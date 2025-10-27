Freitag, 31. Oktober

Selenskyj verkündet Schlag gegen Putins ballistische Mittelstreckenrakete

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei einer Geheimdienstoperation im Inneren Russlands eine Rakete vom Typ "Oreschnik" zerstört. Das erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag. Demnach ereignete sich die Geheimdienstoperation bereits im Sommer vergangenen Jahres. Der Schlag der ukrainischen Kräfte erfolgte auf dem russischen Testgelände Kapustin Jar in Astrachan.

Die ballistische Mittelstreckenrakete hat eine Reichweite von bis zu 5.000 Kilometern. Der russische Staatschef Wladimir Putin setzte die Waffe erstmals im vergangen November in seinem Krieg gegen die Ukraine ein. Putin rechtfertigte sich damals damit, er habe diesen Angriff als Vergeltung für den Einsatz britischer und amerikanischer Langstreckenraketen durch die Ukraine auf russischem Territorium autorisiert. Später drohte er mit weiteren Angriffen, unter anderem auf "Entscheidungszentren" in Kiew, falls solche Angriffe anhielten.

Zuletzt kündigte er eine Stationierung der Rakete in Belarus an. Putin erklärte, die "Oreschnik" könne nicht abgefangen werden und verfüge über eine Zerstörungskraft, die mit der einer Atomwaffe vergleichbar sei. Westliche Experten haben diese Behauptungen jedoch infrage gestellt.

EU-Kommission gegen Importverbote für ukrainische Lebensmittel

Die von Ungarn, Polen und der Slowakei verhängten Importverbote für ukrainische Lebensmittel sind der EU-Kommission zufolge nicht mehr gerechtfertigt. Zur Begründung verweist die Brüsseler Behörde am Freitag auf ein überarbeitetes Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, das am Donnerstag in Kraft getreten ist.

Die Kommission plane, mit den drei Ländern Gespräche aufzunehmen, "um sie zur Aufhebung dieser Verbote zu bewegen", bevor weitere Maßnahmen ergriffen würden, sagte ein Sprecher. Die drei osteuropäischen EU-Staaten hatten die Einfuhrbeschränkungen erlassen, um ihre eigenen Landwirte vor einem Preisverfall durch günstigere Agrarprodukte aus der Ukraine zu schützen.

Ukraine: 160 russische Öl- und Energieanlagen seit Jahresbeginn getroffen

Die Ukraine hat nach Angaben ihres Geheimdienstes SBU seit Jahresbeginn 160 russische Öl- und Energieanlagen getroffen. Die fortgesetzten Angriffe sollten die Fähigkeit Russlands verringern, seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren, sagte SBU-Chef Wassyl Maljuk. Vor dem Winter haben die Ukraine und Russland ihre Angriffe auf die Energieinfrastruktur des jeweils anderen Landes verstärkt.

Indischer Konzern kauft offenbar wieder russisches Öl

Der größte indische Ölraffineriekonzern Indian Oil Corp (IOC) kauft Insidern zufolge wieder russisches Öl. Das Unternehmen habe fünf Ladungen für die Lieferung im Dezember von nicht sanktionierten Anbietern erworben, hieß es am Freitag aus Handelskreisen. Damit nimmt der Konzern seine Käufe wieder auf, obwohl die USA den Druck auf Indien erhöht haben, kein russisches Öl mehr zu beziehen. Washington hatte vergangene Woche Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt.