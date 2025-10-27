Newsblog zum Ukraine-Krieg 100.000 junge ukrainische Männer in zwei Monaten geflohen
Immer mehr junge Männer fliehen aus der Ukraine. Ein russischer Politiker droht den USA. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 30. Oktober
Fast 100.000 junge ukrainische Männer in zwei Monaten geflohen
Fast 100.000 junge Männer sind in den vergangenen zwei Monaten offenbar aus der Ukraine geflohen. Laut der polnischen Grenzpolizei haben in dem Zeitraum 99.000 ukrainische Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren das Land über die Grenze verlassen.
Kurz zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ausreiseregeln für junge Männer gelockert. So ist es Männern unter 23 Jahren nun erlaubt, ins Ausland zu reisen. Durch die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise erhofft man sich eine höhere Rückkehrquote als bei denen, die unerlaubt fliehen. Zudem sollte so verhindert werden, dass Familien ihre Söhne vor deren 18. Geburtstag ins Ausland schicken.
Zeitgleich hatte die Ukraine die Altersgrenze, ab der Männer zum Kriegsdienst verpflichtet sind, von 27 auf 25 Jahre abgesenkt.
Moskau warnt Trump vor Reaktion auf mögliche Atomtests
Russland hat für den Fall der ersten Atomwaffentests der USA seit mehr als 30 Jahren ebenfalls mit der Wiederaufnahme solcher Erprobungen gedroht. Russland hoffe, dass US-Präsident Donald Trump über die jüngsten russischen Waffentests der Rakete Burewestnik und der Unterwasserdrohne Poseidon korrekt informiert worden sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Es habe sich nicht um Atomwaffentests gehandelt, betonte er.
Zugleich sagte Peskow, dass Russland weiter zu atomaren Abrüstungsverhandlungen mit den USA bereit sei. Es habe aber auf seine Vorschläge bisher keine Reaktion von Trump erhalten.
Saporischschja: Toter und Verletzte nach russischem Angriff
Bei neuen russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen sind in der südukrainischen Stadt Saporischschja nach Behördenangaben mindestens ein Mann getötet und 17 weitere Menschen verletzt worden. Ärzte kümmerten sich um die Verletzten, teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. "Die Besatzer haben mindestens 20 Drohnen und acht Raketen auf Saporischschja gefeuert. Mehrere Stockwerke eines Wohnheims sind zerstört", teilte Fedorow mit. Am Morgen hatte er zunächst von 15 Verletzten gesprochen. Ein toter Mann sei später aus den Trümmern gezogen worden.
Russland hatte in der Nacht erneut in mehreren Teilen der Ukraine auch Wärmekraftwerke unter Beschuss genommen, wie die ukrainischen Behörden mitteilten. Einige Ziele lagen nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe im Westen des Landes. Wegen der ständigen russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur kommt es täglich zu Ausfällen bei Strom, Heizung und Wasser.
Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe sich um Vergeltungsschläge nach ukrainischen Drohnenangriffen gehandelt. Ziele der Raketen- und Drohnenschläge seien neben den Anlagen der Energieinfrastruktur auch Rüstungsunternehmen sowie Militärflugplätze in dem Land gewesen.
Russischer Politiker droht USA mit Atomwaffenlieferung
Der russische Abgeordnete Alexei Zhuravlev hat den USA mit der Lieferung von Atomraketen an lateinamerikanische Länder gedroht. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma erklärte, Russland könne Atomraketen an "Venezuela oder Kuba" liefern, da sich diese in der Nähe des "wichtigsten geopolitischen Gegners" Russlands, den USA, befinden.
So verfüge Russland über eine "ganze Palette" von Raketen und werde "das Notwendige" einsetzen. Die USA seien ein "Feind". Russlands Vorgängerstaat, die Sowjetunion, hatte schon einmal Raketen auf Kuba stationiert. Das löste die sogenannte Kuba-Krise aus, die das Verhältnis beider Staaten stark belastete und beinah zu einem Atomkrieg geführt hätte.
Bürgermeister warnt vor Katastrophe an AKW
Noch immer ist die Kühlung des AKW Saporischschja in der Ukraine nicht ans Stromnetz angebunden. Ein Kommunalpolitiker befürchtet Schlimmes, zum Beispiel ein Durchschmelzen von radioaktivem Material.
Mittwoch, 29. Oktober
Selenskyj: Lage in Pokrowsk schwierig
Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist die Lage für die ukrainischen Verteidiger in der Stadt Pokrowsk im Osten des Landes schwierig. Die Intensität der Kämpfe sei dort wie in den vergangenen Wochen sehr hoch, das russische Militär habe dort sehr viele Truppen zusammengezogen, teilte er in seiner Videobotschaft am Abend mit. "Die Besatzer versuchen mit allen Mitteln, sich dort festzusetzen", sagte er. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass einzelne russische Einheiten in die Stadt eingedrungen waren.
Auch die Stadt Kupjansk im nordostukrainischen Gebiet Charkiw bleibt nach Angaben Selenskyjs schwer umkämpft. Die Lage sei weiterhin kompliziert, habe sich aber leicht verbessert. "Unsere Streitkräfte haben in diesen Tagen mehr Kontrolle, wir verteidigen weiterhin unsere Stellungen", sagte er.
Russland soll angeblich atomare Superwaffe getestet haben
Russland hat nach Angaben von Präsident Wladimir Putin einen atomwaffentauglichen Supertorpedo vom Typ "Poseidon" getestet. Dies sei ein großer Erfolg, so Putin. Der Test habe am Dienstag stattgefunden. Die Leistung des "Poseidon" übertreffe die der Interkontinentalrakete "Sarmat", fügt der Präsident hinzu. Experten in den USA und Russland haben den "Poseidon" als eine neue Kategorie von Vergeltungswaffe beschrieben, die in der Lage sei, radioaktive Wellen im Meer auszulösen, die Küstenstädte unbewohnbar machen könnten.
