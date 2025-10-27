Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine: Züge von Nuklearterrorismus
Die Ukraine zerstörte eine Hyperschallrakete vom Typ "Oreschnik". Ukraine fürchtet um die Sicherheit seiner AKW. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Ukraine: Züge von Nuklearterrorismus
- Selenskyj verkündet Schlag gegen Putins ballistische Mittelstreckenrakete
- Ukraine: 160 russische Öl- und Energieanlagen seit Jahresbeginn getroffen
- Russland bestätigt ukrainischen Angriff auf Kraftwerk
- Notstand nach Angriffen – Ukraine muss massiv Erdgas importieren
- Selenskyj: Russland attackiert weiteres Kraftwerk
- Trump über Treffen mit Xi: "Ukraine wichtiges Thema"
- Russland soll angeblich atomare Superwaffe getestet haben
Samstag, 1. November
Ukraine: Züge von Nuklearterrorismus
Die Ukraine hat Russland am Freitag gezielte Angriffe auf für Atomkraftwerke wichtige Umspannwerke vorgeworfen. Dies trage die Züge von Nuklearterrorismus und sei eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Kiew.
Das Ministerium bezog sich auf eine Mitteilung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vom Donnerstag. Die IAEA hatte von militärischen Aktivitäten berichtet, die zu Schäden an für die nukleare Sicherheit wichtigen Umspannwerken geführt hätten. Die Behörde nannte Vorfälle in der Nähe der Atomkraftwerke Südukraine und Chmelnyzkyj. Zudem habe das Kraftwerk Riwne die Leistung von zwei seiner vier Reaktoren drosseln müssen.
Ukrainische Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgeschossen
Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters drei ukrainische Drohnen mit Kurs auf Russlands Hauptstadt abgeschossen. Wie Sergej Sobjanin auf Telegram weiter schreibt, untersuchen nun Spezialisten die Trümmer der Drohnen an den Absturzstellen. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor gemeldet, dass innerhalb von drei Stunden 38 ukrainische Drohnen über zwei Regionen im Süden Russlands sowie über der 2014 von der Ukraine annektierten Krim abgefangen und zerstört worden seien.
Freitag, 31. Oktober
Selenskyj verkündet Schlag gegen Putins ballistische Mittelstreckenrakete
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei einer Geheimdienstoperation im Inneren Russlands eine Rakete vom Typ "Oreschnik" zerstört. Das erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag. Demnach ereignete sich die Geheimdienstoperation bereits im Sommer vergangenen Jahres. Der Schlag der ukrainischen Kräfte erfolgte auf dem russischen Testgelände Kapustin Jar in Astrachan.
Die ballistische Mittelstreckenrakete hat eine Reichweite von bis zu 5.000 Kilometern. Der russische Staatschef Wladimir Putin setzte die Waffe erstmals im vergangen November in seinem Krieg gegen die Ukraine ein. Putin rechtfertigte sich damals damit, er habe diesen Angriff als Vergeltung für den Einsatz britischer und amerikanischer Langstreckenraketen durch die Ukraine auf russischem Territorium autorisiert. Später drohte er mit weiteren Angriffen, unter anderem auf "Entscheidungszentren" in Kiew, falls solche Angriffe anhielten.
Zuletzt kündigte er eine Stationierung der Rakete in Belarus an. Putin erklärte, die "Oreschnik" könne nicht abgefangen werden und verfüge über eine Zerstörungskraft, die mit der einer Atomwaffe vergleichbar sei. Westliche Experten haben diese Behauptungen jedoch infrage gestellt.
EU-Kommission gegen Importverbote für ukrainische Lebensmittel
Die von Ungarn, Polen und der Slowakei verhängten Importverbote für ukrainische Lebensmittel sind der EU-Kommission zufolge nicht mehr gerechtfertigt. Zur Begründung verweist die Brüsseler Behörde am Freitag auf ein überarbeitetes Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, das am Donnerstag in Kraft getreten ist.
Die Kommission plane, mit den drei Ländern Gespräche aufzunehmen, "um sie zur Aufhebung dieser Verbote zu bewegen", bevor weitere Maßnahmen ergriffen würden, sagte ein Sprecher. Die drei osteuropäischen EU-Staaten hatten die Einfuhrbeschränkungen erlassen, um ihre eigenen Landwirte vor einem Preisverfall durch günstigere Agrarprodukte aus der Ukraine zu schützen.
Ukraine: 160 russische Öl- und Energieanlagen seit Jahresbeginn getroffen
Die Ukraine hat nach Angaben ihres Geheimdienstes SBU seit Jahresbeginn 160 russische Öl- und Energieanlagen getroffen. Die fortgesetzten Angriffe sollten die Fähigkeit Russlands verringern, seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren, sagte SBU-Chef Wassyl Maljuk. Vor dem Winter haben die Ukraine und Russland ihre Angriffe auf die Energieinfrastruktur des jeweils anderen Landes verstärkt.
Indischer Konzern kauft offenbar wieder russisches Öl
Der größte indische Ölraffineriekonzern Indian Oil Corp (IOC) kauft Insidern zufolge wieder russisches Öl. Das Unternehmen habe fünf Ladungen für die Lieferung im Dezember von nicht sanktionierten Anbietern erworben, hieß es am Freitag aus Handelskreisen. Damit nimmt der Konzern seine Käufe wieder auf, obwohl die USA den Druck auf Indien erhöht haben, kein russisches Öl mehr zu beziehen. Washington hatte vergangene Woche Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt.
Daraufhin hatten mehrere indische Raffinerien, darunter Reliance Industries, ihre Käufe von russischem Öl ausgesetzt. Der Finanzchef von IOC, Anuj Jain, hatte bereits zuvor erklärt, sein Unternehmen werde weiterhin russisches Öl kaufen, wenn die Lieferungen mit den Sanktionen im Einklang stünden. Bei dem jetzigen Geschäft geht es um rund 3,5 Millionen Barrel der russischen Sorte ESPO. Für eine Stellungnahme war das Unternehmen bisher nicht erreichbar. Lesen Sie hier mehr dazu.
Russland bestätigt ukrainischen Angriff auf Kraftwerk
Der Gouverneur der russischen Stadt Orjol, Andrei Klytschkow, hat bestätigt, dass es nach einem ukrainischen Angriff einen Schaden an einem Heizkraftwerk gegeben hat. Er sagte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, dass dieser durch herabstürzende Trümmer einer abgeschossenen Drohne verursacht worden sei. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Richtigkeit der Angaben lässt sich nicht unabhängig überprüfen.
Infolgedessen hat die Verwaltung im westrussischen Orjol die Versorgung mit Wärme und Warmwasser eingeschränkt. Betroffen seien drei Bezirke der Stadt, schrieb der Gouverneur am Freitag in den sozialen Medien. Orjol liegt im Westen Russlands, grenzt aber nicht direkt an die Ukraine.
Der russische Telegramkanal "Astra" berichtete zudem von ukrainischen Angriffen auf ein Umspannwerk in der Stadt Wladimir und eine Raffinerie bei Jaroslawl an der Wolga. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht seien 130 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgefangen worden. Solche Militärangaben sind nicht im Detail überprüfbar, sie lassen aber Rückschlüsse auf das Ausmaß der Angriffe zu.
- Eigene Recherchen
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters