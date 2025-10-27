Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine greift russischen Ölhafen an – Brand
Die Ukraine greift einen russischen Ölhafen an. Im Donbass gibt es Stromausfälle. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 2. November
Ukraine greift russischen Ölhafen an – Brand
Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in der russischen Schwarzmeer-Hafenstadt Tuapse einen Brand ausgelöst und Hafenanlagen beschädigt. Der Hafen beherbergt ein wichtiges Ölterminal und eine Raffinerie des Konzerns Rosneft, die bereits mehrfach Ziel von Angriffen waren. Dies teilt die Regionalverwaltung von Krasnodar mit. Berichte über Verletzte gibt es nicht.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Kein Asyl für Russen in Finnland
Er floh vor einer Einberufung in den Ukraine-Krieg, sprang von einem Zug. Doch Finnland lehnt Asyl für Daniil Muchametow, der vor Russlands Krieg gegen die Ukraine floh, ab – mit einer erstaunlichen Begründung, bei der Putin eine Rolle spielt.
Stromausfälle in russisch besetzten Gebieten
In Teilen der von Russland besetzten Gebiete der Ukraine ist es nach ukrainischen Drohnenangriffen zu Stromausfällen gekommen. "In der Luhansker Volksrepublik gibt es erneut Stromausfälle", meldeten örtliche Medien. In Luhansk selbst gebe es Schwankungen der Stromspannung. Ukrainischen Militärbeobachtern zufolge führten Drohneneinschläge in einem Umspannwerk von Altschewsk zu den Ausfällen.
Zuvor war es im besetzten Teil des Gebiets Saporischschja ebenfalls zu Problemen mit der Stromversorgung gekommen. "In Verbindung mit der nächsten Attacke vonseiten der ukrainischen Armee auf Energieobjekte ist der nördliche Teil der Region ohne Elektroenergieversorgung", hatte der von Moskau eingesetzte Gouverneur des Gebiets, Jewgeni Balizki, bei Telegram mitgeteilt. Eine knappe Stunde später berichtete er jedoch bereits über eine vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung.
Samstag, 1. November
Pentagon soll Tomahawk freigegeben haben: Trump muss entscheiden
Das Pentagon hat dem Weißen Haus zugeraten, die Ukraine mit Langstrecken-Tomahawk-Raketen zu beliefern. Dies würde keine negativen Auswirkungen auf die US-Bestände haben, berichtet CNN. Die endgültige politische Entscheidung liegt aber in den Händen von Präsident Donald Trump. Trump sagte Anfang des Monats während eines Arbeitsessens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus, dass er die Raketen lieber nicht an die Ukraine liefern würde, weil "wir keine Dinge verschenken wollen, die wir zum Schutz unseres Landes brauchen".
Trump droht – und Putin rudert zurück
Laut Kremlchef Putin hat Russland kürzlich zwei neuartige Waffen erfolgreich getestet. Donald Trump kündigte daraufhin Atomwaffentests an. Doch was steckt hinter den militärischen Muskelspielen Moskaus? Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Selenskyj: Ukrainer erhalten Gratisfahrten mit der Eisenbahn
Vor dem Winter hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Ukrainern neue Hilfen in Aussicht gestellt – darunter Freikilometer mit der Eisenbahn. "Dreitausend Kilometer, damit jeder kostenlos innerhalb der Ukraine Eisenbahnstrecken wählen kann: Lwiw-Kiew, Kiew-Dnipro und jede andere", sagte der Staatschef in seiner Videobotschaft.
Programmdetails würden noch ausgearbeitet, sagte er weiter. Die ukrainische Eisenbahn solle damit den ukrainischen Bürgern zeigen, dass die für das Staatsunternehmen verwendeten Haushaltsgelder wirklich der Gesellschaft dienten. Die von Selenskyj genannte Kilometermenge reicht zum Beispiel für zwei Fahrten zwischen der frontnahen Industriestadt Saporischschja und der Großstadt Uschhorod an der slowakischen Grenze.
Zusätzlich werde die Regierung ein Winterprogramm ähnlich wie im Vorjahr ausarbeiten, bei dem 14 Millionen Ukrainer jeweils umgerechnet etwas mehr als 20 Euro Unterstützung erhalten hatten. Dazu versprach Selenskyj: "Wir werden den Gaspreis diesen Winter auf jeden Fall fixieren – es wird keine Erhöhungen geben – ebenso beim Strompreis für Privathaushalte." Die Kilowattstunde Strom kostet derzeit umgerechnet nur knapp neun Cent. Nach russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen auf Kraftwerke und Umspannwerke gibt es allerdings in weiten Teilen des Landes nur stundenweise Strom.
Ukrainischer Black Hawk abgeschossen? Kiew dementiert
Russland hat nach eigenen Angaben einen ukrainischen Hubschrauber mit Elitesoldaten auf dem Flug in die umkämpfte Stadt Pokrowsk abgeschossen. Alle elf Ukrainer an Bord seien getötet worden, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Zwei ukrainische Militärvertreter hatten zuvor erklärt, die Armee habe Spezialeinheiten in Teilen von Pokrowsk abgesetzt. So steht es derzeit um die ostukrainische Stadt Pokrowsk.
Odessas ausgebürgerter Bürgermeister nun unter Hausarrest
Ein Gericht in der Ukraine hat den von Präsident Wolodymyr Selenskyj ausgebürgerten Rathauschef Hennadij Truchanow in der Schwarzmeer-Metropole Odessa unter Hausarrest gestellt. Der Richter entschied angesichts des Vorwurfs der Nachlässigkeit beim Hochwasserschutz der Hafenstadt auch, dass der ehemalige Bürgermeister eine elektronische Fußfessel tragen müsse, wie der Telegramkanal des öffentlich-rechtlichen Fernsehens "Suspilne" meldete. Truchanow spricht von einem politisch motivierten Verfahren gegen ihn.
Ukrainisches Militär zerstört wichtige Pipeline bei Moskau
Russland und die Ukraine haben erneut gegenseitig Energie-Infrastruktur ins Visier genommen. Der ukrainische Militärgeheimdienst teilte mit, ein ukrainischer Angriff am Freitag habe zu Explosionen an einer Pipeline für Erdölprodukte in der Region Moskau geführt und den Betrieb dort unterbrochen. Genauer handelt es sich um einen wichtigen Ölpipeline-Ring um die russische Hauptstadt. Dabei seien Leitungen für Benzin, Diesel und Kersoin für die russische Armee zerstört worden.
In der Stadt Schukowski südöstlich von Moskau gab es daraufhin am Freitagabend einen großflächigen Stromausfall, der von der Stadtverwaltung mit einer automatischen Abschaltung des Systems erklärt wurde. Angegriffen wurde auch die Nachbarstadt Ramenskoje.
Ein russischer Angriff habe in der Nacht zum Samstag wiederum einen Brand in einer Gasanlage in der zentralukrainischen Region Poltawa ausgelöst, teilen Rettungsdienste mit. Die russischen Truppen haben ihre Angriffe auf ukrainische Energie-Anlagen in den vergangenen Monaten verstärkt. Dem staatlichen Energiekonzern Naftogaz zufolge wurde die Gasinfrastruktur seit Oktober mindestens achtmal attackiert.
- Eigene Recherchen
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters