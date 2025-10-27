Newsblog zum Ukraine-Krieg Offenbar erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen
Russland und die Ukraine überziehen sich Nacht für Nacht mit Angriffen aus der Luft. Die Ukraine zielt speziell auf die Treibstoffversorgung. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch 29. Oktober
Offenbar erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen
In der russischen Region Uljanowsk an der Wolga ist Medienberichten zufolge ein Treibstofflager von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Getroffen worden seien Reservoirs der Firma NS-Oil, berichtete der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova. Auf den dort veröffentlichten Fotos und Videos sind Brände zu erkennen, die von dem Öllager stammen sollen.
Offiziell gibt es aus Russland bislang keine Bestätigung. Das russische Militär meldete am späten Abend lediglich den Abschuss von 57 Drohnen. In zahlreichen Regionen wurde Drohnenalarm gegeben.
Russland: Ukraine greift Industriegebiet Budjonnowsk mit Drohnen an
Die Ukraine greift russischen Angaben zufolge mit mehrere Drohnen das Industriegebiet Budjonnowsk in der russischen Region Stawropol. Der Angriff habe jedoch keine Schäden verursacht, teilte der Gouverneur der Region, Wladimir Wladimirow, über den Nachrichtendienst Telegram mit.
Zwei Moskauer Flughäfen stellen Flugbetrieb wegen Drohnenangriffen ein
Die Ukraine greift russischen Angaben zufolge die dritte Nacht in Folge die Region Moskau mit Drohnen an. Der Flugverkehr um die russische Hauptstadt wird gestört. Die russische Flugabwehr zerstört nach Angaben des Verteidigungsministeriums innerhalb von drei Stunden 57 ukrainische Drohnen, darunter vier über der Region Moskau. Zwei der vier Moskauer Flughäfen stellen vorübergehend den Betrieb ein. Berichte über Schäden liegen zunächst nicht vor.
Dienstag, 28. Oktober
Putins "Stachelschweine" sind wohl besser als gedacht
Die Improvisationskünste der russischen Armee ernten regelmäßig Spott. Doch "Stachelschweine" und "rollende Scheunen" könnten effektiver sein als gedacht.
Russland meldet erneuten ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau
Russland hat nach eigenen Angaben die zweite Nacht in Folge einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt. Insgesamt seien 17 Drohnen zerstört worden, teilt das Verteidigungsministerium mit.
Russische Luftabwehreinheiten hätten die übrigen drei Drohnen über der Region Brjansk, die im Westen an die Ukraine und im Nordosten an die Region Kaluga grenzt, zerstört. In Brjansk wurde dem dortigen Gouverneur zufolge ein Zivilist verletzt. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.
Asow-Regiment wehrt russischen Großangriff ab
Ukrainische Truppen haben den bisher wohl größten russischen Fahrzeugangriff in diesem Herbst abgewehrt. Insgesamt seien 29 gepanzerte Fahrzeuge bei der Attacke nahe der ostukrainischen Stadt Dobropillia eingesetzt worden – darunter auch zahlreiche Kampfpanzer. Der Angriff habe über sechs Stunden gedauert, teilte die Nationalgarde-Einheit "Asow" mit. Sie wurde von der 33. und der 93. mechanisierten Brigade der ukrainischen Armee unterstützt.
Die russischen Truppen versuchten demnach, in kleinen Gruppen von jeweils vier bis fünf Fahrzeugen aus unterschiedlichen Richtungen vorzurücken. Offenbar sollte so die Verteidigung erschwert werden. Die ukrainischen Einheiten reagierten mit vorbereiteten Stellungen, Minenfeldern und dem koordinierten Einsatz von Artillerie sowie Drohnenteams.
Die Kämpfe konzentrierten sich laut Armeeangaben auf die Dörfer Schachowe und Wolodymyriwka. Dort sei der Angriff in zwei Wellen erfolgt. Beobachter berichteten, dass einige russische Fahrzeuge mit Anti-Drohnen-Netzen versehen gewesen seien. Russische Soldaten seien in Waldgebieten nahe Wolodymyriwka abgesetzt worden, hätten ihr Ziel jedoch nicht erreicht. Drohnenangriffe und Artilleriebeschuss hätten sie gestoppt.
Agentur: USA setzt Deutschland Frist für deutsche Rosneft-Tochter
Die USA haben der Bundesregierung einem Medienbericht zufolge eine Frist von sechs Monaten gesetzt, um die Eigentumsverhältnisse der deutschen Tochter des russischen Ölkonzerns Rosneft zu regeln. Im Gegenzug sei Washington bereit, Rosneft Deutschland vorübergehend von US-Sanktionen auszunehmen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit den Verhandlungen vertraute Insider bestätigten der Nachrichtenagentur Reuters in Deutschland lediglich, dass es konstruktive Gespräche gebe. US-Präsident Donald Trump hatte am 22. Oktober wegen des Ukraine-Krieges Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft verhängt.
Derzeit wird die deutsche Rosneft-Tochter von der Bundesregierung treuhänderisch verwaltet. Sie hatte die Kontrolle über die Anteile, zu denen auch die Mehrheitsbeteiligung an der PCK-Raffinerie in Schwedt gehört, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 übernommen. Seitdem versucht die Bundesregierung, eine dauerhafte Lösung für die Anteile zu finden, um die Versorgungssicherheit vor allem im Osten Deutschlands zu gewährleisten. Eine Enteignung gilt als rechtlich kompliziert. Die Treuhandverwaltung wurde bereits mehrfach verlängert.
Die US-Regierung habe deutschen Gesprächspartnern mitgeteilt, dass sie eine nicht verlängerbare, befristete Generallizenz für Rosneft Deutschland in Erwägung ziehe, meldete Bloomberg weiter. Auf Rosneft Deutschland entfallen zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazitäten. Durch die staatliche Zwangskontrolle soll die Versorgungssicherheit gewährleistet bleiben. Die Öl-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt ist vor allem für die Benzinversorgung im Großraum Berlin wichtig.
Sanktionen: Lukoil will ausländische Beteiligungen loswerden
Nach der Verhängung von Sanktionen durch die USA prüft der russische Erdölriese Lukoil den Verkauf von ausländischen Beteiligungen. "Lukoil gibt bekannt, dass es aufgrund der Einführung restriktiver Maßnahmen gegen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften durch einige Staaten beabsichtigt, seine internationalen Vermögenswerte zu verkaufen", teilte das Unternehmen mit. Angebote potenzieller Käufer würden geprüft. Der Verkauf werde unter der vom US-Finanzministerium bis zum 21. November gewährten Lizenz zur Abwicklung der Geschäftstätigkeit realisiert. Falls notwendig, werde Lukoil auch eine Verlängerung dieser Lizenz beantragen.
- Eigene Recherchen
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters