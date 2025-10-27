Die Marschflugkörper vom Typ Burewestnik (russisch für "Sturmvogel") verfügen über einen Antrieb durch Atomenergie. Putin sprach von "unbegrenzter Reichweite" und einer "einzigartigen Erfindung", über die außer Russland "kein anderer auf der Welt" verfüge.

Ukraine fliegt großen Drohnenangriff auf Moskau

In der Nacht hat die Ukraine einen großen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt Moskau und die umliegende Region gestartet. Ziele des Angriffs waren nach Angaben verschiedener Militäranalysten militärische Einrichtungen, Treibstofflager und Infrastrukturen, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen sollen.

Dutzende Drohnen sollen demnach aus verschiedenen Richtungen auf die russische Hauptstadt zugeflogen sein. In mehreren Stadtteilen Moskaus waren in der Nacht Explosionen zu hören, Anwohner berichteten von Rauchentwicklung. In der Stadt Serpuchow südlich von Moskau setzte ein Drohnenangriff ein Treibstofflager in Brand. An den internationalen Flughäfen Domodedowo, Scheremetjewo, Wnukowo und Schukowski wurde der Flugverkehr vorübergehend eingestellt.

Laut russischen Augenzeugenberichten brachte das russische Militär mobile Flugabwehreinheiten auf Pick-up-Trucks in Stellung. Dennoch sei es zu vielen Explosionen im Stadtgebiet gekommen. Russland erklärte, es habe in der Nacht 193 ukrainische Drohnen abgewehrt, davon 34 in der Nähe von Moskau. Die russischen Zahlen gelten gemeinhin als nicht vertrauenswürdig. Erfolgreiche ukrainische Angriffe werden seitens des Kreml quasi nicht kommuniziert.

Sonntag, 26. Oktober

Selenskyj berichtet von schweren Kämpfen um Pokrowsk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von schweren Kämpfen um die Stadt Pokrowsk im Osten des Landes berichtet. Dabei helfe vor allem der Einsatz der ukrainischen Bukowina-Brigade in der benachbarten Stadt Myrnohrad. "Genau dort, gegenüber von Pokrowsk, haben die Russen ihre Hauptangriffstruppe konzentriert – und das ist eine beträchtliche Anzahl von Besatzungstruppen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

"Natürlich führt dies zu einer schwierigen Situation in Pokrowsk und allen benachbarten Gebieten", führte Selenskyj weiter aus. "Es gibt heftige Kämpfe in der Stadt, an den Zufahrtswegen zur Stadt." Auch die Versorgung sei schwierig. Dennoch werde weiter gegen die Besatzer gekämpft: "Wir müssen den Russen weiterhin so viele Verluste wie möglich zufügen."

Putin-Vertreter mit kuriosem Gastgeschenk in den USA

Ein wichtiger Unterhändler Wladimir Putins hat zu Verhandlungen in USA ein besonderes Gastgeschenk für seine US-Gesprächspartner mitgebracht. Auf seinem Telegram-Kanal postete Kirill Dimitrijew das Foto einer Pralinenschachtel mit Putins Konterfei.

Der Inhalt der Boxen, die die Aufschrift "Große Worte eines großen Mannes" trägt: Zwölf Schokoladenpralinen, verziert mit je einem Putin-Zitat.