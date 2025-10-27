Newsblog zum Ukraine-Krieg Ganze Region Donezk ohne Strom
In der Region Donezk ist der Strom ausgefallen. Selenskyj beziffert das Ausmaß russischer Angriffe der aktuellen Woche. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 2. November
Selenskyj: Tausende Drohnen und Bomben in einer Woche
Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge hat Russland allein in dieser Woche fast 1.500 Kampfdrohnen, 1.170 Lenkbomben und mehr als 70 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt. "Es gab Treffer auf ganz normale Wohnhäuser und zivile Infrastruktur genauso wie zahllose Terrorangriffe, die auf den Energiesektor zielten", schrieb Selenskyj im sozialen Netzwerk X.
Moskau wolle den Menschen in der Ukraine schaden. Die Kiewer Regierung arbeite daran, die Energieversorgung für den Winter zu sichern. Selenskyj dankte allen ausländischen Partnern, die Hilfe beim Schutz für das Energiesystem leisteten – darunter auch Deutschland.
Ganze Region Donezk nach russischen Angriffen ohne Strom
Nach russischen Angriffen auf die Energie-Infrastruktur ist in der gesamten ostukrainischen Region Donezk der Strom ausgefallen. Dies teilt Regionalgouverneur Wadym Filaschkin mit. Die Behörden arbeiteten an der Wiederherstellung der Stromversorgung.
Zuvor waren bereits in der südöstlichen Region Saporischschja nach russischen Angriffen in der Nacht fast 60.000 Einwohner ohne Strom, wie der dortige Gouverneur Iwan Fedorow mitteilte. Inzwischen meldete auch das Gebiet Tschernihiw Stromausfälle.
Mehrere Menschen sterben durch russische Angriffe
Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht auf Sonntag erneut gegenseitig mit Luftangriffen überzogen. Dabei wurden den örtlichen Behörden zufolge in der südukrainischen Region Odessa zwei Menschen getötet. In der zentralöstlichen Region Dnipropetrowsk stieg die Zahl der Todesopfer eines russischen Luftangriffs, bei dem am Samstag ein Geschäft in Brand geriet, auf vier. Unter den Todesopfern seien zwei Jungen im Alter von elf und 14 Jahren, teilten die örtlichen Behörden mit.
Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe 32 ukrainische Drohnen über der Region Krasnodar zerstört, in der der getroffene Schwarzmeerhafen Tuapse liegt. Insgesamt seien 164 Drohnen über russischem Territorium, der annektierten Krim-Halbinsel sowie dem Schwarzen und Asowschen Meer abgeschossen worden. Das Ministerium berichtet nur über zerstörte Drohnen, nicht über die Gesamtzahl eines Angriffs. Aus Sicherheitsgründen wurden wegen des ukrainischen Drohnenangriffs zeitweise mehrere russische Flughäfen geschlossen, vor allem im Süden und Westen des Landes, wie die Luftfahrtbehörde Rossawiazija mitteilte.
Frontregion ohne Strom: Neue Details zum Ausmaß
Bei einem nächtlichen russischen Luftangriff auf die südostukrainische Frontregion Saporischschja sind Behördenangaben zufolge fast 60.000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten worden. Zwei Menschen seien verletzt und mehrere Gebäude zerstört worden, teilt der Gouverneur der Region, Iwan Fedorow, mit. Die Reparaturteams würden die Stromversorgung wiederherstellen, sobald es die Sicherheitslage zulasse.
Russland hat mit Beginn der Heizperiode seine Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Energie-Anlagen verstärkt. Die Oblast Saporischschja ist fast täglich Artillerie-, Raketen- und Drohnenbeschuss ausgesetzt. Laut Fedorow wurden dort allein in den 24 Stunden bis Sonntagmorgen bei rund 800 russischen Angriffen auf 18 Ortschaften ein Mensch getötet und drei weitere Menschen verletzt.
Kreml setzt auf Detailarbeit statt Gipfel zur Ukraine
Der Kreml hält ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump zur Lösung des Ukraine-Konflikts derzeit nicht für nötig. Vielmehr sei "sehr sorgfältige Arbeit an den Details" erforderlich, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.
Aktivisten: Nordkoreanische Kriegsgefangene in Ukraine wollen in Südkorea leben
Zwei in der Ukraine inhaftierte nordkoreanische Kriegsgefangene haben nach Angaben von Aktivisten darum gebeten, in Südkorea leben zu dürfen. Die Gefangenen äußerten diesen Wunsch während eines Interviews für einen Dokumentarfilm, an dessen Koordination die NGO Gyeore-eol Nation United beteiligt war, die sich für nordkoreanische Überläufer einsetzt.
"Die beiden baten den Produzenten am Ende des Interviews, sie in den Süden zu bringen", sagte der Leiter der NGO, Jang Se Yul, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Das Interview fand Ende Oktober in Kiew statt, wo die beiden Kriegsgefangenen festgehalten werden. "Wir haben ihnen Videobotschaften und Briefe von nordkoreanischen Überläufern gezeigt, um ihnen Hoffnung zu geben", sagte Jang.
Laut der südkoreanischen Verfassung gelten alle Nordkoreaner zugleich als südkoreanische Bürger. Die Regierung in Seoul hat erklärt, dass dies auch für in der Ukraine gefangene Soldaten gelte.
Ukraine greift russischen Ölhafen an – Brand
Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in der russischen Schwarzmeer-Hafenstadt Tuapse einen Brand ausgelöst und Hafenanlagen beschädigt. Der Hafen beherbergt ein wichtiges Ölterminal und eine Raffinerie des Konzerns Rosneft, die bereits mehrfach Ziel von Angriffen waren. Dies teilt die Regionalverwaltung von Krasnodar mit. Berichte über Verletzte gibt es nicht.
Kein Asyl für Russen in Finnland
Er floh vor einer Einberufung in den Ukraine-Krieg, sprang von einem Zug. Doch Finnland lehnt Asyl für Daniil Muchametow, der vor Russlands Krieg gegen die Ukraine floh, ab – mit einer erstaunlichen Begründung, bei der Putin eine Rolle spielt.
Stromausfälle in russisch besetzten Gebieten
In Teilen der von Russland besetzten Gebiete der Ukraine ist es nach ukrainischen Drohnenangriffen zu Stromausfällen gekommen. "In der Luhansker Volksrepublik gibt es erneut Stromausfälle", meldeten örtliche Medien. In Luhansk selbst gebe es Schwankungen der Stromspannung. Ukrainischen Militärbeobachtern zufolge führten Drohneneinschläge in einem Umspannwerk von Altschewsk zu den Ausfällen.
