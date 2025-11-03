Newsblog zum Ukraine-Krieg Mindestens 20.000 Russen nach ukrainischem Angriff ohne Strom

Ein Auto fährt an einem beschädigten Straßenschild Richtung Belgorod vorbei (Symbolbild): Das Strom- und Heizungsnetz" in der Stadt soll bei dem Angriff schwer beschädigt worden sein. (Quelle: Vadim Ghirda/dpa)

Ukrainische Angriffe haben in Russland zu Stromausfällen geführt. Vier Rüstungsmanager sterben bei einem Hubschrauberabsturz. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 9. November

Mindestens 20.000 Russen nach ukrainischem Angriff ohne Strom

Mehrere russische Regionen an der Grenze zur Ukraine sind russischen Angaben nach von den Folgen nächtlicher ukrainischer Angriffe auf die Energieversorgung betroffen. Wie die Behörden in der westrussischen Region Belgorod mitteilten, waren etwa 20.000 Haushalte und mehrere Straßen am Sonntag ohne Strom. Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärte im Onlinedienst Telegram, das "Strom- und Heizungsnetz" in der gleichnamigen Regionalhauptstadt habe "schwere Schäden" davongetragen.

Der Gouverneur der ebenfalls an die Ukraine grenzenden Region Kursk teilte bei Telegram mit, dass in einer der Energieanlagen des Dorfes Korenewo ein Feuer ausgebrochen sei. Dadurch sei in zehn Ortschaften der Strom ausgefallen. In der südöstlich von Moskau gelegenen Region Woronesch, die im Süden ebenfalls an die Ukraine grenzt, brach Gouverneur Alexander Gussew zufolge ein Feuer in einer Heizungsanlage aus.

Lawrow: USA prüfen russischen Vorschlag zu Abrüstungsvertrag "New Start"

Die USA befassen sich Außenminister Sergej Lawrow zufolge mit dem russischen Vorschlag zur Zukunft des atomaren Abrüstungsvertrags "New Start". "Uns wurde auf diplomatischem Wege mitgeteilt, dass 'die Angelegenheit geprüft wird'", sagte Lawrow am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Bislang gebe es jedoch keine substanzielle Antwort aus Washington. Präsident Wladimir Putin hatte angeboten, die in dem Vertrag festgelegten Obergrenzen für ein Jahr über dessen Auslaufen im Februar 2026 hinaus beizubehalten, sofern die USA dies ebenfalls tun.

Russland nehmen weitere Ortschaft ein

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die Ortschaft Rybne in der Region Saporischschja im Osten der Ukraine eingenommen. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht. Zudem hätten die russischen Truppen Energieanlagen beschossen, die der ukrainischen Rüstungsindustrie dienten.

