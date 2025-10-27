Newsblog zum Ukraine-Krieg 100.000 junge ukrainische Männer in zwei Monaten geflohen

Ukrainische Soldaten bei einem Training in der Region Donetsk (Archivbild): Viele junge Männer fliehen (Quelle: Dan Bashakov/ap)

Immer mehr junge Männer fliehen aus der Ukraine. Ein russischer Politiker droht den USA. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 30. Oktober

Fast 100.000 junge ukrainische Männer in zwei Monaten geflohen

Fast 100.000 junge Männer sind in den vergangenen zwei Monaten offenbar aus der Ukraine geflohen. Laut der polnischen Grenzpolizei haben in dem Zeitraum 99.000 ukrainische Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren das Land über die Grenze verlassen.

Kurz zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ausreiseregeln für junge Männer gelockert. So ist es Männern unter 23 Jahren nun erlaubt, ins Ausland zu reisen. Durch die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise erhofft man sich eine höhere Rückkehrquote als bei denen, die unerlaubt fliehen. Zudem sollte so verhindert werden, dass Familien ihre Söhne vor deren 18. Geburtstag ins Ausland schicken.

Zeitgleich hatte die Ukraine die Altersgrenze, ab der Männer zum Kriegsdienst verpflichtet sind, von 27 auf 25 Jahre abgesenkt.

Moskau warnt Trump vor Reaktion auf mögliche Atomtests

Russland hat für den Fall der ersten Atomwaffentests der USA seit mehr als 30 Jahren ebenfalls mit der Wiederaufnahme solcher Erprobungen gedroht. Russland hoffe, dass US-Präsident Donald Trump über die jüngsten russischen Waffentests der Rakete Burewestnik und der Unterwasserdrohne Poseidon korrekt informiert worden sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Es habe sich nicht um Atomwaffentests gehandelt, betonte er.

Zugleich sagte Peskow, dass Russland weiter zu atomaren Abrüstungsverhandlungen mit den USA bereit sei. Es habe aber auf seine Vorschläge bisher keine Reaktion von Trump erhalten.

Saporischschja: Toter und Verletzte nach russischem Angriff

Bei neuen russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen sind in der südukrainischen Stadt Saporischschja nach Behördenangaben mindestens ein Mann getötet und 17 weitere Menschen verletzt worden. Ärzte kümmerten sich um die Verletzten, teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. "Die Besatzer haben mindestens 20 Drohnen und acht Raketen auf Saporischschja gefeuert. Mehrere Stockwerke eines Wohnheims sind zerstört", teilte Fedorow mit. Am Morgen hatte er zunächst von 15 Verletzten gesprochen. Ein toter Mann sei später aus den Trümmern gezogen worden.