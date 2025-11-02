Emotionale Videobotschaft Soldat flieht vor Putins Krieg – Nato-Land schickt ihn zurück

Daniil Muchametow in einem Interview: Der Russe floh vor dem Krieg gegen die Ukraine. (Quelle: Screenshot Daniil Muchametow/Nastojascheje wremja)

Er floh vor einer Einberufung in den Ukraine-Krieg. Doch Finnland lehnt Asyl für einen Russen ab – mit einer erstaunlichen Begründung.

Im Frühjahr erhielt der 21-jährige Russe Daniil Muchametow den Einberufungsbefehl: Er soll in den Krieg gegen die Ukraine ziehen. Doch ihm gelang die Flucht, nach eigenen Angaben sprang er von einem Zug in Litauen und gelangte von dort nach Finnland, um Asyl zu beantragen. Das allerdings gestaltet sich schwierig.

Denn die finnischen Behörden haben einen Asylantrag abgelehnt, berichtet der russischsprachige Sender "Nastojascheje wremja", der mit US-Steuergeldern finanziert wird. Wehrdienst sei kein Grund für Asyl, so die Begründung.

Mitte Juni war bekannt geworden, dass in Litauen ein russischer Staatsbürger in der Nähe der Stadt Kybartai gesprungen sei. Der Zug war von der russischen Stadt Adler nach Kaliningrad unterwegs gewesen. Er fährt dabei auch durch Litauen. Muchametow nutzte am 17. Juni 2025 die Gelegenheit und sprang. Die Aktion wurde bemerkt, Litauen begann eine Suchaktion, mit Hunden, Helikoptern und Drohnen, wie die das Nachrichtenportal LRT schrieb. Er hatte ein Transitvisum, sagten damals die Behörden. Damit durfte er aber den Zug nicht verlassen. Zwei Monate lang suchten die litauischen Behörden nach ihm, berichtet "Nastojascheje wremja".

"Ich habe mich geweigert, zu den Waffen zu greifen"

"Für mich war es die richtige Entscheidung, den Militärdienst zu verweigern. Ich habe mich geweigert, zu den Waffen zu greifen. Ich sah keine andere Möglichkeit, als die Russische Föderation zu verlassen. Ich habe diese Entscheidung getroffen", sagt Daniil.

Nachdem er in Litauen gesucht wurde, entschloss er sich, nach Finnland zu fliehen und dort Asyl zu beantragen, berichtet er dem russischsprachigen Sender in einem Videoanruf. Die finnischen Einwanderungsbehörden ordneten jedoch an, Daniil nach Litauen, seinem ersten Einreiseland in die Europäische Union, zurückzuschicken, wo er gesucht wurde. Dort hatte man bereits einen Russen, der über einen Grenzfluss ins Nato-Land geschwommen war, zurückgeschickt, berichtete der Innenminister Vladislav Kondratovič.

Verdächtigungen in Finnland

Doch stattdessen hagelte es Kritik an dem russischen Geflüchteten. "Die Menschen wussten nichts über Danila. Und sie erklärten ihn sofort zu einem möglichen russischen Saboteur: Vielleicht hatte er Verbindungen zum russischen Geheimdienst, vielleicht war es auch etwas ganz anderes. Aber mit anderen Worten, er wurde in allen Medien als russischer Spion, als James Bond dargestellt", sagte die Menschenrechtsaktivistin Olga Karach "Nastojascheje wremja".