Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine: Züge von Nuklearterrorismus

Eine russische Rakete vom Typ Kh-31: Russland greift Stromanlagen an, die Atomkraftwerle versorgen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/RIA Novosti)

Die Ukraine zerstörte eine Hyperschallrakete vom Typ "Oreschnik". Ukraine fürchtet um die Sicherheit seiner AKW. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 1. November

Ukraine: Züge von Nuklearterrorismus

Die Ukraine hat Russland am Freitag gezielte Angriffe auf für Atomkraftwerke wichtige Umspannwerke vorgeworfen. Dies trage die Züge von Nuklearterrorismus und sei eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Kiew.

Das Ministerium bezog sich auf eine Mitteilung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vom Donnerstag. Die IAEA hatte von militärischen Aktivitäten berichtet, die zu Schäden an für die nukleare Sicherheit wichtigen Umspannwerken geführt hätten. Die Behörde nannte Vorfälle in der Nähe der Atomkraftwerke Südukraine und Chmelnyzkyj. Zudem habe das Kraftwerk Riwne die Leistung von zwei seiner vier Reaktoren drosseln müssen.

Ukrainische Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgeschossen

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters drei ukrainische Drohnen mit Kurs auf Russlands Hauptstadt abgeschossen. Wie Sergej Sobjanin auf Telegram weiter schreibt, untersuchen nun Spezialisten die Trümmer der Drohnen an den Absturzstellen. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor gemeldet, dass innerhalb von drei Stunden 38 ukrainische Drohnen über zwei Regionen im Süden Russlands sowie über der 2014 von der Ukraine annektierten Krim abgefangen und zerstört worden seien.

Freitag, 31. Oktober

Selenskyj verkündet Schlag gegen Putins ballistische Mittelstreckenrakete

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei einer Geheimdienstoperation im Inneren Russlands eine Rakete vom Typ "Oreschnik" zerstört. Das erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag. Demnach ereignete sich die Geheimdienstoperation bereits im Sommer vergangenen Jahres. Der Schlag der ukrainischen Kräfte erfolgte auf dem russischen Testgelände Kapustin Jar in Astrachan.

Die ballistische Mittelstreckenrakete hat eine Reichweite von bis zu 5.000 Kilometern. Der russische Staatschef Wladimir Putin setzte die Waffe erstmals im vergangen November in seinem Krieg gegen die Ukraine ein. Putin rechtfertigte sich damals damit, er habe diesen Angriff als Vergeltung für den Einsatz britischer und amerikanischer Langstreckenraketen durch die Ukraine auf russischem Territorium autorisiert. Später drohte er mit weiteren Angriffen, unter anderem auf "Entscheidungszentren" in Kiew, falls solche Angriffe anhielten.