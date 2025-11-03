In einem Video des Zivilschutzes war ein großes Loch in dem Haus zu sehen. Menschen wurden an der zerstörten Fassade aus den Wohnungen gerettet. Ein Feuer sei gelöscht worden, hieß es. Mehrere Menschen, darunter ein 13-jähriges Mädchen, mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Kiew: Massiver russischer Angriff auf ukrainische Energieinfrastruktur

Russland hat nach Angaben aus Kiew massiv die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Infolgedessen habe es in mehreren Regionen Notstromabschaltungen gegeben, erklärte die ukrainische Energieministerin Switlana Grintschuk am Samstag in Onlinediensten. Angaben zu den betroffenen Regionen machte sie nicht. Die Notstromabschaltungen würden aufgehoben, wenn sich die Lage im Energiesystem stabilisiert habe.

In weiten Teilen der Ukraine war in der Nacht auf Samstag Luftalarm zu hören. Die Behörden im nordöstlichen Charkiw und im südlichen Odessa berichteten von Drohnenangriffen auf Energieanlagen.

Russland: Haben 83 ukrainische Drohnen abgefangen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zu Samstag 83 ukrainische Drohnen abgefangen. Die meisten seien über den Gebieten zerstört worden, die direkt an die Ukraine grenzen, teilte das Ministerium mit.

Zwei Verletzte bei ukrainischem Drohnenangriff

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Saratow sind nach Angaben des Regionalgouverneurs Roman Busargin zwei Menschen verletzt worden. Die Drohne habe ein Wohngebäude getroffen, teilte Busargin mit. Saratow, eine Industriestadt an der Wolga und rund 625 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, wurde wiederholt vom ukrainischen Militär mit Drohnen angegriffen.

Selenskyj holt zum Schlag gegen Ex-Energiechef aus

Wolodymyr Selenskyj hat dem früheren Chef des ukrainischen Stromnetzbetreibers Ukrenergo Versäumnisse beim Schutz der Energieinfrastruktur vorgeworfen. Bei einer Pressekonferenz äußerte sich Selenskyj kritisch über Wolodymyr Kudryzkyj, der das staatliche Unternehmen bis zu seinem Rücktritt Anfang 2024 leitete. Selenskyj zufolge habe Kudryzkyj eine zentrale Verantwortung für die Sicherheit im Energiesektor getragen, dieser aber nicht genügt: "Er war der Leiter eines großen Systems, und dieses System sollte die Sicherheit unseres Energiesektors gewährleisten. Er war verpflichtet, das zu tun – und hat es nicht getan."

Beobachter und Medien sehen darin einen Versuch, die politische Verantwortung für die Folgen an frühere Entscheidungsträger weiterzureichen. Kudryzkyj, der nach einer Hausdurchsuchung am 21. Oktober am 28. Oktober in der Westukraine festgenommen wurde, wird vorgeworfen, im Jahr 2018 als damaliger Investmentchef 13,7 Millionen Hrywnja (rund 283.000 Euro) unterschlagen zu haben. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. "Die Anschuldigungen sind falsch", so Kudryzkyj im Gespräch mit dem "Kyiv Independent": "Wir sollten nicht schweigen und müssen darüber als Teil einer aktiven Zivilgesellschaft sprechen."