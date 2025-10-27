Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine trifft russisches Kraftwerk – Wärmeversorgung eingeschränkt
Russland bestätigt einen ukrainischen Angriff auf ein Kraftwerk. Trump setzt bei seinem Einsatz für eine Waffenruhe auf Chinas Staatschef Xi. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 31. Oktober
Indischer Konzern kauft offenbar wieder russisches Öl
Der größte indische Ölraffineriekonzern Indian Oil Corp (IOC) kauft Insidern zufolge wieder russisches Öl. Das Unternehmen habe fünf Ladungen für die Lieferung im Dezember von nicht sanktionierten Anbietern erworben, hieß es am Freitag aus Handelskreisen. Damit nimmt der Konzern seine Käufe wieder auf, obwohl die USA den Druck auf Indien erhöht haben, kein russisches Öl mehr zu beziehen. Washington hatte vergangene Woche Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt.
Daraufhin hatten mehrere indische Raffinerien, darunter Reliance Industries, ihre Käufe von russischem Öl ausgesetzt. Der Finanzchef von IOC, Anuj Jain, hatte bereits zuvor erklärt, sein Unternehmen werde weiterhin russisches Öl kaufen, wenn die Lieferungen mit den Sanktionen im Einklang stünden. Bei dem jetzigen Geschäft geht es um rund 3,5 Millionen Barrel der russischen Sorte ESPO. Für eine Stellungnahme war das Unternehmen bisher nicht erreichbar. Lesen Sie hier mehr dazu.
Russland bestätigt ukrainischen Angriff auf Kraftwerk
Der Gouverneur der russischen Stadt Orjol, Andrei Klytschkow, hat bestätigt, dass es nach einem ukrainischen Angriff einen Schaden an einem Heizkraftwerk gegeben hat. Er sagte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, dass dieser durch herabstürzende Trümmer einer abgeschossenen Drohne verursacht worden sei. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Richtigkeit der Angaben lässt sich nicht unabhängig überprüfen.
Infolgedessen hat die Verwaltung im westrussischen Orjol die Versorgung mit Wärme und Warmwasser eingeschränkt. Betroffen seien drei Bezirke der Stadt, schrieb der Gouverneur am Freitag in den sozialen Medien. Orjol liegt im Westen Russlands, grenzt aber nicht direkt an die Ukraine.
Der russische Telegramkanal "Astra" berichtete zudem von ukrainischen Angriffen auf ein Umspannwerk in der Stadt Wladimir und eine Raffinerie bei Jaroslawl an der Wolga. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht seien 130 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgefangen worden. Solche Militärangaben sind nicht im Detail überprüfbar, sie lassen aber Rückschlüsse auf das Ausmaß der Angriffe zu.
Notstand nach Angriffen – Ukraine muss massiv Erdgas importieren
Nach schweren Luftangriffen auf ihre Energieinfrastruktur hat die Ukraine ihre Gasimporte im ersten Halbjahr 2025 auf 2,3 Milliarden Kubikmeter gesteigert – mehr als das 19-fache des Vorjahres. Laut einem Bericht der "Kyiv Post" unter Berufung auf das Analysezentrum Dixi Group stammen die Lieferungen aus 14 Ländern, vorwiegend aus der Schweiz, Deutschland und Polen. Über die Hälfte der heimischen Gasförderung sei durch russische Angriffe zerstört worden, schätzt "Bloomberg".
Naftogaz, das staatliche Energieunternehmen, spricht dem Bericht zufolge vom schwersten Angriff auf Gasanlagen seit 2022 – allein Anfang Oktober seien über 90 Raketen und Drohnen auf Förderstandorte niedergegangen. Die Folge: massive Investitionen in Notreparaturen und Speicherfüllung. Der Gasimport kostete im ersten Halbjahr rund 1,17 Milliarden US-Dollar – mehr als das 30-Fache des Vorjahres. Norwegen sagte fast 100 Millionen Dollar Hilfe zu, polnische Partner helfen beim Ausbau von Speicher- und Lieferkapazitäten.
Selenskyj: Russland attackiert weiteres Kraftwerk
Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Bomben ein weiteres Kraftwerk in der Ukraine attackiert. Getroffen worden sei das Wärmekraftwerk in Slowjansk, der größten noch unter Kiews Kontrolle stehenden Stadt im Gebiet Donezk, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Leider sind auch zwei Menschen ums Leben gekommen", zudem gebe es Verletzte, teilte er mit. Der Angriff folgte einer der schwersten Kriegsnächte für die Ukraine mit zahlreichen Einschlägen in Energieobjekte.
Selenskyj sprach angesichts der gezielten Angriffe auf zivile Infrastruktur von Terror, auf den die Welt reagieren müsse. Als Beispiel für eine solche Reaktion führte er jüngste Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne an. Diese hätten einen deutlichen Effekt gezeigt.
Donnerstag, 30. Oktober
Trump über Treffen mit Xi: "Ukraine wichtiges Thema"
Um ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeizuführen, setzt US-Präsident Donald Trump in seinen Bemühungen auf Chinas Staatschef Xi Jinping. "Er wird uns helfen", sagte Trump über das Treffen nach übereinstimmenden Recherchen der Nachrichtenagenturen AFP und dpa im Zusammenhang mit einem möglichen Ende des Kriegs in der Ukraine. Demnach sagte der US-Präsident weiter: "Wir haben lange darüber gesprochen. Die Ukraine war ein sehr wichtiges Thema."
Trump und Xi waren am Donnerstag am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea zusammengetroffen. Neben Handelsthemen stand die Ukraine im Zentrum der Gespräche. China gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der Kriegswirtschaft des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Trump sagte, ein Ende von Russlands Angriffskrieg werde angestrebt: "Wir werden beide zusammenarbeiten, um zu sehen, ob wir etwas schaffen."
Neue russische Angriffe – Ukraine spricht von "Energieterror"
Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie die ukrainischen Behörden am Donnerstag mitteilten. Dem privaten Energieversorger DTEK zufolge wurden Kraftwerke in verschiedenen Regionen beschädigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf der russischen Führung in Onlinediensten vor, sie habe die "Absicht, alles zu zerstören".
In der südostukrainischen Stadt Saporischschja wurden laut regionaler Militärverwaltung zwei Menschen getötet. Weitere 23 Menschen wurden demnach verletzt, darunter sechs Kinder. In der Region Winnyzja nahe Kiew erlag ein siebenjähriges Mädchen den Behörden zufolge ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft der südukrainischen Region Cherson teilte mit, dass dort am Morgen ein Mensch getötet worden sei, als Russland Siedlungen "mit Artillerie, Mörsern und Drohnen von verschiedenen Typen" angegriffen habe.
Die ukrainische Regierungschefin Julija Swyrydenko sprach von "systematischem Energieterror" durch Russland. Moskau greife "vor Beginn des Winters das Leben, die Würde und die Wärme der Ukrainer an", erklärte sie.
- Eigene Recherchen
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters