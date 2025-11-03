Newsblog zum Ukraine-Krieg Mindestens 20.000 Russen nach ukrainischem Angriff ohne Strom
Ukrainische Angriffe haben in Russland zu Stromausfällen geführt. Vier Rüstungsmanager sterben bei einem Hubschrauberabsturz. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Mindestens 20.000 Russen nach ukrainischem Angriff ohne Strom
- Lawrow: Zu Treffen mit US-Außenminister Rubio bereit
- Russische Rüstungsmanager sterben bei Absturz
- Trump und Orbán lachen über Ukraine
- Russischer Politiker fordert Atomschläge gegen Fake-Eifelturm
- Luftalarm in Kiew
- Kreml weist Spekulationen um Lawrow zurück
- Ukraine: Angriff auf Petrochemie-Anlage in Russland
- Russischer Weltraumbahnhof ohne Strom
Sonntag, 9. November
Mindestens 20.000 Russen nach ukrainischem Angriff ohne Strom
Mehrere russische Regionen an der Grenze zur Ukraine sind russischen Angaben nach von den Folgen nächtlicher ukrainischer Angriffe auf die Energieversorgung betroffen. Wie die Behörden in der westrussischen Region Belgorod mitteilten, waren etwa 20.000 Haushalte und mehrere Straßen am Sonntag ohne Strom. Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärte im Onlinedienst Telegram, das "Strom- und Heizungsnetz" in der gleichnamigen Regionalhauptstadt habe "schwere Schäden" davongetragen.
Der Gouverneur der ebenfalls an die Ukraine grenzenden Region Kursk teilte bei Telegram mit, dass in einer der Energieanlagen des Dorfes Korenewo ein Feuer ausgebrochen sei. Dadurch sei in zehn Ortschaften der Strom ausgefallen. In der südöstlich von Moskau gelegenen Region Woronesch, die im Süden ebenfalls an die Ukraine grenzt, brach Gouverneur Alexander Gussew zufolge ein Feuer in einer Heizungsanlage aus.
Lawrow: USA prüfen russischen Vorschlag zu Abrüstungsvertrag "New Start"
Die USA befassen sich Außenminister Sergej Lawrow zufolge mit dem russischen Vorschlag zur Zukunft des atomaren Abrüstungsvertrags "New Start". "Uns wurde auf diplomatischem Wege mitgeteilt, dass 'die Angelegenheit geprüft wird'", sagte Lawrow am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Bislang gebe es jedoch keine substanzielle Antwort aus Washington. Präsident Wladimir Putin hatte angeboten, die in dem Vertrag festgelegten Obergrenzen für ein Jahr über dessen Auslaufen im Februar 2026 hinaus beizubehalten, sofern die USA dies ebenfalls tun.
Russland nehmen weitere Ortschaft ein
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die Ortschaft Rybne in der Region Saporischschja im Osten der Ukraine eingenommen. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht. Zudem hätten die russischen Truppen Energieanlagen beschossen, die der ukrainischen Rüstungsindustrie dienten.
Lawrow: Zu Treffen mit US-Außenminister Rubio bereit
Der russische Außenminister Sergej Lawrow zeigt sich zu einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio bereit. Allerdings müssten Russlands Interessen berücksichtigt werden, damit es Frieden in der Ukraine geben könne, sagte er der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA. "Außenminister Marco Rubio und ich verstehen die Notwendigkeit regelmäßiger Kommunikation", erklärte Lawrow. "Es ist wichtig für die Erörterung der Ukraine-Frage und die Förderung der bilateralen Agenda. Deshalb kommunizieren wir telefonisch und sind bereit, bei Bedarf persönliche Treffen abzuhalten."
