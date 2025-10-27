Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Politiker droht USA mit Atomwaffenlieferung an Kuba

Alexei Zhuravlev (Archivbild) provoziert im russischen Fernsehen: Er will Atomraketen liefern. (Quelle: Stanislav Krasilnikov/TASS/imago-images-bilder)

Ein russischer Politiker droht den USA. Russland soll eine neuartige Waffe getestet haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 30. Oktober

Russischer Politiker droht USA mit Atomwaffenlieferung

Der russische Abgeordnete Alexei Zhuravlev hat den USA mit der Lieferung von Atomraketen an lateinamerikanische Länder gedroht. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma erklärte, Russland könne Atomraketen an "Venezuela oder Kuba" liefern, da sich diese in der Nähe des "wichtigsten geopolitischen Gegners" Russlands, den USA, befinden.

So verfüge Russland über eine "ganze Palette" von Raketen und werde "das Notwendige" einsetzen. Die USA seien ein "Feind". Russlands Vorgängerstaat, die Sowjetunion, hatte schon einmal Raketen auf Kuba stationiert. Das löste die sogenannte Kuba-Krise aus, die das Verhältnis beider Staaten stark belastete und beinah zu einem Atomkrieg geführt hätte.

Bürgermeister warnt vor Katastrophe an AKW

Noch immer ist die Kühlung des AKW Saporischschja in der Ukraine nicht ans Stromnetz angebunden. Ein Kommunalpolitiker befürchtet Schlimmes, zum Beispiel ein Durchschmelzen von radioaktivem Material.

Mittwoch, 29. Oktober

Selenskyj: Lage in Pokrowsk schwierig

Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist die Lage für die ukrainischen Verteidiger in der Stadt Pokrowsk im Osten des Landes schwierig. Die Intensität der Kämpfe sei dort wie in den vergangenen Wochen sehr hoch, das russische Militär habe dort sehr viele Truppen zusammengezogen, teilte er in seiner Videobotschaft am Abend mit. "Die Besatzer versuchen mit allen Mitteln, sich dort festzusetzen", sagte er. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass einzelne russische Einheiten in die Stadt eingedrungen waren.

Auch die Stadt Kupjansk im nordostukrainischen Gebiet Charkiw bleibt nach Angaben Selenskyjs schwer umkämpft. Die Lage sei weiterhin kompliziert, habe sich aber leicht verbessert. "Unsere Streitkräfte haben in diesen Tagen mehr Kontrolle, wir verteidigen weiterhin unsere Stellungen", sagte er.

