Fast 60 Drohnentreffer ausgehalten Putins "Stachelschwein" ist wohl besser als sein Ruf

Von t-online , mk Aktualisiert am 28.10.2025 - 10:31 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russischer Panzer unbekannten Typs mit Stachelaufbauten gegen Kamikazedrohnen: Ein ähnliches Modell soll kürzlich Dutzende Geschosse überstanden haben. (Quelle: Screenshot X/@LoisAceLane)

Die Improvisationskünste der russischen Armee ernten regelmäßig Spott. Doch "Stachelschweine" und "rollende Scheunen" könnten effektiver sein als gedacht.

Auf den Schlachtfeldern in der Ukraine schienen klassische Kampfpanzer zuletzt keine große Rolle mehr zu spielen. In der bis zu 30 Kilometer breiten "Todeszone" zu beiden Seiten der Frontlinie zerstören Kamikazedrohnen die auffälligen und langsamen Fahrzeuge, bevor sie überhaupt in die Nähe feindlicher Stellungen kommen. Aufwendig nachgerüstete "Schildkrötenpanzer" und "rollende Scheunen", also Panzer mit Stacheln zur Drohnenabwehr, der Russen lösten unter Kriegsbeobachtern eher Belustigung aus. Doch nun häufen sich Berichte, die den Abgesang auf den Panzer verfrüht erscheinen lassen.

"Wer sich über 'Schildkrötenpanzer' lustig macht, sollte schauen, wie viele Kamikazedrohnen es braucht, um einen ordentlich aufgerüsteten Panzer zu zerstören", schrieb kürzlich etwa ein Nutzer auf X zu Bildern, die die Zerstörung eines russischen Panzers durch mindestens fünf Drohnen zeigen sollen. Zuletzt schienen auch die Ukrainer ihrer Panzerfahrzeuge mit Metallstacheln gegen anfliegende Drohnen zu schützen, wie dieses Bild eines US-Truppentransporters vom Typ M113 zeigen soll:

Dabei bieten die westlichen Panzerfahrzeuge in Diensten der Ukraine offenbar ohnehin besseren Schutz vor den Bedrohungen des modernen Schlachtfelds. So soll Anfang des Jahres ein ukrainischer Panzer vom Typ Leopard 1A5 erst acht russische Drohnen ausgehalten haben, bevor die Besatzung das Fahrzeug verlassen musste. Dann habe es drei weitere Drohnen gebraucht, um den Leopard 1 endgültig zu zerstören, berichtete das Magazin "Forbes". In einem anderen Fall hätten die Russen mindestens sechs Drohnen gebraucht, um einen Panzer vom Typ Abrams zu stoppen – auch in diesem Fall soll die Crew überlebt haben.

Putins "Stachelschwein" wohl besser als sein Ruf

"Sie haben den Motor getroffen, sind aber weder durch den Turm noch durch die Hülle gekommen, während wir drin saßen", berichtete der Panzerkommandant später in der ukrainischen Presse. "Und das, obwohl die Russen massig Zeit hatten." Nach Angaben des Soldaten war ihr Abrams mit zusätzlicher Panzerung und einem Netz gegen Drohnenangriffe nachgerüstet worden.

Laut "Forbes" schützen die Ukrainer ihre Fahrzeuge auch durch zusätzliche Schichten aus Reaktivpanzerung, die eintreffende Geschosse durch eine nach außen gerichtete Explosion abwehrt. Um diese Panzerung zu durchbrechen, braucht es viele Einschläge an derselben Stelle. Zudem lässt sich nach einem überstandenen Angriff oder einem Kampfeinsatz die Reaktivpanzerung leicht wieder herstellen. Doch auch die Improvisationen der russischen Armee scheinen ihren Zweck zu erfüllen, vor allem das Modell "Stachelschwein".