Bei Luftangriffen in Kiew Ministerin Reiche muss in den Bunker

Von dpa 25.10.2025 - 14:24 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wirtschaftsministerin Reiche: Wegen des Raketenalarms in Kiew suchte sie in der Nacht einen Schutzkeller auf. (Quelle: Andreas Stein/dpa/dpa-bilder)

Am Freitag ist die Wirtschaftsministerin überraschend in Kiew eingetroffen – wenige Stunden später griff Russland die Stadt an. So schildert Reiche ihre Erlebnisse.

Bei dem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew musste in der Nacht auch die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche in den Schutzkeller. Für sie sei es ein bedrückendes Erlebnis gewesen, für die Ukrainer leider trauriger Alltag, sagte sie auf einer Pressekonferenz am Samstag.

"Es zeigte mir in dieser Nacht noch einmal sehr eindrücklich, dass die Attacken Russlands auf die ukrainische Bevölkerung darauf zielen, sie zu zermürben." Bei dem Angriff auf Kiew kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, zwölf weitere wurden verletzt.

Reiche ist am Freitag mit einer Wirtschaftsdelegation zu einem mehrtägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Die Angriffe auf die Strom- und Wärmeversorgung kurz vor der Heizperiode seien eine Gefahr, sagte die CDU-Politikerin nun in Kiew.

Reiche sagte der Ukraine Hilfe zu

Sie versprach dem kriegsgeplagten Land Hilfe beim Wiederaufbau der zerstörten Energieinfrastruktur. Deutschland werde die Ukrainer nicht im Stich lassen.