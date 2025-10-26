"Einmaliges Erzeugnis" Putin äußert sich zu Atomraketentest

Von t-online 26.10.2025 - 10:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der russische Staatschef Wladimir Putin präsentierte sich am Sonntag in Armeekleidung. (Quelle: IMAGO/Kremlin Press Office/imago)

Wladimir Putin bestätigt Tests mit der Atomrakete "Burewestnik". Der Westen zeigt sich besorgt über den Testflug der Langstreckenrakete.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat am Sonntag den Test einer atomaren Langstreckenrakete seiner Streitkräfte bestätigt. Putin lobte die Rakete als "einmaliges Erzeugnis, das sonst niemand auf der Welt hat".

Die Atomrakete "Burewestnik" wurde demnach im Verlauf des jüngsten Manövers russischer Atomstreitkräfte am 21. Oktober getestet. Nach Angaben des russischen Generalstabschefs Waleri Gerassimow befand sich die Rakete auf ihrem Testflug 15 Stunden in der Luft und legte dabei eine Distanz von 14.000 Kilometern zurück.

Putin forderte seinen Generalstabschef auf, die Infrastruktur zu schaffen, um die neue Waffe nun bei den Streitkräften einzuführen. Russland hatte 2018 erstmals die Entwicklung der Interkontinentalrakete erwähnt. Seither soll es mehrere Tests gegeben haben.

Die atomgetriebene Langstreckenrakete "Burewestnik" – deutsch Sturmvogel – wird vom Atomwaffensperrvertrag START nicht erfasst. Ebenso wie die von Russland entwickelte U-Boot-Rakete Poseidon. Putin hatte den USA zuletzt ein Abkommen über eine Begrenzung angeboten. Doch verlangt US-Präsident Donald Trump Bedingungen.

Westliche Experten warnen

Erste Vorarbeiten für die Langstreckenrakete "Burewestnik" – im Nato-Jargon Skyfall genannt – wurden bereits Anfang der Zweitausender eingeleitet. Westliche Fachleute zeigen sich besorgt über die neue Entwicklung:

"Zwar ist die Reichweite von "Burewestnik" nicht "nahezu unbegrenzt", wie Putin behauptete, doch ermöglicht die interkontinentale Reichweite dem Raketensystem, weite Flugrouten zu fliegen und so manche Raketenabwehr zu umgehen", heißt es in einer Studie von Timothy Wright von der Washingtoner Forschungseinrichtung International Institut for Strategic Studies (IISS).