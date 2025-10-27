Trump droht Russland: "Haben Atom-U-Boot vor ihrer Küste"

Betroffen sind die Übergänge Kamenniy Log und Benyakoni, die ab sofort nicht mehr passiert werden können. Ausnahmen gelten laut Regierung lediglich für Diplomaten sowie ausreisende EU-Bürger. Parallel dazu erwägt Litauen, nach Artikel 4 des Nato-Vertrags Konsultationen innerhalb des Verteidigungsbündnisses zu beantragen. Dieser Schritt erlaubt Mitgliedstaaten, gemeinsame Beratungen einzuleiten, wenn ihre territoriale Integrität oder Sicherheit bedroht ist.

Nach Angaben der Regierung waren in der vergangenen Woche mehrfach Ballons in den litauischen Luftraum eingedrungen. Der internationale Flughafen von Vilnius musste deswegen an vier Tagen zeitweise geschlossen werden. Die Behörden vermuten, dass die Ballons dem Schmuggel von Zigaretten dienen – werfen jedoch auch der Regierung in Minsk vor, diese Praxis stillschweigend zu dulden. "Wir sehen darin hybride Angriffe auf die öffentliche Sicherheit unseres Landes", sagte Ruginienė.

Russland baut "Festung Moskau" weiter aus

Immer häufiger treffen ukrainische Drohnenangriffe die russische Hauptstadt Moskau. Deswegen zieht der Kreml einen immer dichter werdenden Ring aus Luftverteidigungssystemen um die Millionenmetropole. Wie die Aufrüstung vonstattengeht, lesen Sie hier.

Trump kritisiert russische Raketentests

US-Präsident Donald Trump hat den von seinem russischen Kollegen Wladimir Putin verkündeten Abschluss von Tests mit nuklear angetriebenen Marschflugkörpern als "nicht angemessen" kritisiert. "Er sollte den Krieg (in der Ukraine) beenden", sagte Trump am Montag vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One über Putin. "Ein Krieg, der eine Woche hätte dauern sollen, dauert nun schon fast vier Jahre. Das sollte er tun, anstatt Raketen zu testen."

Putin hat den Abschluss von Tests mit dem neuartigen, nuklear angetriebenen Marschflugkörper Burewestnik verkündet. "Die entscheidenden Tests sind nun abgeschlossen", erklärte Putin in einem am Sonntag vom Kreml veröffentlichten Video eines Treffens mit Militärvertretern. Zudem ordnete der Kreml-Chef darin an, mit den "Vorbereitungen der Infrastruktur für die Stationierung dieser Waffen in den russischen Streitkräften" zu beginnen. Washington wurde nach Angaben des Kreml-Wirtschaftsgesandten Kirill Dmitrijew bereits über den Abschluss der Tests informiert.

Die Marschflugkörper vom Typ Burewestnik (russisch für "Sturmvogel") verfügen über einen Antrieb durch Atomenergie. Putin sprach von "unbegrenzter Reichweite" und einer "einzigartigen Erfindung", über die außer Russland "kein anderer auf der Welt" verfüge.

Ukraine fliegt großen Drohnenangriff auf Moskau

In der Nacht hat die Ukraine einen großen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt Moskau und die umliegende Region gestartet. Ziele des Angriffs waren nach Angaben verschiedener Militäranalysten militärische Einrichtungen, Treibstofflager und Infrastrukturen, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen sollen.