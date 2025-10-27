Newsblog zum Ukraine-Krieg Torpediert China die ukrainische Drohnenproduktion?

Ein ukrainischer Soldat startet eine Aufklärungsdrohne (Archivbild): Nur noch rund ein Drittel der von der Ukraine eingesetzten Drohnen sind westlicher Bauart. (Quelle: Stringer/reuters)

Die Ukraine greift erneut Russlands Ölindustrie an. Die Versorgung mit wichtigen Bauteilen aus China stockt offenbar. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch 29. Oktober

China torpediert offenbar Drohnenproduktion in der Ukraine

China schränkt offenbar zunehmend die Lieferung von Drohnenbestandteilen in die Ukraine ein. Auch den Export an verbündete Länder wie Polen oder die baltischen Staaten verbietet die Regierung in Peking, berichtet der Sender "nt-v" unter Berufung auf Jurii Lomikowskyi, den Mitbegründer von Iron, einem Netzwerk ukrainischer und internationaler Rüstungsfirmen. Demnach war die Ukraine bislang abhängig von den günstigen chinesischen Bauteilen.

So stammen insbesondere Motoren, Batterien und Flugsteuerungen für die Drohnen vor allem aus China. Aktuell versuche die Ukraine über Umwege an die entsprechenden Komponenten zu gelangen, etwa durch den Handel mit US-Unternehmen, die in Europa Produktionsstätten haben. "Aber das Wichtigste, woran wir arbeiten, ist, die Lokalisierung der Lieferketten in der Ukraine voranzutreiben", erklärt Lomikowskyi.

Er glaubt allerdings auch, dass die Maßnahmen Chinas nur eine vorübergehende Reaktion auf westliche Sanktionen im Ukraine-Krieg sind. Langfristig sei die Belieferung der Ukraine weiterhin lukrativ: "China lernt schnell und verdient viel Geld mit diesem Krieg, weil es beide Länder mit Komponenten für alles versorgt."

Moskau dritte Nacht in Folge Ziel ukrainischer Drohnenangriffe

Die Region Moskau ist nach Angaben russischer Behörden die dritte Nacht in Folge zum Ziel ukrainischer Angriffe geworden. Sechs Drohnen seien über dem Großraum der Hauptstadt und 13 über angrenzenden Regionen abgeschossen worden, teilte Russlands Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Insgesamt seien über Russland 100 ukrainische Drohnen unschädlich gemacht worden.

Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, schrieb auf Telegram, es habe mehrere Angriffswellen auf die Hauptstadt gegeben. Die Flugaufsicht schloss nach eigenen Angaben vorübergehend drei der vier Moskauer Flughäfen. Zunächst war nur von zwei geschlossenen Flughäfen berichtet worden.

Ziel der ukrainischen Drohnenangriffe in Russland ist es nach Angaben aus Kiew, militärische und industrielle Anlagen zu treffen, die russische Kriegswirtschaft zu schwächen und der Bevölkerung zu zeigen, dass der Ukraine-Krieg ihnen näher kommt.

Ukrainer treffen offenbar Öllager in Russland und auf der Krim