Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump droht Russland: "Haben Atom-U-Boot vor ihrer Küste"
Trump wiederholt eine Drohung in Richtung des Kremls. Die Ukraine greift Moskau mit Dutzenden Drohnen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 27. Oktober
Trump droht Russland: "Haben Atom-U-Boot vor ihrer Küste"
US-Präsident Donald Trump hat mit einer Drohung auf den von Russland gemeldeten Test eines Marschflugkörpers des Typs Burewestnik reagiert. "Wir haben ein Atom-U-Boot – das größte der Welt – direkt vor ihrer Küste", sagte Trump vor Reportern an Bord der Air Force One. "Wir spielen mit ihnen auch keine Spiele", so der Republikaner. "Ich halte es nicht für angemessen, dass Putin so etwas sagt", erklärte er außerdem mit Blick auf den Test des russischen Waffensystems.
Kremlchef Putin hatte am Sonntag den erfolgreichen Test des atomgetriebenen Marschflugkörpers Burewestnik gemeldet. Das Geschoss habe 14.000 Kilometer zurückgelegt. Eine solche Reichweite müssten die USA nicht erzielen, erklärte Trump mit Verweis auf ein vor der russischen Küste positioniertes US-Atom-U-Boot. Bereits bei früheren Gelegenheiten hatte er von der angeblichen Stationierung des U-Boots gesprochen.
Ukraine schickt Spezialeinheiten in umkämpfte Stadt Pokrowsk
Die ukrainische Militärführung hat offenbar Spezialeinheiten des Militärgeheimdienstes GUR in die umkämpfte Stadt Pokrowsk in der Region Donezk geschickt. Das berichtet der ukrainische Kriegsreporter Andrij Tsaplienko auf Telegram. Die Einheiten seien "angesichts der kritischen Lage" in der Donbass-Stadt "bereits an der heißesten Verteidigungsfront eingetroffen", schreibt Tsaplienko.
Auf Befehl von GUR-Chef Kyrylo Budanow arbeiteten die Geheimdienstkräfte nun mit den dortigen Armee-Einheiten zusammen. Hauptaufgabe sei "die Bekämpfung von Sabotageakten und die Eliminierung feindlicher Gruppen in Pokrowsk, denen es gelungen ist, in die Stadt einzudringen".
Zuvor hatte bereits das ukrainische Militär eine Verstärkung der Truppen in Pokrwosk angekündigt. Die eingedrungenen russischen Soldaten versuchten, weiter nach Norden vorzurücken, hieß es in einem Eintrag auf Facebook. Sie wollten so die ukrainischen Verteidigungslinien durch ein Auseinanderziehen schwächen. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem Angriff, um in der Nähe des Bahnhofs weiter vorzurücken. Russland versucht seit Monaten, Pokrowsk einzunehmen. Die Stadt gilt als entscheidend für den russischen Vorstoß zur vollständigen Einnahme der Region Donezk.
Schmuggelballons: Litauen schließt Grenze
Litauen hat mehrere Grenzübergänge zu Belarus geschlossen. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf mehrere aus dem Nachbarland gestartete Schmuggelballons, teilte Regierungschefin Inga Ruginienė mit.
Betroffen sind die Übergänge Kamenniy Log und Benyakoni, die ab sofort nicht mehr passiert werden können. Ausnahmen gelten laut Regierung lediglich für Diplomaten sowie ausreisende EU-Bürger. Parallel dazu erwägt Litauen, nach Artikel 4 des Nato-Vertrags Konsultationen innerhalb des Verteidigungsbündnisses zu beantragen. Dieser Schritt erlaubt Mitgliedstaaten, gemeinsame Beratungen einzuleiten, wenn ihre territoriale Integrität oder Sicherheit bedroht ist.
Nach Angaben der Regierung waren in der vergangenen Woche mehrfach Ballons in den litauischen Luftraum eingedrungen. Der internationale Flughafen von Vilnius musste deswegen an vier Tagen zeitweise geschlossen werden. Die Behörden vermuten, dass die Ballons dem Schmuggel von Zigaretten dienen – werfen jedoch auch der Regierung in Minsk vor, diese Praxis stillschweigend zu dulden. "Wir sehen darin hybride Angriffe auf die öffentliche Sicherheit unseres Landes", sagte Ruginienė.
Russland baut "Festung Moskau" weiter aus
Immer häufiger treffen ukrainische Drohnenangriffe die russische Hauptstadt Moskau. Deswegen zieht der Kreml einen immer dichter werdenden Ring aus Luftverteidigungssystemen um die Millionenmetropole. Wie die Aufrüstung vonstattengeht, lesen Sie hier.
Trump kritisiert russische Raketentests
US-Präsident Donald Trump hat den von seinem russischen Kollegen Wladimir Putin verkündeten Abschluss von Tests mit nuklear angetriebenen Marschflugkörpern als "nicht angemessen" kritisiert. "Er sollte den Krieg (in der Ukraine) beenden", sagte Trump am Montag vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One über Putin. "Ein Krieg, der eine Woche hätte dauern sollen, dauert nun schon fast vier Jahre. Das sollte er tun, anstatt Raketen zu testen."
Putin hat den Abschluss von Tests mit dem neuartigen, nuklear angetriebenen Marschflugkörper Burewestnik verkündet. "Die entscheidenden Tests sind nun abgeschlossen", erklärte Putin in einem am Sonntag vom Kreml veröffentlichten Video eines Treffens mit Militärvertretern. Zudem ordnete der Kreml-Chef darin an, mit den "Vorbereitungen der Infrastruktur für die Stationierung dieser Waffen in den russischen Streitkräften" zu beginnen. Washington wurde nach Angaben des Kreml-Wirtschaftsgesandten Kirill Dmitrijew bereits über den Abschluss der Tests informiert.
Die Marschflugkörper vom Typ Burewestnik (russisch für "Sturmvogel") verfügen über einen Antrieb durch Atomenergie. Putin sprach von "unbegrenzter Reichweite" und einer "einzigartigen Erfindung", über die außer Russland "kein anderer auf der Welt" verfüge.
Ukraine fliegt großen Drohnenangriff auf Moskau
In der Nacht hat die Ukraine einen großen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt Moskau und die umliegende Region gestartet. Ziele des Angriffs waren nach Angaben verschiedener Militäranalysten militärische Einrichtungen, Treibstofflager und Infrastrukturen, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen sollen.
Dutzende Drohnen sollen demnach aus verschiedenen Richtungen auf die russische Hauptstadt zugeflogen sein. In mehreren Stadtteilen Moskaus waren in der Nacht Explosionen zu hören, Anwohner berichteten von Rauchentwicklung. In der Stadt Serpuchow südlich von Moskau setzte ein Drohnenangriff ein Treibstofflager in Brand. An den internationalen Flughäfen Domodedowo, Scheremetjewo, Wnukowo und Schukowski wurde der Flugverkehr vorübergehend eingestellt.
Laut russischen Augenzeugenberichten brachte das russische Militär mobile Flugabwehreinheiten auf Pick-up-Trucks in Stellung. Dennoch sei es zu vielen Explosionen im Stadtgebiet gekommen. Russland erklärte, es habe in der Nacht 193 ukrainische Drohnen abgewehrt, davon 34 in der Nähe von Moskau. Die russischen Zahlen gelten gemeinhin als nicht vertrauenswürdig. Erfolgreiche ukrainische Angriffe werden seitens des Kreml quasi nicht kommuniziert.
- Eigene Recherchen
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters