Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine: Haben russische Stellungen unter Wasser gesetzt
Ukrainische Drohnen beschädigen Talsperre von Belgorod. USA setzt Deutschland Frist für deutsche Rosneft-Tochter. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Ukrainische Drohnen beschädigen Talsperre von Belgorod
- Trump droht Russland: "Haben Atom-U-Boot vor ihrer Küste"
- Ukraine schickt Spezialeinheiten in umkämpfte Stadt Pokrowsk
- Schmuggelballons: Litauen schließt Grenze
- Russland baut "Festung Moskau" weiter aus
- Ukraine fliegt großen Drohnenangriff auf Moskau
- Selenskyj berichtet von schweren Kämpfen um Pokrowsk
- Putin-Vertreter mit kuriosem Gastgeschenk in den USA
- "Schockierende" Nachrichten für Putins Kriegswirtschaft
Dienstag, 28. Oktober
Agentur: USA setzt Deutschland Frist für deutsche Rosneft-Tochter
Die USA haben der Bundesregierung einem Medienbericht zufolge eine Frist von sechs Monaten gesetzt, um die Eigentumsverhältnisse der deutschen Tochter des russischen Ölkonzerns Rosneft zu regeln. Im Gegenzug sei Washington bereit, Rosneft Deutschland vorübergehend von US-Sanktionen auszunehmen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit den Verhandlungen vertraute Insider bestätigten der Nachrichtenagentur Reuters in Deutschland lediglich, dass es konstruktive Gespräche gebe. US-Präsident Donald Trump hatte am 22. Oktober wegen des Ukraine-Krieges Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft verhängt.
Derzeit wird die deutsche Rosneft-Tochter von der Bundesregierung treuhänderisch verwaltet. Sie hatte die Kontrolle über die Anteile, zu denen auch die Mehrheitsbeteiligung an der PCK-Raffinerie in Schwedt gehört, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 übernommen. Seitdem versucht die Bundesregierung, eine dauerhafte Lösung für die Anteile zu finden, um die Versorgungssicherheit vor allem im Osten Deutschlands zu gewährleisten. Eine Enteignung gilt als rechtlich kompliziert. Die Treuhandverwaltung wurde bereits mehrfach verlängert.
Die US-Regierung habe deutschen Gesprächspartnern mitgeteilt, dass sie eine nicht verlängerbare, befristete Generallizenz für Rosneft Deutschland in Erwägung ziehe, meldete Bloomberg weiter. Auf Rosneft Deutschland entfallen zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazitäten. Durch die staatliche Zwangskontrolle soll die Versorgungssicherheit gewährleistet bleiben. Die Öl-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt ist vor allem für die Benzinversorgung im Großraum Berlin wichtig.
Sanktionen: Lukoil will ausländische Beteiligungen loswerden
Nach der Verhängung von Sanktionen durch die USA prüft der russische Erdölriese Lukoil den Verkauf von ausländischen Beteiligungen. "Lukoil gibt bekannt, dass es aufgrund der Einführung restriktiver Maßnahmen gegen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften durch einige Staaten beabsichtigt, seine internationalen Vermögenswerte zu verkaufen", teilte das Unternehmen mit. Angebote potenzieller Käufer würden geprüft. Der Verkauf werde unter der vom US-Finanzministerium bis zum 21. November gewährten Lizenz zur Abwicklung der Geschäftstätigkeit realisiert. Falls notwendig, werde Lukoil auch eine Verlängerung dieser Lizenz beantragen.
Der Konzern hat unter anderem Anteile an Unternehmen in den EU-Staaten Bulgarien, Rumänien und den Niederlanden. Dazu ist Lukoil auch an Förderprojekten in den ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan aber auch in Staaten wie Mexico, Nigeria, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder dem Irak beteiligt.
Gegen die beiden größten russischen Öl-Firmen Lukoil und den teilstaatlichen Konzern Rosneft waren in der vergangenen Woche von den USA Strafmaßnahmen verhängt worden. Damit soll der Druck auf Moskau erhöht werden, den seit 2022 währenden Krieg in der Ukraine zu beenden.
