Exil-Oligarch unter Druck "Der Kreml hat Angst vor der Machtübergabe"

Der Druck auf den Kreml wächst. Der russische Geheimdienst nimmt erneut Oppositionelle ins Visier – Experten zufolge ein Zeichen der Paranoia im Machtapparat.

Bereits vor über 20 Jahren bekam der damalige russische Öl-Oligarch Michail Chodorkowski die Macht von Putins Regime zu spüren. Im Jahr 2003 kritisierte er den Präsidenten öffentlich. Kurz darauf wurde Chodorkowski – damals der reichste Mann Russlands – zu zehn Jahren Haft in einem sibirischen Straflager verurteilt, von wo aus er mitansehen musste, wie der russische Staat seinen Öl- und Gaskonzern Yukos zerschlug. Heute lebt der Oppositionelle in London – und sieht sich erneut mit Anschuldigungen des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB konfrontiert.

Der FSB wirft Chodorkowski und 22 weiteren Mitgliedern des von ihm gegründeten Antikriegskomitees vor, einen Putsch gegen die russische Regierung geplant zu haben. Nach der Darstellung des FSB strebe das Komitee "die gewaltsame Machtergreifung und den Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung in der Russischen Föderation" an. Auf seiner eigenen Webseite erklärt das Komitee dagegen, man wolle "die Bemühungen kriegskritischer Russen koordinieren und unterstützen sowie einen Raum für Solidarität schaffen, um sich dem vom Kreml begonnenen Krieg zu widersetzen".

Chodorkowski weist die Vorwürfe dementsprechend auch entschieden zurück. Kremlexperten sehen in dem Vorstoß allerdings mehr als nur russische Schikane. "Das zeigt, dass der Kreml zunehmend paranoid ist", sagt etwa John Herbst, Direktor des Eurasia Center beim Atlantic Council und ehemaliger US-Botschafter in der Ukraine. "Putin sucht nach Feinden, um sein Regime zu festigen."

Widerstand gegen Putin wächst

Denn auch innerhalb Russlands regt sich zunehmend Widerstand gegen Putins diktatorische Herrschaft. Die schlechte wirtschaftliche Lage belastet Unternehmen ebenso wie Privathaushalte. Bereits im Juni warnte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow, das Land stehe "am Rande einer Rezession". Seitdem wurden bereits mehrfach kleinere Protestaktionen beobachtet. So versammelten sich Anfang Oktober Hunderte Menschen auf einem Platz in Sankt Petersburg und sangen ein verbotenes Lied, das zum Sturz Putins aufruft.