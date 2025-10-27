Newsblog zum Ukraine-Krieg Sechs Stunden Kampf: Ukraine stoppt russischen Großangriff
Ukrainische Drohnen beschädigen die Talsperre von Belgorod. Kiews Truppen schlagen einen großangelegten Angriff zurück. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Asow-Regiment wehrt russischen Großangriff ab
- Ukrainische Drohnen beschädigen Talsperre von Belgorod
- Trump droht Russland: "Haben Atom-U-Boot vor ihrer Küste"
- Ukraine schickt Spezialeinheiten in umkämpfte Stadt Pokrowsk
- Russland baut "Festung Moskau" weiter aus
- Ukraine fliegt großen Drohnenangriff auf Moskau
- Selenskyj berichtet von schweren Kämpfen um Pokrowsk
- Putin-Vertreter mit kuriosem Gastgeschenk in den USA
- "Schockierende" Nachrichten für Putins Kriegswirtschaft
Dienstag, 28. Oktober
Asow-Regiment wehrt russischen Großangriff ab
Ukrainische Truppen haben den bisher wohl größten russischen Fahrzeugangriff in diesem Herbst abgewehrt. Insgesamt seien 29 gepanzerte Fahrzeuge bei der Attacke nahe der ostukrainischen Stadt Dobropillia eingesetzt worden – darunter auch zahlreiche Kampfpanzer. Der Angriff habe über sechs Stunden gedauert, teilte die Nationalgarde-Einheit "Asow" mit. Unterstützt wurde sie von der 33. und 93. mechanisierten Brigade der ukrainischen Armee.
Die russischen Truppen versuchten demnach, in kleinen Gruppen von jeweils vier bis fünf Fahrzeugen aus unterschiedlichen Richtungen vorzurücken. Offenbar sollte so die Verteidigung erschwert werden. Die ukrainischen Einheiten reagierten mit vorbereiteten Stellungen, Minenfeldern und dem koordinierten Einsatz von Artillerie sowie Drohnenteams.
Die Kämpfe konzentrierten sich laut Armeeangaben auf die Dörfer Schachowe und Wolodymyriwka. Dort sei der Angriff in zwei Wellen erfolgt. Beobachter berichteten, dass einige russische Fahrzeuge mit Anti-Drohnen-Netzen versehen gewesen seien. Russische Soldaten seien in Waldgebieten nahe Wolodymyriwka abgesetzt worden, hätten ihr Ziel jedoch nicht erreicht. Drohnenangriffe und Artilleriebeschuss hätten sie gestoppt.
Agentur: USA setzt Deutschland Frist für deutsche Rosneft-Tochter
Die USA haben der Bundesregierung einem Medienbericht zufolge eine Frist von sechs Monaten gesetzt, um die Eigentumsverhältnisse der deutschen Tochter des russischen Ölkonzerns Rosneft zu regeln. Im Gegenzug sei Washington bereit, Rosneft Deutschland vorübergehend von US-Sanktionen auszunehmen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit den Verhandlungen vertraute Insider bestätigten der Nachrichtenagentur Reuters in Deutschland lediglich, dass es konstruktive Gespräche gebe. US-Präsident Donald Trump hatte am 22. Oktober wegen des Ukraine-Krieges Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft verhängt.
Derzeit wird die deutsche Rosneft-Tochter von der Bundesregierung treuhänderisch verwaltet. Sie hatte die Kontrolle über die Anteile, zu denen auch die Mehrheitsbeteiligung an der PCK-Raffinerie in Schwedt gehört, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 übernommen. Seitdem versucht die Bundesregierung, eine dauerhafte Lösung für die Anteile zu finden, um die Versorgungssicherheit vor allem im Osten Deutschlands zu gewährleisten. Eine Enteignung gilt als rechtlich kompliziert. Die Treuhandverwaltung wurde bereits mehrfach verlängert.
Die US-Regierung habe deutschen Gesprächspartnern mitgeteilt, dass sie eine nicht verlängerbare, befristete Generallizenz für Rosneft Deutschland in Erwägung ziehe, meldete Bloomberg weiter. Auf Rosneft Deutschland entfallen zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazitäten. Durch die staatliche Zwangskontrolle soll die Versorgungssicherheit gewährleistet bleiben. Die Öl-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt ist vor allem für die Benzinversorgung im Großraum Berlin wichtig.
Sanktionen: Lukoil will ausländische Beteiligungen loswerden
Nach der Verhängung von Sanktionen durch die USA prüft der russische Erdölriese Lukoil den Verkauf von ausländischen Beteiligungen. "Lukoil gibt bekannt, dass es aufgrund der Einführung restriktiver Maßnahmen gegen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften durch einige Staaten beabsichtigt, seine internationalen Vermögenswerte zu verkaufen", teilte das Unternehmen mit. Angebote potenzieller Käufer würden geprüft. Der Verkauf werde unter der vom US-Finanzministerium bis zum 21. November gewährten Lizenz zur Abwicklung der Geschäftstätigkeit realisiert. Falls notwendig, werde Lukoil auch eine Verlängerung dieser Lizenz beantragen.
Der Konzern hat unter anderem Anteile an Unternehmen in den EU-Staaten Bulgarien, Rumänien und den Niederlanden. Dazu ist Lukoil auch an Förderprojekten in den ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan aber auch in Staaten wie Mexico, Nigeria, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder dem Irak beteiligt.
Gegen die beiden größten russischen Öl-Firmen Lukoil und den teilstaatlichen Konzern Rosneft waren in der vergangenen Woche von den USA Strafmaßnahmen verhängt worden. Damit soll der Druck auf Moskau erhöht werden, den seit 2022 währenden Krieg in der Ukraine zu beenden.
Ukrainische Drohnen beschädigen Talsperre von Belgorod
Die Talsperre der russischen Großstadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine ist nach Moskauer Behördenangaben durch ukrainische Drohnen beschädigt worden. Der Wasserstand in dem künstlichen See sei um einen Meter gesunken, teilte die zuständige russische Wasserbehörde der Agentur Tass zufolge mit. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow rief die Bewohner von Orten unterhalb des Staudamms zu Vorsicht auf. Für den Staudamm wurde eine Notsituation festgestellt.
Der Kommandeur der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, bestätigte schon am Sonntag Attacken auf den Staudamm. Seinen Angaben nach setzte das ausströmende Wasser des Flusses Siwerskyj Donez russische Stellungen bei dem Ort Grafowka unter Wasser. Von dort fließt der Fluss weiter auf ukrainisches Gebiet, wo russische Truppen bei Wowtschansk seit 2024 einen kleinen Brückenkopf halten. Unabhängige Militärexperten verweisen allerdings darauf, dass der Nutzen solcher Aktionen für die Kriegsführung gering ist.
Das humanitäre Völkerrecht verbietet Angriffe auf Talsperren oder andere Objekte, deren Beschädigung zerstörerische Kräfte freisetzen kann - es sei denn, sie werden nicht zu ihren gewöhnlichen Zwecken, sondern zur Unterstützung von Kriegshandlungen benutzt.
Montag, 27. Oktober
Trump droht Russland: "Haben Atom-U-Boot vor ihrer Küste"
US-Präsident Donald Trump hat mit einer Drohung auf den von Russland gemeldeten Test eines Marschflugkörpers des Typs Burewestnik reagiert. "Wir haben ein Atom-U-Boot – das größte der Welt – direkt vor ihrer Küste", sagte Trump vor Reportern an Bord der Air Force One. "Wir spielen mit ihnen auch keine Spiele", so der Republikaner. "Ich halte es nicht für angemessen, dass Putin so etwas sagt", erklärte er außerdem mit Blick auf den Test des russischen Waffensystems.
Kremlchef Putin hatte am Sonntag den erfolgreichen Test des atomgetriebenen Marschflugkörpers Burewestnik gemeldet. Das Geschoss habe 14.000 Kilometer zurückgelegt. Eine solche Reichweite müssten die USA nicht erzielen, erklärte Trump mit Verweis auf ein vor der russischen Küste positioniertes US-Atom-U-Boot. Bereits bei früheren Gelegenheiten hatte er von der angeblichen Stationierung des U-Boots gesprochen.
