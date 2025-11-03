Die Äußerung folgt auf eine Anordnung von Präsident Wladimir Putin, wonach das Verteidigungsministerium Vorschläge für eine mögliche Wiederaufnahme von Nuklearwaffentests ausarbeiten solle – zum ersten Mal seit 35 Jahren. Putin betonte, Russland halte sich zwar an den internationalen Vertrag zum Verbot solcher Tests, sei aber bereit, auf eine Verletzung durch andere Länder zu reagieren.

Selenskyj: Russland hat mit 450 Drohnen und 45 Raketen angegriffen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Nacht mit 450 Drohnen angegriffen. Auch 45 Raketen seien auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden. Die Angriffe hätten dem Energiesektor und anderer Infrastruktur gegolten. Selenskyj bekräftigte seine Forderung an die Verbündeten seines Landes, schärfere Sanktionen gegen den russischen Energiesektor zu verhängen.

Die ukrainischen Behörden korrigierten im Laufe des Morgens noch einmal die Opferzahlen des Angriffs nach oben. So sollen insgesamt drei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden sein.

Drohne trifft Wohnhaus – eine Tote und mehrere Verletzte in Dnipro

Bei einem neuen russischen Drohnenangriff sind in der Industriestadt Dnipro Behörden zufolge mindestens eine Frau getötet und elf weitere Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch zwei Kinder. Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes krachte eine Drohne in ein neungeschossiges Wohnhaus, in dem dann Wohnungen auf mehreren Etagen zerstört wurden. Die Leiche der Frau fanden Einsatzkräfte in einer Wohnung.

In einem Video des Zivilschutzes war ein großes Loch in dem Haus zu sehen. Menschen wurden an der zerstörten Fassade aus den Wohnungen gerettet. Ein Feuer sei gelöscht worden, hieß es. Mehrere Menschen, darunter ein 13-jähriges Mädchen, mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Kiew: Massiver russischer Angriff auf ukrainische Energieinfrastruktur

Russland hat nach Angaben aus Kiew massiv die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Infolgedessen habe es in mehreren Regionen Notstromabschaltungen gegeben, erklärte die ukrainische Energieministerin Switlana Grintschuk am Samstag in Onlinediensten. Angaben zu den betroffenen Regionen machte sie nicht. Die Notstromabschaltungen würden aufgehoben, wenn sich die Lage im Energiesystem stabilisiert habe.

In weiten Teilen der Ukraine war in der Nacht auf Samstag Luftalarm zu hören. Die Behörden im nordöstlichen Charkiw und im südlichen Odessa berichteten von Drohnenangriffen auf Energieanlagen.

Russland: Haben 83 ukrainische Drohnen abgefangen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zu Samstag 83 ukrainische Drohnen abgefangen. Die meisten seien über den Gebieten zerstört worden, die direkt an die Ukraine grenzen, teilte das Ministerium mit.