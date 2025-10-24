In der Ukraine Explosion bei Passkontrolle: Vier Menschen an Bahnhof getötet

Rettungskräfte am Tatort Bahnhof Owrutsch: Hier hat ein Mann einen Sprengsatz gezündet. (Quelle: Ukrainische Nationalpolizei)

Bei einer Ausweiskontrolle sprengt sich ein Mann in der Nordukraine in die Luft. Er reißt drei weitere Menschen mit in den Tod. Der Mann war bereits polizeibekannt.

Bei einer Explosion auf dem Bahnhof der Stadt Owrutsch in der ukrainischen Region Schytomyr sind am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben sprengte sich ein 23-jähriger Mann aus Charkiw bei einer Ausweiskontrolle in die Luft. Außerdem soll es zwölf Verletzte geben.

Neben dem mutmaßlichen Täter starben drei Frauen im Alter von 29, 58 und 82 Jahren – alle aus der Region Korosten. Unter den Todesopfern befindet sich auch eine Mitarbeiterin des ukrainischen Grenzschutzes.

Täter war polizeibekannt

Nach Angaben der nationalen Polizei von Schytomyr ereignete sich die Explosion gegen 10.50 Uhr. Sicherheitskräfte kontrollierten zu diesem Zeitpunkt die Papiere von Reisenden eines Dieselzuges. Der Mann zündete die bisher nicht näher identifizierte Sprengvorrichtung, als seine Dokumente überprüft wurden. Berichten zufolge soll es sich um eine Handgranate gehandelt haben.

Wie der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, Andrij Demtschenko, der Zeitung "Ukrainska Pravda" erklärte, wurde der Täter vor Kurzem bereits wegen eines versuchten illegalen Grenzübertritts festgenommen. Bei dem Vorfall wurden zudem zwei weitere Soldaten sowie zehn Zivilpersonen verletzt. Alle Verletzten erhielten erste medizinische Versorgung vor Ort.

Laut Polizeiangaben handelte es sich bei dem Mann um einen Passagier, der sich auf dem Bahnsteig befand. Ermittlerteams der regionalen Polizei sind im Einsatz, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Die Untersuchungen dauern an.