Ukrainische Drohnen beschädigen Talsperre von Belgorod
Die Talsperre der russischen Großstadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine ist nach Moskauer Behördenangaben durch ukrainische Drohnen beschädigt worden. Der Wasserstand in dem künstlichen See sei um einen Meter gesunken, teilte die zuständige russische Wasserbehörde der Agentur Tass zufolge mit. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow rief die Bewohner von Orten unterhalb des Staudamms zu Vorsicht auf. Für den Staudamm wurde eine Notsituation festgestellt.
Der Kommandeur der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, bestätigte schon am Sonntag Attacken auf den Staudamm. Seinen Angaben nach setzte das ausströmende Wasser des Flusses Siwerskyj Donez russische Stellungen bei dem Ort Grafowka unter Wasser. Von dort fließt der Fluss weiter auf ukrainisches Gebiet, wo russische Truppen bei Wowtschansk seit 2024 einen kleinen Brückenkopf halten. Unabhängige Militärexperten verweisen allerdings darauf, dass der Nutzen solcher Aktionen für die Kriegsführung gering ist.
Das humanitäre Völkerrecht verbietet Angriffe auf Talsperren oder andere Objekte, deren Beschädigung zerstörerische Kräfte freisetzen kann - es sei denn, sie werden nicht zu ihren gewöhnlichen Zwecken, sondern zur Unterstützung von Kriegshandlungen benutzt.
Montag, 27. Oktober
Trump droht Russland: "Haben Atom-U-Boot vor ihrer Küste"
US-Präsident Donald Trump hat mit einer Drohung auf den von Russland gemeldeten Test eines Marschflugkörpers des Typs Burewestnik reagiert. "Wir haben ein Atom-U-Boot – das größte der Welt – direkt vor ihrer Küste", sagte Trump vor Reportern an Bord der Air Force One. "Wir spielen mit ihnen auch keine Spiele", so der Republikaner. "Ich halte es nicht für angemessen, dass Putin so etwas sagt", erklärte er außerdem mit Blick auf den Test des russischen Waffensystems.
Kremlchef Putin hatte am Sonntag den erfolgreichen Test des atomgetriebenen Marschflugkörpers Burewestnik gemeldet. Das Geschoss habe 14.000 Kilometer zurückgelegt. Eine solche Reichweite müssten die USA nicht erzielen, erklärte Trump mit Verweis auf ein vor der russischen Küste positioniertes US-Atom-U-Boot. Bereits bei früheren Gelegenheiten hatte er von der angeblichen Stationierung des U-Boots gesprochen.
Ukraine schickt Spezialeinheiten in umkämpfte Stadt Pokrowsk
Die ukrainische Militärführung hat offenbar Spezialeinheiten des Militärgeheimdienstes GUR in die umkämpfte Stadt Pokrowsk in der Region Donezk geschickt. Das berichtet der ukrainische Kriegsreporter Andrij Tsaplienko auf Telegram. Die Einheiten seien "angesichts der kritischen Lage" in der Donbass-Stadt "bereits an der heißesten Verteidigungsfront eingetroffen", schreibt Tsaplienko.
Auf Befehl von GUR-Chef Kyrylo Budanow arbeiteten die Geheimdienstkräfte nun mit den dortigen Armee-Einheiten zusammen. Hauptaufgabe sei "die Bekämpfung von Sabotageakten und die Eliminierung feindlicher Gruppen in Pokrowsk, denen es gelungen ist, in die Stadt einzudringen".
Zuvor hatte bereits das ukrainische Militär eine Verstärkung der Truppen in Pokrwosk angekündigt. Die eingedrungenen russischen Soldaten versuchten, weiter nach Norden vorzurücken, hieß es in einem Eintrag auf Facebook. Sie wollten so die ukrainischen Verteidigungslinien durch ein Auseinanderziehen schwächen. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem Angriff, um in der Nähe des Bahnhofs weiter vorzurücken. Russland versucht seit Monaten, Pokrowsk einzunehmen. Die Stadt gilt als entscheidend für den russischen Vorstoß zur vollständigen Einnahme der Region Donezk.
