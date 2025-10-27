"Eine strategische Entscheidung" Warum die Ukraine keine US-amerikanischen F-16-Kampfjets will

Die Ukraine und Schweden einigen sich auf eine Absichtserklärung zur Lieferung von Gripen Kampfjets. (Quelle: IMAGO/Christine Olsson/TT)

Die Ukraine setzt künftig auf schwedische Kampfjets anstatt auf US-amerikanische Modelle. Experten sprechen von einer strategischen Entscheidung.

In der vergangenen Woche haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der schwedische Premierminister Ulf Kristersson eine Absichtserklärung unterzeichnet, die die mögliche Lieferung von bis zu 150 schwedischen Kampfflugzeugen des Typs JAS 39 Gripen E an die Ukraine vorsieht. Militäranalysten sprechen von einer "strategischen Entscheidung". Bis die ersten Maschinen tatsächlich in der Ukraine einsatzbereit sind, dürfte jedoch noch einige Zeit vergehen.

Bislang fliegen ukrainische Piloten US-amerikanische F-16-Kampfjets, die die Ukraine von europäischen Verbündeten erhalten hatte. Diese Staaten ersetzten ihre eigenen F-16 durch modernere F-35-Jets. Die USA selbst haben der Ukraine jedoch nie direkt Kampfjets geliefert, betonte Militärexperte Alexander Kovalenko gegenüber "Radio Liberty".

In die Entscheidung sei wohl auch das Bedürfnis nach Planungssicherheit eingeflossen. Kovalenko erklärte: "Die USA haben zuletzt gezeigt, dass sie kein stabiler Partner sind – und das gilt nicht nur für die Regierung von Donald Trump, sondern auch für Joe Biden, der keine F-16 direkt aus den USA geliefert hat."

Auch der Militäranalyst Oleg Schdanow sieht darin einen strategischen Kurswechsel: "Unsere Strategie besteht heute darin, uns so weit wie möglich von den Vereinigten Staaten zu distanzieren. Die politische Instabilität macht die USA zu einem unzuverlässigen Partner."

Langfristiges Abkommen beschlossen

Das neue Abkommen zwischen Schweden und der Ukraine ist auf zehn bis fünfzehn Jahre angelegt und soll rund zehn Milliarden US-Dollar kosten. Es umfasst nicht nur die Lieferung der Flugzeuge, sondern auch die Ausbildung ukrainischer Piloten sowie den Aufbau einer gemeinsamen technischen Basis für Wartung und Instandhaltung. Bereits im August 2023 hatten ukrainische Piloten ihre erste Ausbildung an Gripen-Kampfflugzeugen begonnen.

Selenskyj zeigte sich bei seinem Besuch in Schweden optimistisch, "mindestens 100 dieser Flugzeuge zu erhalten". Kristersson erklärte, sein Land werde zum Aufbau einer neuen und schlagkräftigen ukrainischen Luftwaffe beitragen.