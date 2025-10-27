Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin verkündet Test atomarer Superwaffe "Poseidon"
Russland soll eine neuartige Waffe getestet haben. Die Versorgung der Ukraine mit wichtigen Bauteilen aus China stockt offenbar. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Russland soll angeblich atomare Superwaffe getestet haben
- Putin: Russische Truppen rücken in Ukraine vor
- Polens Luftwaffe fängt russischen Aufklärer über der Ostsee ab
- China torpediert offenbar Drohnenproduktion in der Ukraine
- Moskau dritte Nacht in Folge Ziel ukrainischer Drohnenangriffe
- Ukrainer treffen offenbar Öllager in Russland und auf der Krim
Mittwoch, 29. Oktober
Russland soll angeblich atomare Superwaffe getestet haben
Russland hat nach Angaben von Präsident Wladimir Putin einen atomwaffentauglichen Supertorpedo vom Typ "Poseidon" getestet. Dies sei ein großer Erfolg, so Putin. Der Test habe am Dienstag stattgefunden. Die Leistung des "Poseidon" übertreffe die der Interkontinentalrakete "Sarmat", fügt der Präsident hinzu. Experten in den USA und Russland haben den "Poseidon" als eine neue Kategorie von Vergeltungswaffe beschrieben, die in der Lage sei, radioaktive Wellen im Meer auszulösen, die Küstenstädte unbewohnbar machen könnten.
Putin: Russische Truppen rücken in Ukraine vor
Russlands Truppen rücken nach den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin insgesamt in der Ukraine vor. Russland sorge damit für seine langfristige Sicherheit, sagt Putin der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. In Kupjansk und Pokrowsk sei der Feind umzingelt, erklärt Putin mit Blick auf die im Osten der Ukraine liegenden Städte. Die ukrainische Führung müsse nun Entscheidungen über das Schicksal ihrer eingeschlossenen Bürger treffen.
Polens Luftwaffe fängt russischen Aufklärer über der Ostsee ab
Kampfjets der polnischen Luftwaffe haben ein russisches Aufklärungsflugzeug über der Ostsee abgefangen. Die Maschine vom Typ Iljuschin IL-20 sei am Dienstag im internationalen Luftraum ohne Flugplan und mit ausgeschaltetem Transponder unterwegs gewesen, teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte am Mittwoch auf X mit. Lesen Sie hier mehr dazu.
China torpediert offenbar Drohnenproduktion in der Ukraine
China schränkt offenbar zunehmend die Lieferung von Drohnenbestandteilen in die Ukraine ein. Auch den Export an verbündete Länder wie Polen oder die baltischen Staaten verbietet die Regierung in Peking, berichtet der Sender n-tv unter Berufung auf Jurii Lomikowskyi, den Mitbegründer von Iron, einem Netzwerk ukrainischer und internationaler Rüstungsfirmen. Demnach war die Ukraine bislang von den günstigen chinesischen Bauteilen abhängig.
So stammen insbesondere Motoren, Batterien und Flugsteuerungen für die Drohnen vor allem aus China. Aktuell versuche die Ukraine, über Umwege an die entsprechenden Komponenten zu gelangen, etwa durch den Handel mit US-Unternehmen, die in Europa Produktionsstätten haben. "Aber das Wichtigste, woran wir arbeiten, ist, die Lokalisierung der Lieferketten in der Ukraine voranzutreiben", erklärt Lomikowskyi.
Er glaubt allerdings auch, dass die Maßnahmen Chinas nur eine vorübergehende Reaktion auf westliche Sanktionen im Ukraine-Krieg sind. Langfristig sei die Belieferung der Ukraine weiterhin lukrativ: "China lernt schnell und verdient viel Geld mit diesem Krieg, weil es beide Länder mit Komponenten für alles versorgt."
Moskau dritte Nacht in Folge Ziel ukrainischer Drohnenangriffe
Die Region Moskau ist nach Angaben russischer Behörden die dritte Nacht in Folge zum Ziel ukrainischer Angriffe geworden. Sechs Drohnen seien über dem Großraum der Hauptstadt und 13 über angrenzenden Regionen abgeschossen worden, teilte Russlands Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Insgesamt seien über Russland 100 ukrainische Drohnen unschädlich gemacht worden.
Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, schrieb auf Telegram, es habe mehrere Angriffswellen auf die Hauptstadt gegeben. Die Flugaufsicht schloss nach eigenen Angaben vorübergehend drei der vier Moskauer Flughäfen. Zunächst war nur von zwei geschlossenen Flughäfen berichtet worden.
Ziel der ukrainischen Drohnenangriffe in Russland ist es nach Angaben aus Kiew, militärische und industrielle Anlagen zu treffen, die russische Kriegswirtschaft zu schwächen und der Bevölkerung zu zeigen, dass der Ukraine-Krieg ihnen näher kommt.
Ukrainer treffen offenbar Öllager in Russland und auf der Krim
In der russischen Region Uljanowsk an der Wolga ist Medienberichten zufolge ein Treibstofflager von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Getroffen worden seien Reservoirs der Firma NS-Oil, berichtete der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova. Auf den dort veröffentlichten Fotos und Videos sind Brände zu sehen, die von dem Öllager stammen sollen.
Offiziell gibt es aus Russland bislang keine Bestätigung. Das russische Militär meldete am späten Abend lediglich den Abschuss von 57 Drohnen. In zahlreichen Regionen wurde Drohnenalarm gegeben.
Auch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach Angaben russischer Behörden ein Treibstofflager in Brand geraten. Die Anlage in Simferopol sei von einer ukrainischen Drohne getroffen worden, schrieb der von der Moskauer Regierung eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow auf Telegram. Opfer gab es seinen Angaben zufolge nicht.
Russland: Ukraine greift Industriegebiet Budjonnowsk mit Drohnen an
Die Ukraine greift russischen Angaben zufolge mit mehrere Drohnen das Industriegebiet Budjonnowsk in der russischen Region Stawropol. Der Angriff habe jedoch keine Schäden verursacht, teilte der Gouverneur der Region, Wladimir Wladimirow, über den Nachrichtendienst Telegram mit.
Zwei Moskauer Flughäfen stellen Flugbetrieb wegen Drohnenangriffen ein
Die Ukraine greift russischen Angaben zufolge die dritte Nacht in Folge die Region Moskau mit Drohnen an. Der Flugverkehr um die russische Hauptstadt wird gestört. Die russische Flugabwehr zerstört nach Angaben des Verteidigungsministeriums innerhalb von drei Stunden 57 ukrainische Drohnen, darunter vier über der Region Moskau. Zwei der vier Moskauer Flughäfen stellen vorübergehend den Betrieb ein. Berichte über Schäden liegen zunächst nicht vor.
