Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine greift russischen Ölhafen an – Brand

Die Ukraine greift einen russischen Ölhafen an. Im Donbass gibt es Stromausfälle. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 2. November

Ukraine greift russischen Ölhafen an – Brand

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in der russischen Schwarzmeer-Hafenstadt Tuapse einen Brand ausgelöst und Hafenanlagen beschädigt. Der Hafen beherbergt ein wichtiges Ölterminal und eine Raffinerie des Konzerns Rosneft, die bereits mehrfach Ziel von Angriffen waren. Dies teilt die Regionalverwaltung von Krasnodar mit. Berichte über Verletzte gibt es nicht.

Kein Asyl für Russen in Finnland

Er floh vor einer Einberufung in den Ukraine-Krieg, sprang von einem Zug. Doch Finnland lehnt Asyl für Daniil Muchametow, der vor Russlands Krieg gegen die Ukraine floh, ab – mit einer erstaunlichen Begründung, bei der Putin eine Rolle spielt.

Stromausfälle in russisch besetzten Gebieten

In Teilen der von Russland besetzten Gebiete der Ukraine ist es nach ukrainischen Drohnenangriffen zu Stromausfällen gekommen. "In der Luhansker Volksrepublik gibt es erneut Stromausfälle", meldeten örtliche Medien. In Luhansk selbst gebe es Schwankungen der Stromspannung. Ukrainischen Militärbeobachtern zufolge führten Drohneneinschläge in einem Umspannwerk von Altschewsk zu den Ausfällen.

Zuvor war es im besetzten Teil des Gebiets Saporischschja ebenfalls zu Problemen mit der Stromversorgung gekommen. "In Verbindung mit der nächsten Attacke vonseiten der ukrainischen Armee auf Energieobjekte ist der nördliche Teil der Region ohne Elektroenergieversorgung", hatte der von Moskau eingesetzte Gouverneur des Gebiets, Jewgeni Balizki, bei Telegram mitgeteilt. Eine knappe Stunde später berichtete er jedoch bereits über eine vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung.

Samstag, 1. November

Pentagon soll Tomahawk freigegeben haben: Trump muss entscheiden

Das Pentagon hat dem Weißen Haus zugeraten, die Ukraine mit Langstrecken-Tomahawk-Raketen zu beliefern. Dies würde keine negativen Auswirkungen auf die US-Bestände haben, berichtet CNN. Die endgültige politische Entscheidung liegt aber in den Händen von Präsident Donald Trump. Trump sagte Anfang des Monats während eines Arbeitsessens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus, dass er die Raketen lieber nicht an die Ukraine liefern würde, weil "wir keine Dinge verschenken wollen, die wir zum Schutz unseres Landes brauchen".

