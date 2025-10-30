Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In diesem Jahr konnte die russische Armee im Ukraine-Krieg keine großen Geländegewinne erzielen – trotz Sommeroffensive und hoher Verluste. Umso wichtiger ist es für Putin, dass zumindest ein militärisches Ziel noch erreicht.

Es war ein Auftritt, der eine Botschaft nach Russland und in die Welt senden sollte. Kremlchef Wladimir Putin und sein Generalstabschef Waleri Gerassimow sprachen am Sonntag vor Kommandeuren der russischen Armee. Putin tauschte für das Treffen seinen Anzug gegen olivgrüne Armeekleidung ein. Er lobte die angeblich großen Erfolge des russischen Militärs im Ukraine-Krieg, traf danach auch Soldaten, die bei ihrem Einsatz verwundet wurden.

Putin will seinen Krieg in der Ukraine weiterführen – das wird in den Äußerungen und der Bildsprache des Kremls deutlich. Moskau benutzt dabei vor allem das Narrativ, dass eine Kapitulation der ukrainischen Armee das unvermeidbare Ende dieses Krieges sei – unabhängig davon, wie lange es noch dauert. Doch danach sieht es aktuell nicht aus. Denn Putin erlebt derweil ein für ihn katastrophales Kriegsjahr. Auch deswegen sieht er sich gezwungen, kommunikativ in die Offensive zu gehen.

Wie die Sowjets 1939 in Finnland oder bis 1989 in Afghanistan, wie die Amerikaner bis 1975 in Vietnam, kommen auch die Russen in der Ukraine kaum voran. Das bringt zwar die ukrainische Armee an der Front nicht in die Offensive, aber Russland würde bei diesem Tempo noch Jahre brauchen, um allein die vier von Putin völkerrechtswidrig annektierten Oblaste in der Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen – trotz quantitativer Überlegenheit.

Im Jahr 2025 eroberte Russland gerade einmal ein Prozent des ukrainischen Staatsgebietes und zahlte dafür einen hohen Preis: Täglich sollen laut ukrainischen Angaben etwa 1.000 russische Soldaten getötet oder verletzt werden. Zeitgleich gelingt es der Ukraine zunehmend, mit Langstreckenwaffen die russische Ölwirtschaft und damit das Rückgrat von Putins Wirtschaft zu attackieren.

Einsicht gibt es dennoch in Moskau bislang nicht. Putin lässt in Russland seinen Krieg schönreden, lässt Erfolge feiern, die es aktuell gar nicht gibt. Dahinter steckt die Hoffnung, dass die russische Armee wenigstens eines seiner militärischen Ziele in diesem Jahr noch erreichen kann: die Einnahme der ukrainischen Stadt Pokrowsk. Doch es sind ausgerechnet die kremlnahen Militärblogger, die die Unwahrheiten der russischen Führung enttarnen.

Ukraine baut Verteidigung in Pokrowsk aus