Newsblog zum Ukraine-Krieg Offenbar erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen

Ukrainische Soldaten des Verteidigungsnachrichtendienstes bereiten den Start der Langstreckendrohne An-196 Ljutyj an einem ungenannten Ort in der Ukraine vor. (Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/dpa-bilder)

Russland und die Ukraine überziehen sich Nacht für Nacht mit Angriffen aus der Luft. Die Ukraine zielt speziell auf die Treibstoffversorgung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch 29. Oktober

Offenbar erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen

In der russischen Region Uljanowsk an der Wolga ist Medienberichten zufolge ein Treibstofflager von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Getroffen worden seien Reservoirs der Firma NS-Oil, berichtete der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova. Auf den dort veröffentlichten Fotos und Videos sind Brände zu erkennen, die von dem Öllager stammen sollen.

Offiziell gibt es aus Russland bislang keine Bestätigung. Das russische Militär meldete am späten Abend lediglich den Abschuss von 57 Drohnen. In zahlreichen Regionen wurde Drohnenalarm gegeben.

Russland: Ukraine greift Industriegebiet Budjonnowsk mit Drohnen an

Die Ukraine greift russischen Angaben zufolge mit mehrere Drohnen das Industriegebiet Budjonnowsk in der russischen Region Stawropol. Der Angriff habe jedoch keine Schäden verursacht, teilte der Gouverneur der Region, Wladimir Wladimirow, über den Nachrichtendienst Telegram mit.

Zwei Moskauer Flughäfen stellen Flugbetrieb wegen Drohnenangriffen ein

Die Ukraine greift russischen Angaben zufolge die dritte Nacht in Folge die Region Moskau mit Drohnen an. Der Flugverkehr um die russische Hauptstadt wird gestört. Die russische Flugabwehr zerstört nach Angaben des Verteidigungsministeriums innerhalb von drei Stunden 57 ukrainische Drohnen, darunter vier über der Region Moskau. Zwei der vier Moskauer Flughäfen stellen vorübergehend den Betrieb ein. Berichte über Schäden liegen zunächst nicht vor.

Dienstag, 28. Oktober

Putins "Stachelschweine" sind wohl besser als gedacht

Die Improvisationskünste der russischen Armee ernten regelmäßig Spott. Doch "Stachelschweine" und "rollende Scheunen" könnten effektiver sein als gedacht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland meldet erneuten ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau

Russland hat nach eigenen Angaben die zweite Nacht in Folge einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt. Insgesamt seien 17 Drohnen zerstört worden, teilt das Verteidigungsministerium mit.

Russische Luftabwehreinheiten hätten die übrigen drei Drohnen über der Region Brjansk, die im Westen an die Ukraine und im Nordosten an die Region Kaluga grenzt, zerstört. In Brjansk wurde dem dortigen Gouverneur zufolge ein Zivilist verletzt. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Asow-Regiment wehrt russischen Großangriff ab

Ukrainische Truppen haben den bisher wohl größten russischen Fahrzeugangriff in diesem Herbst abgewehrt. Insgesamt seien 29 gepanzerte Fahrzeuge bei der Attacke nahe der ostukrainischen Stadt Dobropillia eingesetzt worden – darunter auch zahlreiche Kampfpanzer. Der Angriff habe über sechs Stunden gedauert, teilte die Nationalgarde-Einheit "Asow" mit. Sie wurde von der 33. und der 93. mechanisierten Brigade der ukrainischen Armee unterstützt.