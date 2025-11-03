Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Rüstungsmanager sterben bei Absturz
Trump und Orbán witzeln über die Ukraine. Vier Rüstungsmanager sterben bei einem Hubschrauberabsturz. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Sonntag, 9. November
Russische Rüstungsmanager sterben bei Absturz
Vier leitende Mitarbeiter einer russischen Rüstungsfirma sind in der Provinz Dagestan bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Es handelt sich um den Konzern Kizlyar Electromechanical Plant, der im Flugzeugbau tätig ist. Unter den Opfern war laut der ukrainischen Zeitung "Kyiv Independent" der stellvertretende Generaldirektor für Konstruktion. Auch der Chefdesigner soll an Bord gewesen sein. Drei Personen sollen den Absturz mit teils schweren Verletzungen überlebt haben.
Die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatsia stufte den Absturz als "Katastrophe" ein und erklärte, sie werde sich an einer offiziellen Untersuchung beteiligen. Videoaufnahmen zeigen den Hubschrauber, wie er zunächst mit dem Heck an einer Klippe aufsetzt und dabei ein Teil des Hecks bricht. Er fliegt zunächst noch in geringer Höhe, steigt dann aber wieder auf und fliegt über dem Meer nahe eines Strandes. Schließlich stürzt er ab.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Behörden warnen vor Stromausfällen
Stromausfälle und Angriffe gegen Heizkraftwerke in Kiew. Energieexperten bereiten die Bürger auf das Schlimmste vor. Eine Ministerin schlägt mobile Heizstationen vor, der Leiter des Zentrums für Energieforschung sieht sogar die Möglichkeit einer Evakuierung Kiews.
Samstag, 8. November
Trump und Orbán lachen über Ukraine
Bei Viktor Orbáns Besuch im Weißen Haus haben sich Donald Trump und der ungarische Ministerpräsident über die Siegchancen der von Russland angegriffenen Ukraine lustig gemacht. Trump fragte Orbán: "Du würdest sagen, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann?" Orbán antwortet nach einer kurzen Pause: "Wunder können passieren." Orbán schmunzelt, Trump sagt grinsend: "Ja."
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Russischer Politiker fordert Atomschläge gegen Fake-Eifelturm
Ein russischer Abgeordneter hat laut einem Bericht des russischen Portals News.ru vorgeschlagen, symbolische Atomschläge auf Nachbildungen westlicher Wahrzeichen wie das Pentagon, den Eiffelturm oder Big Ben durchzuführen, um den Westen einzuschüchtern. Der Politiker, Michail Scheremet, gehört dem Sicherheitsausschuss der Duma an. Er erklärte, Russland solle seine Rolle als "Friedensstifter" aufgeben und Stärke demonstrieren.
Die Äußerung folgt auf eine Anordnung von Präsident Wladimir Putin, wonach das Verteidigungsministerium Vorschläge für eine mögliche Wiederaufnahme von Nuklearwaffentests ausarbeiten solle – zum ersten Mal seit 35 Jahren. Putin betonte, Russland halte sich zwar an den internationalen Vertrag zum Verbot solcher Tests, sei aber bereit, auf eine Verletzung durch andere Länder zu reagieren.
Selenskyj: Russland hat mit 450 Drohnen und 45 Raketen angegriffen
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Nacht mit 450 Drohnen angegriffen. Auch 45 Raketen seien auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden. Die Angriffe hätten dem Energiesektor und anderer Infrastruktur gegolten. Selenskyj bekräftigte seine Forderung an die Verbündeten seines Landes, schärfere Sanktionen gegen den russischen Energiesektor zu verhängen.
Die ukrainischen Behörden korrigierten im Laufe des Morgens noch einmal die Opferzahlen des Angriffs nach oben. So sollen insgesamt drei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden sein.
Drohne trifft Wohnhaus – eine Tote und mehrere Verletzte in Dnipro
Bei einem neuen russischen Drohnenangriff sind in der Industriestadt Dnipro Behörden zufolge mindestens eine Frau getötet und elf weitere Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch zwei Kinder. Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes krachte eine Drohne in ein neungeschossiges Wohnhaus, in dem dann Wohnungen auf mehreren Etagen zerstört wurden. Die Leiche der Frau fanden Einsatzkräfte in einer Wohnung.
In einem Video des Zivilschutzes war ein großes Loch in dem Haus zu sehen. Menschen wurden an der zerstörten Fassade aus den Wohnungen gerettet. Ein Feuer sei gelöscht worden, hieß es. Mehrere Menschen, darunter ein 13-jähriges Mädchen, mussten im Krankenhaus behandelt werden.
Kiew: Massiver russischer Angriff auf ukrainische Energieinfrastruktur
Russland hat nach Angaben aus Kiew massiv die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Infolgedessen habe es in mehreren Regionen Notstromabschaltungen gegeben, erklärte die ukrainische Energieministerin Switlana Grintschuk am Samstag in Onlinediensten. Angaben zu den betroffenen Regionen machte sie nicht. Die Notstromabschaltungen würden aufgehoben, wenn sich die Lage im Energiesystem stabilisiert habe.
In weiten Teilen der Ukraine war in der Nacht auf Samstag Luftalarm zu hören. Die Behörden im nordöstlichen Charkiw und im südlichen Odessa berichteten von Drohnenangriffen auf Energieanlagen.
Russland: Haben 83 ukrainische Drohnen abgefangen
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zu Samstag 83 ukrainische Drohnen abgefangen. Die meisten seien über den Gebieten zerstört worden, die direkt an die Ukraine grenzen, teilte das Ministerium mit.
Zwei Verletzte bei ukrainischem Drohnenangriff
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Saratow sind nach Angaben des Regionalgouverneurs Roman Busargin zwei Menschen verletzt worden. Die Drohne habe ein Wohngebäude getroffen, teilte Busargin mit. Saratow, eine Industriestadt an der Wolga und rund 625 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, wurde wiederholt vom ukrainischen Militär mit Drohnen angegriffen.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche