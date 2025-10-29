t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine: Offizier soll geheime Gefechtskarten bei TikTok geteilt haben

Empörung wegen Fotos mit Hund
Von t-online, aj
Aktualisiert am 29.10.2025 - 04:54 UhrLesedauer: 2 Min.
Eine russische Artillerieeinheit bei Pokrowsk: Russland erleidet wohl schwere Verluste beim Versuch, die Stadt Dobropillja zu erobern.Vergrößern des Bildes
Eine russische Artillerieeinheit bei Pokrowsk: Nahe der Stadt in der Ostukraine gibt es heftige Kämpfe (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov)
Ein ukrainischer Offizier gerät in die Kritik. Er soll in den sozialen Medien vermeintlich geheime Frontkarten veröffentlicht haben.

Ein hoher ukrainischer Offizier hat Fotos von sich und seinem Hund – einer französischen Bulldogge – in den sozialen Medien geteilt. Die Aufnahmen lösten allerdings Empörung aus. Denn auf den Fotos zu sehen waren unter anderem auch Landkarten von Frontabschnitten im Ukraine-Krieg, die offenbar als geheim eingestuft sind.

Mehrere ukrainische Medien berichteten übereinstimmend, dass es sich bei dem Mann in den Fotos um den Befehlshaber der ukrainischen Sturmkräfte Valentin Manko handeln soll. Auf den Bildern, die er demnach auf TikTok geteilt hatte, posiert er mit seinem Hund vor Bildschirmen, auf denen Gelände zu sehen ist oder vor Landkarten.

Den Medienberichten zufolge zeigen die angeblichen Aufnahmen aus dem Feldhauptquartier auch einen Abschnitt der Frontlinie, der sich von Pokrowsk bis in die östlichen Teile der Regionen Dnipro und Saporischschja erstreckt und besonders umkämpft sein soll. "Solche Aktionen könnten den Russen helfen", schrieb unter anderem der ukrainische Sender Channel 24.

Auch der ukrainische Aktivist Serhiy Sternenko kommentierte den TikTok-Post bei X und Telegram: "Oberst Manko hat auf TikTok Fotos veröffentlicht, auf denen Karten mit der Kennzeichnung 'Streng geheim' zu sehen sind. Die Veröffentlichung solcher Fotos könnte dem Feind helfen."

Eines der Fotos von Valentin Manko, das in den sozialen Medien kursiert.Vergrößern des Bildes
Eines der Fotos von Valentin Manko, das in den sozialen Medien kursiert. (Quelle: Telegram)

Offizier weist Vorwürfe zurück

Valentin Manko wies die Vorwürfe in einem Beitrag auf Facebook zurück. Man versuche offenbar, das Militär als inkompetent darzustellen, kritisierte der ukrainische Offizier. In seinem Post erklärte er, die in den Medien zitierten Karten seien nicht als geheim eingestuft gewesen. Wer dennoch von Geheiminformationen spreche, sei – so Manko – "einer gezielten Provokation erlegen". Die Medien hätten nicht nachgeprüft und den angeblichen Verrat voreilig aufgebauscht.

Laut dem ukrainischen Portal mezha.net kursieren einige der beanstandeten Aufnahmen bereits seit mindestens einem Jahr im Netz. Dennoch müsste noch geprüft werden, was genau auf den Aufnahmen zu sehen sei.

