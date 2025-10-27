Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainisches Militär zerstört wichtige Pipeline bei Moskau
Die Ukraine und Russland nehmen gegenseitig ihre Energie-Infrastruktur ins Visier. Russland fängt fast 100 ukrainische Drohnen ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 1. November
Ukrainisches Militär zerstört wichtige Pipeline bei Moskau
Russland und die Ukraine haben erneut gegenseitig Energie-Infrastruktur ins Visier genommen. Der ukrainische Militärgeheimdienst teilte mit, ein ukrainischer Angriff am Freitag habe zu Explosionen an einer Pipeline für Erdölprodukte in der Region Moskau geführt und den Betrieb dort unterbrochen. Dabei seien Leitungen für Benzin, Diesel und Kersoin für die russische Armee zerstört worden.
Ein russischer Angriff habe in der Nacht zum Samstag wiederum einen Brand in einer Gasanlage in der zentralukrainischen Region Poltawa ausgelöst, teilen Rettungsdienste mit. Die russischen Truppen haben ihre Angriffe auf ukrainische Energie-Anlagen in den vergangenen Monaten verstärkt. Dem staatlichen Energiekonzern Naftogaz zufolge wurde die Gasinfrastruktur seit Oktober mindestens achtmal attackiert.
Russisches Ministerium: Fast 100 ukrainische Drohnen abgefangen
Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag 98 ukrainische Drohnen über seinem Territorium abgeschossen. Allein über der Region Moskau seien elf Drohnen zerstört worden, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Sechs davon seien auf die russische Hauptstadt zugesteuert. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Drohnenangriffe auf Ziele in Russland verstärkt.
Ukraine: Züge von Nuklearterrorismus
Die Ukraine hat Russland am Freitag gezielte Angriffe auf für Atomkraftwerke wichtige Umspannwerke vorgeworfen. Dies trage die Züge von "Nuklearterrorismus" und sei eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Kiew.
Das Ministerium bezog sich auf eine Mitteilung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vom Donnerstag. Die IAEA hatte von militärischen Aktivitäten berichtet, die zu Schäden an für die nukleare Sicherheit wichtigen Umspannwerken geführt hätten. Die Behörde nannte Vorfälle in der Nähe der Atomkraftwerke Südukraine und Chmelnyzkyj. Zudem habe das Kraftwerk Riwne die Leistung von zwei seiner vier Reaktoren drosseln müssen.
Ukrainische Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgeschossen
Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters drei ukrainische Drohnen mit Kurs auf Russlands Hauptstadt abgeschossen. Wie Sergej Sobjanin auf Telegram weiter schreibt, untersuchen nun Spezialisten die Trümmer der Drohnen an den Absturzstellen. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor gemeldet, dass innerhalb von drei Stunden 38 ukrainische Drohnen über zwei Regionen im Süden Russlands sowie über der 2014 von der Ukraine annektierten Krim abgefangen und zerstört worden seien.
Freitag, 31. Oktober
Selenskyj verkündet Schlag gegen Putins ballistische Mittelstreckenrakete
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei einer Geheimdienstoperation im Inneren Russlands eine Rakete vom Typ "Oreschnik" zerstört. Das erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag. Demnach ereignete sich die Geheimdienstoperation bereits im Sommer vergangenen Jahres. Der Schlag der ukrainischen Kräfte erfolgte auf dem russischen Testgelände Kapustin Jar in Astrachan.
Die ballistische Mittelstreckenrakete hat eine Reichweite von bis zu 5.000 Kilometern. Der russische Staatschef Wladimir Putin setzte die Waffe erstmals im vergangen November in seinem Krieg gegen die Ukraine ein. Putin rechtfertigte sich damals damit, er habe diesen Angriff als Vergeltung für den Einsatz britischer und amerikanischer Langstreckenraketen durch die Ukraine auf russischem Territorium autorisiert. Später drohte er mit weiteren Angriffen, unter anderem auf "Entscheidungszentren" in Kiew, falls solche Angriffe anhielten.
Zuletzt kündigte er eine Stationierung der Rakete in Belarus an. Putin erklärte, die "Oreschnik" könne nicht abgefangen werden und verfüge über eine Zerstörungskraft, die mit der einer Atomwaffe vergleichbar sei. Westliche Experten haben diese Behauptungen jedoch infrage gestellt.
EU-Kommission gegen Importverbote für ukrainische Lebensmittel
Die von Ungarn, Polen und der Slowakei verhängten Importverbote für ukrainische Lebensmittel sind der EU-Kommission zufolge nicht mehr gerechtfertigt. Zur Begründung verweist die Brüsseler Behörde am Freitag auf ein überarbeitetes Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, das am Donnerstag in Kraft getreten ist.
Die Kommission plane, mit den drei Ländern Gespräche aufzunehmen, "um sie zur Aufhebung dieser Verbote zu bewegen", bevor weitere Maßnahmen ergriffen würden, sagte ein Sprecher. Die drei osteuropäischen EU-Staaten hatten die Einfuhrbeschränkungen erlassen, um ihre eigenen Landwirte vor einem Preisverfall durch günstigere Agrarprodukte aus der Ukraine zu schützen.
Ukraine: 160 russische Öl- und Energieanlagen seit Jahresbeginn getroffen
Die Ukraine hat nach Angaben ihres Geheimdienstes SBU seit Jahresbeginn 160 russische Öl- und Energieanlagen getroffen. Die fortgesetzten Angriffe sollten die Fähigkeit Russlands verringern, seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren, sagte SBU-Chef Wassyl Maljuk. Vor dem Winter haben die Ukraine und Russland ihre Angriffe auf die Energieinfrastruktur des jeweils anderen Landes verstärkt.
Indischer Konzern kauft offenbar wieder russisches Öl
Der größte indische Ölraffineriekonzern Indian Oil Corp (IOC) kauft Insidern zufolge wieder russisches Öl. Das Unternehmen habe fünf Ladungen für die Lieferung im Dezember von nicht sanktionierten Anbietern erworben, hieß es am Freitag aus Handelskreisen. Damit nimmt der Konzern seine Käufe wieder auf, obwohl die USA den Druck auf Indien erhöht haben, kein russisches Öl mehr zu beziehen. Washington hatte vergangene Woche Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt.
Daraufhin hatten mehrere indische Raffinerien, darunter Reliance Industries, ihre Käufe von russischem Öl ausgesetzt. Der Finanzchef von IOC, Anuj Jain, hatte bereits zuvor erklärt, sein Unternehmen werde weiterhin russisches Öl kaufen, wenn die Lieferungen mit den Sanktionen im Einklang stünden. Bei dem jetzigen Geschäft geht es um rund 3,5 Millionen Barrel der russischen Sorte ESPO. Für eine Stellungnahme war das Unternehmen bisher nicht erreichbar. Lesen Sie hier mehr dazu.
- Eigene Recherchen
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters