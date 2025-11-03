Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland: Kiew verheimlicht Einkesselung von Pokrowsk

Die ostukrainische Bergarbeiterstadt Pokrowsk ist seit Monaten schwer umkämpft. (Archivbild) (Quelle: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Ukrainer verteidigen weiter die schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk. Moskau behauptet, Kiew beschönige die Lage. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 5. November

Moskau über Pokrowsk: Kiew beschönigt Lage

Russland hat der Ukraine vorgeworfen, die Einkesselung von Kiews Truppen in den Städten Pokrowsk und Myrnohrad zu verheimlichen. Die Ukraine habe einen russischen Vorschlag, die Lage dort westlichen Journalisten zu zeigen, abgelehnt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge.

Das ukrainische Militär weist inzwischen fast täglich russische Darstellungen zu einer Einkreisung der eigenen Truppen in den stratgisch wichtigen Orten im Donbass zurück. Auch der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hatte über eine Operation seiner Spezialeinsatzkräfte berichtet, die den Fall von Pokrowsk aufhalten soll. Die seit gut einem Jahr umkämpfte Bergbaustadt hatte einmal rund 60.000 Einwohner.

Pokrowsk gilt als Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg. Präsident Wolodymyr Selenskyj wird bereits vorgeworfen, einen Rückzug ähnlich wie bei den schon vorher verlorenen Städten wie Bachmut und Awdijiwka aus politischen Gründen zu lange hinauszuzögern.

Putins Wirtschaft geht langsam der Atem aus

Russland fordert ukrainische Truppen in Pokrowsk und Kupjansk zur Kapitulation auf

Russland hat die ukrainischen Truppen in den umkämpften, strategisch wichtigen Städten Pokrowsk und Kupjansk im Osten des Landes zur Kapitulation aufgefordert. Die Soldaten seien eingekesselt und hätten keine andere Überlebenschance, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch. Es seien mehrere Versuche ukrainischer Einheiten abgewehrt worden, aus dem umzingelten Pokrowsk auszubrechen.

Zudem rückten russische Truppen dort weiter nach Norden vor. Die Ukraine bestreitet, dass ihre Truppen an einem der beiden Orte eingeschlossen sind. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Anders als bei früheren Frontalangriffen auf andere Städte setzte das russische Militär zuletzt auf Zangenbewegungen, um die ukrainischen Streitkräfte in Pokrowsk und Kupjansk einzukreisen. Zugleich störten kleine, hochmobile Einheiten und Drohnen die Logistik und sorgten für Verunsicherung und Verwirrung hinter den ukrainischen Linien.

Dienstag, 4. November

Am Frontabschnitt Pokrowsk-Myrnohrad im ostukrainischen Gebiet Donezk sind nach Angaben des Generalstabs in Kiew anders als von Russland behauptet keine Soldaten eingekesselt. Das sagte der Sprecher des Generalstabs, Andrij Kowaljow. Die Situation in Pokrowsk sei schwierig, die ukrainischen Einheiten würden alles für die Aufrechterhaltung der Logistik tun. Zudem laufe gerade eine Operation zur Verdrängung des russischen Gegners aus der Bergarbeiterstadt.