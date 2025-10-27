Angeblicher Putsch "Putin sucht nach Feinden, um sein Regime zu festigen"

Von t-online , FIN 27.10.2025 - 14:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Putins handeln folgt einem altbekannten Muster. (Quelle: IMAGO/Alexei Babushkin/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Druck auf den Kreml wächst. Der russische Geheimdienst nimmt erneut Oppositionelle ins Visier – Experten zufolge ein Zeichen der Paranoia im Machtapparat.

Bereits vor über 20 Jahren bekam der damalige russische Öl-Oligarch Michail Chodorkowski die Fesseln von Putins Regime zu spüren. Im Jahr 2003 kritisierte er den Präsidenten öffentlich. Kurz darauf wurde Chodorkowski – damals der reichste Mann Russlands – zu zehn Jahren Haft in einem sibirischen Straflager verurteilt, wo er mitansehen musste, wie der russische Staat seinen Öl- und Gaskonzern Yukos zerschlug. Heute lebt der Oppositionelle in London – und sieht sich erneut mit Anschuldigungen des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB konfrontiert.

Der FSB wirft Chodorkowski sowie dem von ihm gegründeten Antikriegskomitee und 22 weiteren Mitgliedern vor, einen Putsch gegen die russische Regierung geplant zu haben. Demnach strebe das Komitee laut FSB "die gewaltsame Machtergreifung und den Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung in der Russischen Föderation" an. Auf seiner eigenen Webseite erklärt das Komitee dagegen, man wolle "die Bemühungen kriegskritischer Russen koordinieren und unterstützen sowie einen Raum für Solidarität schaffen, um sich dem vom Kreml begonnenen Krieg zu widersetzen".

Chodorkowski weist die Vorwürfe entschieden zurück. Kreml-Experten sehen darin jedoch mehr als nur russische Schikane. "Das zeigt, dass der Kreml zunehmend paranoid ist", sagt John Herbst, Direktor des Eurasia Center beim Atlantic Council und ehemaliger US-Botschafter in der Ukraine. "Putin sucht nach Feinden, um sein Regime zu festigen."

Widerstand gegen Putin wächst

Denn auch innerhalb Russlands regt sich zunehmend Widerstand gegen Putins diktatorische Herrschaft. Die schlechte wirtschaftliche Lage belastet sowohl Unternehmen als auch Privathaushalte. Bereits im Juni warnte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow, das Land stehe "am Rande einer Rezession". Seitdem seien kleinere Protestaktionen beobachtet worden. Anfang Oktober versammelten sich Hunderte Menschen auf einem Platz in Sankt Petersburg und sangen ein verbotenes Lied, in dem zum Sturz Putins aufgerufen wird.

Der letzte ernsthafte Putschversuch gegen den Kreml liegt inzwischen mehr als zwei Jahre zurück. Damals hatte der Anführer der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, nach monatelangen Konflikten mit der Armeeführung einen Aufstand gegen Moskau gestartet. Nach einem kurzen Marsch seiner Truppen Richtung Hauptstadt brach Prigoschin die Aktion jedoch ab. Wenige Wochen später kam er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben – unter bis heute ungeklärten Umständen. Beobachter vermuten, dass Nikolai Patruschew, langjähriger Geheimdienstchef und enger Putin-Vertrauter, in den Absturz verwickelt gewesen sein könnte.