Odessas Bürgermeister Erst bürgert Selenskyj ihn aus – jetzt steht er unter Hausarrest

Von dpa Aktualisiert am 01.11.2025 - 11:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Hennadij Truchanow (Archivbild): Gegen ihn besteht der Vorwurf der Nachlässigkeit beim Hochwasserschutz der Hafenstadt Odessa. (Quelle: ---/Ukrinform/dpa/dpa-bilder)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht gegen den ehemaligen Bürgermeister von Odessa vor. Inzwischen steht die Stadt unter Militärverwaltung. Das ist der Grund.

Ein Gericht in der Ukraine hat den von Präsident Wolodymyr Selenskyj ausgebürgerten Rathauschef Hennadij Truchanow in der Schwarzmeer-Metropole Odessa unter Hausarrest gestellt. Der Richter entschied angesichts des Vorwurfs der Nachlässigkeit beim Hochwasserschutz der Hafenstadt auch, dass der ehemalige Bürgermeister eine elektronische Fußfessel tragen müsse, wie der Telegramkanal des öffentlich-rechtlichen Fernsehens "Suspilne" meldete. Truchanow spricht von einem politisch motivierten Verfahren gegen ihn.

Bei einem Hochwasser nach einem Unwetter am 30. September starben in der immer wieder von Russland angegriffenen Hafenstadt neun Menschen. Truchanow und weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die ständig auch mit Kriegsfolgen zu kämpfen haben, werden beschuldigt, beim Hochwasserschutz versagt zu haben. Truchanow weist das zurück.

Die von Selenskyj inzwischen unter Militärverwaltung gestellte Stadt wird von dem früheren Geheimdienstgeneral Serhij Lyssak geführt. Dem bisher verantwortlichen und gewählten Bürgermeister von Odessa hatte Selenskyj davor die Staatsbürgerschaft entzogen.

Angeblich soll Truchanow einen russischen Pass besitzen. Der Politiker weist die Vorwürfe zurück. Mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit war das gewählte Stadtoberhaupt auch praktisch seines Amtes enthoben.

Selenskyj kritisierte Sicherheitsprobleme in Odessa

Selenskyj hatte beklagt, dass viele Sicherheitsfragen in Odessa unter Truchanow unbeantwortet geblieben seien. Konkrete Details nannte er nicht, versprach aber einen stärkeren Schutz und mehr Unterstützung. Truchanow, der Russland immer wieder wegen der vielen Angriffe auf Odessa verurteilte, war seit 2014 Bürgermeister der Millionenstadt gewesen.