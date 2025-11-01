Mindestens 100 Verdächtige Russische Offiziere: Exekutionen in den eigenen Reihen

Von t-online , wan 01.11.2025 - 01:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Oftmals als Kanonenfutter missbraucht: Russische Soldaten im Gefecht in der Urkaine. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Über 100 russische Kommandanten sollen eigene Soldaten erpresst, gefoltert und sogar erschossen haben. Ein Projekt sammelt Berichte von Augenzeugen.

Russische Kommandeure sollen seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine ihre eigenen Soldaten gefoltert und getötet haben. Recherchen des im Exil befindlichen russischen Medienportals Verstka haben ergeben, dass es sich offenbar nicht um Einzelfälle handelt. Die Reporter haben 101 Offiziere identifiziert, gegen die es schwere Vorwürfe gibt.

Das Projekt "Die Nuller"von Verstka über Verfehlungen in der russischen Armee besteht aus einer Datenbank mit Informationen über Soldaten, die ihre eigenen Kameraden "auslöschen" oder "nullifizieren". Die Berichte stammen aus Quellen wie Telegram, Familien von vermissten Soldaten oder Kameraden.

Was zunächst als Disziplinarmaßnahmen von Vorgesetzten wegen Ungehorsam oder Trunkenheit begann, soll sich laut den Recherchen später bis hin zu Exekutionen entwickelt haben. Hintergrund seien oftmals persönliche Konflikte zwischen den Soldaten und ihren Vorgesetzten gewesen, so das Portal. Man habe Hunderte Berichte von Soldaten gesammelt. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um Offiziere handeln, die Zugführer waren oder ein Bataillon führten, in einigen Fällen auch Divisionen. Fünf der Verdächtigen hätten die Auszeichnung "Held Russlands" erhalten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Von russischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.

Wie viele Opfer es gibt, ist unklar. Einige Soldaten seien als Bestrafung in Angriffe geschickt worden, die für viele den sicheren Tod bedeuteten. Laut Verstka sollen bei solchen Attacken so lange Soldaten vorgeschickt werden, bis eine gegnerische Stellung eingenommen wird – ohne Rücksicht auf die Verluste. Die Recherchen hätten auch ergeben, dass vor diesen Angriffen Soldaten ihre Bankkarten abgeben und ihre PIN verraten mussten.