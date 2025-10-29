"Russland ins Herz getroffen" Trumps Sanktionen bringen Putin in Bedrängnis

Von t-online , jaf Aktualisiert am 29.10.2025 - 10:28 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Wladimir Putin (l.) und Donald Trump (Archivbild): Die Stimmung hat sich verschlechtert. (Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa/dpa-bilder)

Die jüngsten Sanktionen der USA gegen Russland zeigen bereits Wirkung. Nun kommt es auf einen weiteren entscheidenden Akteur an.

Lange Zeit hielt sich US-Präsident Donald Trump mit Sanktionen gegen Russland zurück, er blockierte sie sogar. Doch mittlerweile hat sich seine Einstellung geändert. Ein Treffen mit Kremlchef Putin ließ er platzen. Stattdessen verhängte er Sanktionen gegen Russlands Ölindustrie. Diese wirken sich bereits jetzt auf die russische Wirtschaft aus – obwohl die Sanktionen noch gar nicht in Kraft sind.

Denn die größten russischen Ölproduzenten reagieren bereits jetzt mit drastischen Maßnahmen auf die Ankündigung aus Washington. Und die Lage für Russlands Ölwirtschaft dürfte sich in den kommenden Wochen noch weiter verschlechtern.

Dabei kommt es insbesondere darauf an, wie sich Indien als zweitgrößter Käufer russischen Öls verhalten wird. Erste Anzeichen lassen darauf schließen, dass sich Indien nun um Alternativen bemüht.

Russischen Ölkonzernen geht es schlecht

Trumps Sanktionen richten sich explizit gegen die russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft. Beide Unternehmen gaben nun bekannt, ihre internationalen Vermögenswerte zu verkaufen. Bei Lukoil betrifft das rund ein Drittel der Geschäftstätigkeiten.

Dazu zählt eine 75-prozentige Beteiligung am irakischen Ölfeld West Qurna-2 sowie Minderheitsbeteiligungen an Gaskondensatprojekten in Kasachstan und Aserbaidschan. Zudem besitzt das Unternehmen Raffinerien in Bulgarien und Rumänien. Lukoil hält 49 Prozent am indischen Energiekonzern Nayara Energy mit der Raffinerie Vadinar, die für acht Prozent der indischen Raffineriekapazität steht.

Durch die neuen US-Sanktionen seien die ausländischen Unternehmen zwar nicht direkt betroffen, allerdings sei es "praktisch unmöglich" den russischen Unternehmen Dividenden auszuzahlen, erklärt Sergej Vakulenko, ein ehemaliger russischer Ölmanager und Senior Fellow der Carnegie Endowment for International Peace, der "Moscow Times". Dazu kämen Probleme mit Lieferanten, Banken und anderen Partnern. Daher bleibe Rosneft und Lukoil nur der Verkauf seiner Auslandsbeteiligungen – und ein erheblicher Einnahmeverlust.

Dabei meldete Lukoil bereits vor der Verkündung der Sanktionen deutliche Schwierigkeiten. So sank der Firmengewinn zuletzt um 68 Prozent. Der Verkauf der ausländischen Vermögenswerte wird Lukoil wohl weiter schwer zusetzen. Eine ehemalige Führungskraft sagte dem Magazin "Politico", der Verkauf werde die Einnahmen von Lukoil um "rund 30 Prozent" reduzieren. Der Konzern verliere drei Raffinerien und etwa die Hälfte der weltweit rund 5.000 Tankstellen. Der Ex-Manager konstatierte: "Lukoil ist am Ende."

Indien steht nun im Fokus