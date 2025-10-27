Newsblog zum Ukraine-Krieg Jetzt will Trump den Ukraine-Krieg mit einem Staatschef beenden
Immer mehr junge Männer fliehen aus der Ukraine. Trump setzt bei seinem Einsatz für eine Waffenruhe auf Chinas Staatschef Xi. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 30. Oktober
Trump übe Treffen mit Xi: "Ukraine wichtiges Thema"
US-Präsident Donald Trump setzt in seinen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeizuführen auf Chinas Staatschef Xi Jinping. "Er wird uns helfen", sagte Trump über das Treffen nach übereinstimmenden Recherchen der Nachrichtenagenturen AFP und dpa im Zusammenhang mit einem möglichen Ende des Kriegs in der Ukraine. Demnach sagte der US-Präsident weiter: "Wir haben lange darüber gesprochen. Die Ukraine war ein sehr wichtiges Thema."
Trump und Xi waren am Donnerstag am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea zusammengetroffen. Neben Handels-Themen stand die Ukraine im Zentrum der Gespräche. China gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der Kriegswirtschaft des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Trump sagte nun ein angestrebtes Ende von Russlands Angriffskrieg: „Wir werden beide zusammenarbeiten, um zu sehen, ob wir etwas schaffen."
Neue russische Angriffe – Ukraine spricht von "Energieterror"
Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie die ukrainischen Behörden am Donnerstag mitteilten. Dem privaten Energieversorger DTEK zufolge wurden Kraftwerke in verschiedenen Regionen beschädigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf der russischen Führung in Onlinediensten vor, sie habe die "Absicht, alles zu zerstören".
In der südostukrainischen Stadt Saporischschja wurden laut regionaler Militärverwaltung zwei Menschen getötet. Weitere 23 Menschen wurden demnach verletzt, darunter sechs Kinder. In der Region Winnyzja nahe Kiew erlag ein siebenjähriges Mädchen den Behörden zufolge ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft der südukrainischen Region Cherson teilte mit, dass dort am Morgen ein Mensch getötet worden sei, als Russland Siedlungen "mit Artillerie, Mörsern und Drohnen von verschiedenen Typen" angegriffen habe.
Die ukrainische Regierungschefin Julia Swyrydenko sprach von "systematischem Energieterror" durch Russland. Moskau greife "vor Beginn des Winters das Leben, die Würde und die Wärme der Ukrainer an", erklärte sie.
Fast 100.000 junge ukrainische Männer in zwei Monaten geflohen
Fast 100.000 junge Männer sind in den vergangenen zwei Monaten offenbar aus der Ukraine geflohen. Laut der polnischen Grenzpolizei haben in dem Zeitraum 99.000 ukrainische Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren das Land über die Grenze verlassen.
Kurz zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ausreiseregeln für junge Männer gelockert. So ist es Männern unter 23 Jahren nun erlaubt, ins Ausland zu reisen. Durch die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise erhofft man sich eine höhere Rückkehrquote als bei denen, die unerlaubt fliehen. Zudem sollte so verhindert werden, dass Familien ihre Söhne vor deren 18. Geburtstag ins Ausland schicken.
Zeitgleich hatte die Ukraine die Altersgrenze, ab der Männer zum Kriegsdienst verpflichtet sind, von 27 auf 25 Jahre abgesenkt.
Moskau warnt Trump vor Reaktion auf mögliche Atomtests
Russland hat für den Fall der ersten Atomwaffentests der USA seit mehr als 30 Jahren ebenfalls mit der Wiederaufnahme solcher Erprobungen gedroht. Russland hoffe, dass US-Präsident Donald Trump über die jüngsten russischen Waffentests der Rakete Burewestnik und der Unterwasserdrohne Poseidon korrekt informiert worden sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Es habe sich nicht um Atomwaffentests gehandelt, betonte er.
Zugleich sagte Peskow, dass Russland weiter zu atomaren Abrüstungsverhandlungen mit den USA bereit sei. Man habe aber auf entsprechende Vorschläge bisher keine Reaktion von Trump erhalten.
Saporischschja: Toter und Verletzte nach russischem Angriff
Bei neuen russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen sind in der südukrainischen Stadt Saporischschja nach Behördenangaben mindestens ein Mann getötet und 17 weitere Menschen verletzt worden. Ärzte kümmerten sich um die Verletzten, teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. "Die Besatzer haben mindestens 20 Drohnen und acht Raketen auf Saporischschja gefeuert. Mehrere Stockwerke eines Wohnheims sind zerstört", teilte Fedorow mit. Am Morgen hatte er zunächst von 15 Verletzten gesprochen. Ein toter Mann sei später aus den Trümmern gezogen worden.
Russland hatte in der Nacht erneut in mehreren Teilen der Ukraine auch Wärmekraftwerke unter Beschuss genommen, wie die ukrainischen Behörden mitteilten. Einige Ziele lagen nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe im Westen des Landes. Wegen der ständigen russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur kommt es täglich zu Ausfällen bei Strom, Heizung und Wasser.
Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe sich um Vergeltungsschläge nach ukrainischen Drohnenangriffen gehandelt. Ziele der Raketen- und Drohnenschläge seien neben den Anlagen der Energieinfrastruktur auch Rüstungsunternehmen sowie Militärflugplätze in dem Land gewesen.
Russischer Politiker droht USA mit Atomwaffenlieferung
Der russische Abgeordnete Alexei Zhuravlev hat den USA mit der Lieferung von Atomraketen an lateinamerikanische Länder gedroht. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma erklärte, Russland könne Atomraketen an "Venezuela oder Kuba" liefern, da sich diese in der Nähe des "wichtigsten geopolitischen Gegners" Russlands, den USA, befinden.
So verfüge Russland über eine "ganze Palette" von Raketen und werde "das Notwendige" einsetzen. Die USA seien ein "Feind". Russlands Vorgängerstaat, die Sowjetunion, hatte schon einmal Raketen auf Kuba stationiert. Das löste die sogenannte Kuba-Krise aus, die das Verhältnis beider Staaten stark belastete und beinahe zu einem Atomkrieg geführt hätte.