Stromausfall nach ukrainischem Angriff auf russische Stadt Woronesch
Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Stadt Woronesch im Südwesten Russlands ist nach Angaben des Gouverneurs der gleichnamigen Oblast zeitweise die Versorgung mit Strom und Wärme ausgefallen. Verletzte gebe es nicht, teilte Gouverneur Alexander Gussew auf Telegram mit. Mehrere Drohnen seien durch elektronische Kampfführungssysteme abgewehrt worden. In der Folge sei es zu einem Brand in einer Versorgungseinrichtung gekommen, der jedoch schnell gelöscht worden sei.
Russland: Luftabwehr zerstört 44 ukrainische Drohnen
Die russische Luftabwehr hat über Nacht 44 ukrainische Drohnen zerstört, berichtet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.
Russische Rüstungsmanager sterben bei Absturz
Vier leitende Mitarbeiter einer russischen Rüstungsfirma sind in der Provinz Dagestan bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Es handelt sich um den Konzern Kizlyar Electromechanical Plant, der im Flugzeugbau tätig ist. Unter den Opfern war laut der ukrainischen Zeitung "Kyiv Independent" der stellvertretende Generaldirektor für Konstruktion. Auch der Chefdesigner soll an Bord gewesen sein. Drei Personen sollen den Absturz mit teils schweren Verletzungen überlebt haben.
Die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatsia stufte den Absturz als "Katastrophe" ein und erklärte, sie werde sich an einer offiziellen Untersuchung beteiligen. Videoaufnahmen zeigen den Hubschrauber, wie er zunächst mit dem Heck an einer Klippe aufsetzt und dabei ein Teil des Hecks bricht. Er fliegt zunächst noch in geringer Höhe, steigt dann aber wieder auf und fliegt über dem Meer nahe einem Strand. Schließlich stürzt er ab.
Behörden warnen vor Stromausfällen
Stromausfälle und Angriffe gegen Heizkraftwerke in Kiew. Energieexperten bereiten die Bürger auf das Schlimmste vor. Eine Ministerin schlägt mobile Heizstationen vor, der Leiter des Zentrums für Energieforschung sieht sogar die Möglichkeit einer Evakuierung Kiews.
Samstag, 8. November
Trump und Orbán lachen über Ukraine
Bei Viktor Orbáns Besuch im Weißen Haus haben sich Donald Trump und der ungarische Ministerpräsident über die Siegchancen der von Russland angegriffenen Ukraine lustig gemacht. Trump fragte Orbán: "Du würdest sagen, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann?" Orbán antwortet nach einer kurzen Pause: "Wunder können passieren." Orbán schmunzelt, Trump sagt grinsend: "Ja."
Russischer Politiker fordert Atomschläge gegen Fake-Eifelturm
Ein russischer Abgeordneter hat laut einem Bericht des russischen Portals "News.ru" vorgeschlagen, symbolische Atomschläge auf Nachbildungen westlicher Wahrzeichen wie das Pentagon, den Eiffelturm oder Big Ben durchzuführen, um den Westen einzuschüchtern. Der Politiker Michail Scheremet gehört dem Sicherheitsausschuss der Duma an. Er erklärte, Russland solle seine Rolle als "Friedensstifter" aufgeben und Stärke demonstrieren.
Die Äußerung folgt auf eine Anordnung von Präsident Wladimir Putin, wonach das Verteidigungsministerium Vorschläge für eine mögliche Wiederaufnahme von Nuklearwaffentests ausarbeiten solle – zum ersten Mal seit 35 Jahren. Putin betonte, Russland halte sich zwar an den internationalen Vertrag zum Verbot solcher Tests, sei aber bereit, auf eine Verletzung durch andere Länder zu reagieren.
Selenskyj: Russland hat mit 450 Drohnen und 45 Raketen angegriffen
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Nacht mit 450 Drohnen angegriffen. Auch 45 Raketen seien auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden. Die Angriffe hätten dem Energiesektor und anderer Infrastruktur gegolten. Selenskyj bekräftigte seine Forderung an die Verbündeten seines Landes, schärfere Sanktionen gegen den russischen Energiesektor zu verhängen.
