ukrainska Pravda" erklärte, wurde der Täter vor Kurzem bereits wegen eines versuchten illegalen Grenzübertritts festgenommen. Bei dem Vorfall wurden zudem zwei weitere Soldaten sowie zehn Zivilpersonen verletzt. Alle Verletzten erhielten erste medizinische Versorgung vor Ort.

Laut Polizeiangaben handelte es sich bei dem Mann um einen Passagier, der sich auf dem Bahnsteig befand. Ermittlerteams der regionalen Polizei sind im Einsatz, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Die Untersuchungen dauern an.

Wegen der seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Invasion herrscht in der Ukraine Kriegsrecht. Männer im Alter zwischen 22 und 60 Jahren dürfen ohne Sondererlaubnis das Land nicht verlassen und können zur Landesverteidigung an der Front eingezogen werden. Immer wieder kommt es auch zu Gewalt durch Sicherheitskräfte bei der Mobilmachung, wenn Männer zum Kriegsdienst eingezogen werden.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom