Selenskyj: Russland attackiert weiteres Kraftwerk

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Bomben ein weiteres Kraftwerk in der Ukraine attackiert. Getroffen worden sei das Wärmekraftwerk in Slowjansk, der größten noch unter Kiews Kontrolle stehenden Stadt im Gebiet Donezk, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Leider sind auch zwei Menschen ums Leben gekommen", zudem gebe es Verletzte, teilte er mit. Der Angriff folgte einer der schwersten Kriegsnächte für die Ukraine mit zahlreichen Einschlägen in Energieobjekten.

Selenskyj sprach angesichts der gezielten Angriffe auf zivile Infrastruktur von Terror, auf den die Welt reagieren müsse. Als Beispiel für eine solche Reaktion führte er jüngste Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne an. Diese hätten einen deutlichen Effekt gezeigt.

Donnerstag, 30. Oktober

Trump über Treffen mit Xi: "Ukraine wichtiges Thema"

US-Präsident Donald Trump setzt in seinen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeizuführen auf Chinas Staatschef Xi Jinping. "Er wird uns helfen", sagte Trump über das Treffen nach übereinstimmenden Recherchen der Nachrichtenagenturen AFP und dpa im Zusammenhang mit einem möglichen Ende des Kriegs in der Ukraine. Demnach sagte der US-Präsident weiter: "Wir haben lange darüber gesprochen. Die Ukraine war ein sehr wichtiges Thema."

Trump und Xi waren am Donnerstag am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea zusammengetroffen. Neben Handels-Themen stand die Ukraine im Zentrum der Gespräche. China gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der Kriegswirtschaft des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Trump sagte nun ein angestrebtes Ende von Russlands Angriffskrieg: „Wir werden beide zusammenarbeiten, um zu sehen, ob wir etwas schaffen."

Neue russische Angriffe – Ukraine spricht von "Energieterror"

Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie die ukrainischen Behörden am Donnerstag mitteilten. Dem privaten Energieversorger DTEK zufolge wurden Kraftwerke in verschiedenen Regionen beschädigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf der russischen Führung in Onlinediensten vor, sie habe die "Absicht, alles zu zerstören".

In der südostukrainischen Stadt Saporischschja wurden laut regionaler Militärverwaltung zwei Menschen getötet. Weitere 23 Menschen wurden demnach verletzt, darunter sechs Kinder. In der Region Winnyzja nahe Kiew erlag ein siebenjähriges Mädchen den Behörden zufolge ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft der südukrainischen Region Cherson teilte mit, dass dort am Morgen ein Mensch getötet worden sei, als Russland Siedlungen "mit Artillerie, Mörsern und Drohnen von verschiedenen Typen" angegriffen habe.