Deutlicher Rüffel für die Ukraine und Selenskyj

Die EU fordert von der Ukraine mehr Rechtsstaatlichkeit. Selenskyj bestreitet russische Erfolge in Pokrowsk. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 4. November
Selenskyj: Russen haben keine Erfolge in Pokrowsk
Der ukrainische Präsident Wolodmyr Selenskyj bestreitet russische Erfolge an mehreren Frontabschnitten im Osten des Landes. "Pokrowsk, hier hat der Feind in den vergangenen Tagen keine Erfolge gehabt", sagte der Staatschef in Kiew. Bis zu 30 Prozent der Gefechte an der Front finden demnach im Raum Pokrowsk im Donezker Gebiet statt. "Sie verstehen, wie schwer es für unsere (Soldaten) ist", hob der Präsident hervor. Beim nahen Dobropillja liege die Initiative weiterhin auf ukrainischer Seite. Ohne spürbare Veränderung seien die Frontabschnitte Lyman, Kramatorsk und Kostjantyniwka.
In der benachbarten Region Charkiw sind in der Stadt Kupjansk Selenskyj zufolge nur noch etwa 60 russische Soldaten. "Wir werden alles säubern", versprach der Präsident. Es gebe bereits eine Frist für den Abschluss der Operation.
Russlands Staatschef Wladimir Putin hatte mehrfach von einer Einkreisung ukrainischer Soldaten in Pokrowsk und Kupjansk gesprochen. Kiew wies dies stets zurück, räumte aber zumindest für die Gruppierung bei Pokrowsk eine schwierige Lage ein. Ukrainische Soldaten hatten örtlichen Medien aber ebenso bestätigt, dass die Bergarbeiterstadt kaum zu halten sein werde.
Ukraine braucht noch 750 Mio Dollar für Gasimporte
Die Ukraine benötigt ihrem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge noch 750 Millionen Dollar (rund 650 Millionen Euro), um die Gasimporte für den kommenden Winter sicherzustellen. Die Regierung will die Erdgasimporte um etwa 30 Prozent erhöhen. Russland hat in den vergangenen Wochen seine Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor, insbesondere auf Gasanlagen, deutlich verstärkt. Dieselbe Taktik, die auch auf die Zermürbung der Zivilbevölkerung abzielt, wandte Russland in den vorangegangenen Kriegswintern an.
Selenskyj: Ukraine will Büro für Rüstungsexport in Berlin eröffnen
Die Ukraine will nach den Worten ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch in diesem Jahr in Berlin ein Büro für den Export ihrer Rüstungsgüter sowie für eine gemeinsame Waffenproduktion eröffnen. Auch in Kopenhagen solle ein solches Büro bis Jahresende entstehen, sagt Selenskyj vor der Presse. Zu den Waffensystemen, die die Ukraine exportieren könne, gehörten Marinedrohnen und Artilleriesysteme. Die Ukraine plane zudem, die Massenproduktion ihrer im Inland entwickelten Raketen vom Typ Flamingo und Ruta bis Ende des Jahres aufzunehmen.
EU-Kommission: Ukraine sollte mehr für Rechtsstaatlichkeit tun
Die Ukraine zeigt nach Einschätzung der EU-Kommission ein "bemerkenswertes Engagement" für einen Beitritt zur Europäischen Union. Sie müsse aber mehr für die Rechtsstaatlichkeit tun, heißt es in einem von Reuters eingesehenen Entwurf der EU-Kommission. Die Ukraine habe im vergangenen Jahr ihr bemerkenswertes Engagement für den EU-Beitrittsprozess fortgesetzt.
Jüngste negative Entwicklungen in dem Land, darunter der zunehmende Druck auf spezialisierte Antikorruptionsbehörden und die Zivilgesellschaft, müssten aber entschieden umgekehrt werden. Präsident Wolodymyr Selenskyj war nach einem besonders umstrittenen Vorgehen gegen die Antikorruptionsbehörden national und international kritisiert worden. Trotz einiger Fortschritte bei den grundlegenden Reformen in der Ukraine blieben weitere Anstrengungen unerlässlich, so die EU.
Montag, 3. November
Ukraine startet Ablenkungsmanöver nahe Pokrowsk
Die ukrainischen Truppen eroberten nach Angaben von Armeechef Olexandr Syrskyj nahe der Stadt Dobropillja 188 Quadratkilometer von Russland zurück. Zudem sei die Kontrolle über weitere 250 Quadratkilometer übernommen worden, die zuvor von keiner Seite gehalten worden sei, teilt Syrskyj weiter mit.
Der Vormarsch soll die russischen Streitkräfte zwingen, ihren Fokus von der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk abzulenken. Dobropillja liegt etwa 35 Kilometer nördlich von Pokrowsk.
Russland war nach eigenen Angaben zuletzt in alle Bezirke der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk vorgerückt. Russlands Truppen eroberten im Oktober 461 Quadratkilometer, wie aus Berechnungen auf Basis von Zahlen des in Washington ansässigen Instituts für Kriegsstudien (ISW) hervorgeht. Dies ist etwas mehr als im September, als 447 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums von der russischen Armee eingenommen wurden.
Großbritannien liefert der Ukraine wohl neue Marschflugkörper
London will die Ukraine vor dem Winter stärken: Großbritannien hat Kiew wohl erneut mit Marschflugkörpern des Typs Storm Shadow beliefert. Das berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit betraute Personen. Damit soll die Ukraine ihre Angriffe auf russisches Gebiet fortsetzen können – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Winteroffensiven Moskaus. Die genaue Zahl der gelieferten Raketen ist nicht bekannt.
Die britischen Waffen, die zuletzt eine russische Chemiefabrik getroffen haben sollen, gelten als besonders präzise und werden mit US-Zieldaten effektiver eingesetzt. Premierminister Keir Starmer äußerte sich zuletzt vorsichtig optimistisch über die Entwicklung in der Ukraine – auch wegen neuer US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen.
Nach neuen Sanktionen: China meidet offenbar russisches Öl
Die Sanktionen des Westens gegen russische Energiekonzerne zeigen offenbar Wirkung: Laut dem Nachrichtenportal Bloomberg meiden immer mehr chinesische Ölraffinerien Lieferungen aus Russland. Besonders betroffen ist das beliebte Rohöl der Sorte ESPO, dessen Preis deutlich gefallen ist. Grund sind US-Sanktionen gegen die russischen Energieriesen Rosneft und Lukoil sowie gegen einige ihrer internationalen Kunden.
Sowohl staatliche Unternehmen wie Sinopec und PetroChina als auch kleinere private Raffinerien haben russische Lieferungen storniert oder ausgesetzt. Die kleineren Anlagen fürchten demnach zusätzliche Strafen wie jene, die kürzlich Shandong Yulong Petrochemical trafen. Die Raffinerie wurde von der EU und Großbritannien mit Sanktionen belegt.
