Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Politiker droht USA mit Atomwaffenlieferung an Kuba
Ein russischer Politiker droht den USA. Russland soll eine neuartige Waffe getestet haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Russischer Politiker droht USA mit Atomwaffenlieferung
- Russland soll angeblich atomare Superwaffe getestet haben
- Putin: Russische Truppen rücken in Ukraine vor
- Polens Luftwaffe fängt russischen Aufklärer über der Ostsee ab
- China torpediert offenbar Drohnenproduktion in der Ukraine
- Moskau dritte Nacht in Folge Ziel ukrainischer Drohnenangriffe
- Ukrainer treffen offenbar Öllager in Russland und auf der Krim
Donnerstag, 30. Oktober
Russischer Politiker droht USA mit Atomwaffenlieferung
Der russische Abgeordnete Alexei Zhuravlev hat den USA mit der Lieferung von Atomraketen an lateinamerikanische Länder gedroht. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma erklärte, Russland könne Atomraketen an "Venezuela oder Kuba" liefern, da sich diese in der Nähe des "wichtigsten geopolitischen Gegners" Russlands, den USA, befinden.
So verfüge Russland über eine "ganze Palette" von Raketen und werde "das Notwendige" einsetzen. Die USA seien ein "Feind". Russlands Vorgängerstaat, die Sowjetunion, hatte schon einmal Raketen auf Kuba stationiert. Das löste die sogenannte Kuba-Krise aus, die das Verhältnis beider Staaten stark belastete und beinah zu einem Atomkrieg geführt hätte.
Bürgermeister warnt vor Katastrophe an AKW
Noch immer ist die Kühlung des AKW Saporischschja in der Ukraine nicht ans Stromnetz angebunden. Ein Kommunalpolitiker befürchtet Schlimmes, zum Beispiel ein Durchschmelzen von radioaktivem Material.
Mittwoch, 29. Oktober
Selenskyj: Lage in Pokrowsk schwierig
Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist die Lage für die ukrainischen Verteidiger in der Stadt Pokrowsk im Osten des Landes schwierig. Die Intensität der Kämpfe sei dort wie in den vergangenen Wochen sehr hoch, das russische Militär habe dort sehr viele Truppen zusammengezogen, teilte er in seiner Videobotschaft am Abend mit. "Die Besatzer versuchen mit allen Mitteln, sich dort festzusetzen", sagte er. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass einzelne russische Einheiten in die Stadt eingedrungen waren.
Auch die Stadt Kupjansk im nordostukrainischen Gebiet Charkiw bleibt nach Angaben Selenskyjs schwer umkämpft. Die Lage sei weiterhin kompliziert, habe sich aber leicht verbessert. "Unsere Streitkräfte haben in diesen Tagen mehr Kontrolle, wir verteidigen weiterhin unsere Stellungen", sagte er.
Russland soll angeblich atomare Superwaffe getestet haben
Russland hat nach Angaben von Präsident Wladimir Putin einen atomwaffentauglichen Supertorpedo vom Typ "Poseidon" getestet. Dies sei ein großer Erfolg, so Putin. Der Test habe am Dienstag stattgefunden. Die Leistung des "Poseidon" übertreffe die der Interkontinentalrakete "Sarmat", fügt der Präsident hinzu. Experten in den USA und Russland haben den "Poseidon" als eine neue Kategorie von Vergeltungswaffe beschrieben, die in der Lage sei, radioaktive Wellen im Meer auszulösen, die Küstenstädte unbewohnbar machen könnten.
Putin: Russische Truppen rücken in Ukraine vor
Russlands Truppen rücken nach den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin insgesamt in der Ukraine vor. Russland sorge damit für seine langfristige Sicherheit, sagt Putin der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. In Kupjansk und Pokrowsk sei der Feind umzingelt, erklärt Putin mit Blick auf die im Osten der Ukraine liegenden Städte. Die ukrainische Führung müsse nun Entscheidungen über das Schicksal ihrer eingeschlossenen Bürger treffen.
Trumps Sanktionen bringen Putin in Bedrängnis
Die jüngsten Sanktionen der USA gegen Russland zeigen bereits Wirkung. Nun kommt es auf einen weiteren entscheidenden Akteur an. Lesen Sie hier mehr dazu.
Polens Luftwaffe fängt russischen Aufklärer über der Ostsee ab
Kampfjets der polnischen Luftwaffe haben ein russisches Aufklärungsflugzeug über der Ostsee abgefangen. Die Maschine vom Typ Iljuschin IL-20 sei am Dienstag im internationalen Luftraum ohne Flugplan und mit ausgeschaltetem Transponder unterwegs gewesen, teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte am Mittwoch auf X mit. Lesen Sie hier mehr dazu.
China torpediert offenbar Drohnenproduktion in der Ukraine
China schränkt offenbar zunehmend die Lieferung von Drohnenbestandteilen in die Ukraine ein. Auch den Export an verbündete Länder wie Polen oder die baltischen Staaten verbietet die Regierung in Peking, berichtet der Sender n-tv unter Berufung auf Jurii Lomikowskyi, den Mitbegründer von Iron, einem Netzwerk ukrainischer und internationaler Rüstungsfirmen. Demnach war die Ukraine bislang von den günstigen chinesischen Bauteilen abhängig.
So stammen insbesondere Motoren, Batterien und Flugsteuerungen für die Drohnen vor allem aus China. Aktuell versuche die Ukraine, über Umwege an die entsprechenden Komponenten zu gelangen, etwa durch den Handel mit US-Unternehmen, die in Europa Produktionsstätten haben. "Aber das Wichtigste, woran wir arbeiten, ist, die Lokalisierung der Lieferketten in der Ukraine voranzutreiben", erklärt Lomikowskyi.
Er glaubt allerdings auch, dass die Maßnahmen Chinas nur eine vorübergehende Reaktion auf westliche Sanktionen im Ukraine-Krieg sind. Langfristig sei die Belieferung der Ukraine weiterhin lukrativ: "China lernt schnell und verdient viel Geld mit diesem Krieg, weil es beide Länder mit Komponenten für alles versorgt."
Moskau dritte Nacht in Folge Ziel ukrainischer Drohnenangriffe
Die Region Moskau ist nach Angaben russischer Behörden die dritte Nacht in Folge zum Ziel ukrainischer Angriffe geworden. Sechs Drohnen seien über dem Großraum der Hauptstadt und 13 über angrenzenden Regionen abgeschossen worden, teilte Russlands Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Insgesamt seien über Russland 100 ukrainische Drohnen unschädlich gemacht worden.
Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, schrieb auf Telegram, es habe mehrere Angriffswellen auf die Hauptstadt gegeben. Die Flugaufsicht schloss nach eigenen Angaben vorübergehend drei der vier Moskauer Flughäfen. Zunächst war nur von zwei geschlossenen Flughäfen berichtet worden.
- Eigene Recherchen
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters