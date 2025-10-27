Newsblog zum Ukraine-Krieg Notstand nach Angriffen – Ukraine muss massiv Erdgas importieren

Feuerwehrleute löschen nach einem russischen Angriff einen Brand an einer Energieanlage in der Region Poltawa (Archivbild). (Quelle: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/reuters)

Russische Angriffe zerstören Förderanlagen – die Ukraine kauft Gas aus 14 Ländern, um durch den Winter zu kommen. Trump setzt bei seinem Einsatz für eine Waffenruhe auf Chinas Staatschef Xi. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 31. Oktober

Notstand nach Angriffen – Ukraine muss massiv Erdgas importieren

Nach schweren Luftangriffen auf ihre Energieinfrastruktur hat die Ukraine ihre Gasimporte im ersten Halbjahr 2025 auf 2,3 Milliarden Kubikmeter gesteigert – mehr als das 19-Fache des Vorjahres. Laut einem Bericht des "Kyiv Post" unter Berufung auf das Analysezentrum DixiGroup stammen die Lieferungen aus 14 Ländern, vorwiegend aus der Schweiz, Deutschland und Polen. Über die Hälfte der heimischen Gasförderung sei durch russische Angriffe zerstört worden, schätzt "Bloomberg".

Naftogaz, das staatliche Energieunternehmen, spricht dem Bericht zufolge vom schwersten Angriff auf Gasanlagen seit 2022 – allein Anfang Oktober seien über 90 Raketen und Drohnen auf Förderstandorte niedergegangen. Die Folge: massive Investitionen in Notreparaturen und Speicherfüllung. Der Gasimport kostete im ersten Halbjahr rund 1,17 Milliarden US-Dollar – mehr als das 30-Fache des Vorjahres. Norwegen sagte fast 100 Millionen Dollar Hilfe zu, polnische Partner helfen beim Ausbau von Speicher- und Lieferkapazitäten.

Selenskyj: Russland attackiert weiteres Kraftwerk

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Bomben eine weiteres Kraftwerk in der Ukraine attackiert. Getroffen worden sei das Wärmekraftwerk in Slowjansk, der größten noch unter Kiews Kontrolle stehenden Stadt im Gebiet Donezk, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Leider sind auch zwei Menschen ums Leben gekommen", zudem gebe es Verletzte, teilte er mit. Der Angriff folgte einer der schwersten Kriegsnächte für die Ukraine mit zahlreichen Einschlägen in Energieobjekten.

Selenskyj sprach angesichts der gezielten Angriffe auf zivile Infrastruktur von Terror, auf den die Welt reagieren müsse. Als Beispiel für eine solche Reaktion führte er jüngste Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne an. Diese hätten einen deutlichen Effekt gezeigt.

Donnerstag, 30. Oktober

Trump über Treffen mit Xi: "Ukraine wichtiges Thema"

US-Präsident Donald Trump setzt in seinen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeizuführen auf Chinas Staatschef Xi Jinping. "Er wird uns helfen", sagte Trump über das Treffen nach übereinstimmenden Recherchen der Nachrichtenagenturen AFP und dpa im Zusammenhang mit einem möglichen Ende des Kriegs in der Ukraine. Demnach sagte der US-Präsident weiter: "Wir haben lange darüber gesprochen. Die Ukraine war ein sehr wichtiges Thema."