Newsblog zum Ukraine-Krieg Jetzt will Trump den Ukraine-Krieg mit einem Staatschef beenden

Trump will den Ukraine-Krieg mit Chinas Präsident Xi beenden.

Immer mehr junge Männer fliehen aus der Ukraine. Trump setzt bei seinem Einsatz für eine Waffenruhe auf Chinas Staatschef Xi. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 30. Oktober

Trump übe Treffen mit Xi: "Ukraine wichtiges Thema"

US-Präsident Donald Trump setzt in seinen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeizuführen auf Chinas Staatschef Xi Jinping. "Er wird uns helfen", sagte Trump über das Treffen nach übereinstimmenden Recherchen der Nachrichtenagenturen AFP und dpa im Zusammenhang mit einem möglichen Ende des Kriegs in der Ukraine. Demnach sagte der US-Präsident weiter: "Wir haben lange darüber gesprochen. Die Ukraine war ein sehr wichtiges Thema."

Trump und Xi waren am Donnerstag am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea zusammengetroffen. Neben Handels-Themen stand die Ukraine im Zentrum der Gespräche. China gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der Kriegswirtschaft des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Trump sagte nun ein angestrebtes Ende von Russlands Angriffskrieg: „Wir werden beide zusammenarbeiten, um zu sehen, ob wir etwas schaffen."

Neue russische Angriffe – Ukraine spricht von "Energieterror"

Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie die ukrainischen Behörden am Donnerstag mitteilten. Dem privaten Energieversorger DTEK zufolge wurden Kraftwerke in verschiedenen Regionen beschädigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf der russischen Führung in Onlinediensten vor, sie habe die "Absicht, alles zu zerstören".

In der südostukrainischen Stadt Saporischschja wurden laut regionaler Militärverwaltung zwei Menschen getötet. Weitere 23 Menschen wurden demnach verletzt, darunter sechs Kinder. In der Region Winnyzja nahe Kiew erlag ein siebenjähriges Mädchen den Behörden zufolge ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft der südukrainischen Region Cherson teilte mit, dass dort am Morgen ein Mensch getötet worden sei, als Russland Siedlungen "mit Artillerie, Mörsern und Drohnen von verschiedenen Typen" angegriffen habe.

Die ukrainische Regierungschefin Julia Swyrydenko sprach von "systematischem Energieterror" durch Russland. Moskau greife "vor Beginn des Winters das Leben, die Würde und die Wärme der Ukrainer an", erklärte sie.

Fast 100.000 junge ukrainische Männer in zwei Monaten geflohen

Fast 100.000 junge Männer sind in den vergangenen zwei Monaten offenbar aus der Ukraine geflohen. Laut der polnischen Grenzpolizei haben in dem Zeitraum 99.000 ukrainische Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren das Land über die Grenze verlassen.