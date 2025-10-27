Newsblog zum Ukraine-Krieg Notstand nach Angriffen – Ukraine muss massiv Erdgas importieren
Russische Angriffe zerstören Förderanlagen – die Ukraine kauft Gas aus 14 Ländern, um durch den Winter zu kommen. Trump setzt bei seinem Einsatz für eine Waffenruhe auf Chinas Staatschef Xi. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Notstand nach Angriffen – Ukraine muss massiv Erdgas importieren
- Trump über Treffen mit Xi: "Ukraine wichtiges Thema"
- Neue russische Angriffe – Ukraine spricht von "Energieterror"
- Fast 100.000 junge ukrainische Männer in zwei Monaten geflohen
- Saporischschja: Toter und Verletzte nach russischem Angriff
- Russischer Politiker droht USA mit Atomwaffenlieferung
- Russland soll angeblich atomare Superwaffe getestet haben
- Putin: Russische Truppen rücken in Ukraine vor
- China torpediert offenbar Drohnenproduktion in der Ukraine
Freitag, 31. Oktober
Notstand nach Angriffen – Ukraine muss massiv Erdgas importieren
Nach schweren Luftangriffen auf ihre Energieinfrastruktur hat die Ukraine ihre Gasimporte im ersten Halbjahr 2025 auf 2,3 Milliarden Kubikmeter gesteigert – mehr als das 19-Fache des Vorjahres. Laut einem Bericht des "Kyiv Post" unter Berufung auf das Analysezentrum DixiGroup stammen die Lieferungen aus 14 Ländern, vorwiegend aus der Schweiz, Deutschland und Polen. Über die Hälfte der heimischen Gasförderung sei durch russische Angriffe zerstört worden, schätzt "Bloomberg".
Naftogaz, das staatliche Energieunternehmen, spricht dem Bericht zufolge vom schwersten Angriff auf Gasanlagen seit 2022 – allein Anfang Oktober seien über 90 Raketen und Drohnen auf Förderstandorte niedergegangen. Die Folge: massive Investitionen in Notreparaturen und Speicherfüllung. Der Gasimport kostete im ersten Halbjahr rund 1,17 Milliarden US-Dollar – mehr als das 30-Fache des Vorjahres. Norwegen sagte fast 100 Millionen Dollar Hilfe zu, polnische Partner helfen beim Ausbau von Speicher- und Lieferkapazitäten.
Selenskyj: Russland attackiert weiteres Kraftwerk
Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Bomben eine weiteres Kraftwerk in der Ukraine attackiert. Getroffen worden sei das Wärmekraftwerk in Slowjansk, der größten noch unter Kiews Kontrolle stehenden Stadt im Gebiet Donezk, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Leider sind auch zwei Menschen ums Leben gekommen", zudem gebe es Verletzte, teilte er mit. Der Angriff folgte einer der schwersten Kriegsnächte für die Ukraine mit zahlreichen Einschlägen in Energieobjekten.
Selenskyj sprach angesichts der gezielten Angriffe auf zivile Infrastruktur von Terror, auf den die Welt reagieren müsse. Als Beispiel für eine solche Reaktion führte er jüngste Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne an. Diese hätten einen deutlichen Effekt gezeigt.
Donnerstag, 30. Oktober
Trump über Treffen mit Xi: "Ukraine wichtiges Thema"
US-Präsident Donald Trump setzt in seinen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeizuführen auf Chinas Staatschef Xi Jinping. "Er wird uns helfen", sagte Trump über das Treffen nach übereinstimmenden Recherchen der Nachrichtenagenturen AFP und dpa im Zusammenhang mit einem möglichen Ende des Kriegs in der Ukraine. Demnach sagte der US-Präsident weiter: "Wir haben lange darüber gesprochen. Die Ukraine war ein sehr wichtiges Thema."
Trump und Xi waren am Donnerstag am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea zusammengetroffen. Neben Handels-Themen stand die Ukraine im Zentrum der Gespräche. China gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der Kriegswirtschaft des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Trump sagte nun ein angestrebtes Ende von Russlands Angriffskrieg: „Wir werden beide zusammenarbeiten, um zu sehen, ob wir etwas schaffen."
Neue russische Angriffe – Ukraine spricht von "Energieterror"
Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie die ukrainischen Behörden am Donnerstag mitteilten. Dem privaten Energieversorger DTEK zufolge wurden Kraftwerke in verschiedenen Regionen beschädigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf der russischen Führung in Onlinediensten vor, sie habe die "Absicht, alles zu zerstören".
In der südostukrainischen Stadt Saporischschja wurden laut regionaler Militärverwaltung zwei Menschen getötet. Weitere 23 Menschen wurden demnach verletzt, darunter sechs Kinder. In der Region Winnyzja nahe Kiew erlag ein siebenjähriges Mädchen den Behörden zufolge ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft der südukrainischen Region Cherson teilte mit, dass dort am Morgen ein Mensch getötet worden sei, als Russland Siedlungen "mit Artillerie, Mörsern und Drohnen von verschiedenen Typen" angegriffen habe.
Die ukrainische Regierungschefin Julia Swyrydenko sprach von "systematischem Energieterror" durch Russland. Moskau greife "vor Beginn des Winters das Leben, die Würde und die Wärme der Ukrainer an", erklärte sie.
Fast 100.000 junge ukrainische Männer in zwei Monaten geflohen
Fast 100.000 junge Männer sind in den vergangenen zwei Monaten offenbar aus der Ukraine geflohen. Laut der polnischen Grenzpolizei haben in dem Zeitraum 99.000 ukrainische Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren das Land über die Grenze verlassen.
Kurz zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ausreiseregeln für junge Männer gelockert. So ist es Männern unter 23 Jahren nun erlaubt, ins Ausland zu reisen. Durch die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise erhofft man sich eine höhere Rückkehrquote als bei denen, die unerlaubt fliehen. Zudem sollte so verhindert werden, dass Familien ihre Söhne vor deren 18. Geburtstag ins Ausland schicken.
Zeitgleich hatte die Ukraine die Altersgrenze, ab der Männer zum Kriegsdienst verpflichtet sind, von 27 auf 25 Jahre abgesenkt.
Moskau warnt Trump vor Reaktion auf mögliche Atomtests
Russland hat für den Fall der ersten Atomwaffentests der USA seit mehr als 30 Jahren ebenfalls mit der Wiederaufnahme solcher Erprobungen gedroht. Russland hoffe, dass US-Präsident Donald Trump über die jüngsten russischen Waffentests der Rakete Burewestnik und der Unterwasserdrohne Poseidon korrekt informiert worden sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Es habe sich nicht um Atomwaffentests gehandelt, betonte er.
Zugleich sagte Peskow, dass Russland weiter zu atomaren Abrüstungsverhandlungen mit den USA bereit sei. Man habe aber auf entsprechende Vorschläge bisher keine Reaktion von Trump erhalten.
- Eigene Recherchen
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters