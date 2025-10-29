Transponder abgeschaltet Polens Luftwaffe fängt russischen Aufklärer über der Ostsee ab

Aktualisiert am 29.10.2025

Ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20 (Archivbild): Eine Maschine dieses Typs hat die polnische Luftwaffe auf den Plan gerufen. (Quelle: Maxim Kuzovkov/epa Tass/dpa/dpa-bilder)

Polnische Kampfjets haben ein russisches Militärflugzeug über der Ostsee eskortiert. Die Maschine war ohne Flugplan und mit ausgeschaltetem Transponder unterwegs.

Kampfjets der polnischen Luftwaffe haben ein russisches Aufklärungsflugzeug über der Ostsee abgefangen. Die Maschine vom Typ Iljuschin IL-20 sei am Dienstag im internationalen Luftraum ohne Flugplan und mit ausgeschaltetem Transponder unterwegs gewesen, teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte am Mittwoch auf X mit.

Zwei polnische Kampfjets vom Typ MiG-29 hätten das Flugzeug abgefangen, visuell identifiziert und aus ihrem Zuständigkeitsbereich eskortiert. Der Luftraum über Polen wurde demnach nicht verletzt. Das Oberkommando postete dazu ein Foto von der russischen Maschine.

Abfangaktion soll Teil der Machtdemonstration sein

Ein Sprecher des Oberkommandos sagte dem Sender TVN24, zur Abfangaktion sei es nordwestlich des Badeortes Ustka gekommen. "In solchen Situationen starten unsere Maschinen von der Basis in Malbork und sind innerhalb weniger Minuten in der Luft. Die Piloten halten Sichtkontakt, um den russischen Flugzeugen ihre Anwesenheit zu zeigen." Dies sei eine Machtdemonstration und ein Zeichen, dass Polen seinen Luftraum genau überwache und Verletzungen nicht zulasse.