Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainischer General: Haben 188 Quadratkilometer zurückerobert
Kiews Armee versucht die russischen Truppen von Pokrowsk abzulenken. Russlands Ölindustrie erneut im Fokus ukrainischer Angriffe. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Ukraine startet Ablenkungsmanöver nahe Pokrowsk
- Großbritannien liefert der Ukraine wohl neue Marschflugkörper
- Nach neuen Sanktionen: China meidet offenbar russisches Öl
- Russland meldet Vormarsch in Pokrowsk
- Ukraine greift erneut wichtige Ölraffinerie an
- Spionage für Russland: Verdächtiger in Lettland festgenommen
Montag, 3. November
Ukraine startet Ablenkungsmanöver nahe Pokrowsk
Die ukrainischen Truppen eroberten nach Angaben von Armeechef Olexandr Syrskyj nahe der Stadt Dobropillja 188 Quadratkilometer von Russland zurück. Zudem sei die Kontrolle über weitere 250 Quadratkilometer übernommen worden, die zuvor von keiner Seite gehalten worden sei, teilt Syrskyj weiter mit.
Der Vormarsch solle die russischen Streitkräfte zwingen, ihren Fokus von der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk abzulenken. Dobropillja liegt etwa 35 Kilometer nördlich von Pokrowsk.
Russland war nach eigenen Angaben zuletzt in alle Bezirke der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk vorgerückt. Die Nachrichtenagentur AFP eroberten Russlands Truppen im Oktober 461 Quadratkilometer, wie aus Berechnungen auf Basis von Zahlen des in Washington ansässigen Instituts für Kriegsstudien (ISW) hervorgeht. Dies ist etwas mehr als im September, als 447 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums von der russischen Armee eingenommen wurden.
Großbritannien liefert der Ukraine wohl neue Marschflugkörper
London will die Ukraine vor dem Winter stärken: Großbritannien hat Kiew wohl erneut mit Marschflugkörpern des Typs Storm Shadow beliefert. Das berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit betraute Personen. Damit soll die Ukraine ihre Angriffe auf russisches Gebiet fortsetzen können – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Winteroffensiven Moskaus. Die genaue Zahl der gelieferten Raketen ist nicht bekannt.
Die britischen Waffen, die zuletzt eine russische Chemiefabrik getroffen haben sollen, gelten als besonders präzise und werden mit US-Zieldaten effektiver eingesetzt. Premierminister Keir Starmer äußerte sich zuletzt vorsichtig optimistisch über die Entwicklung in der Ukraine – auch wegen neuer US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen.
Nach neuen Sanktionen: China meidet offenbar russisches Öl
Die Sanktionen des Westens gegen russische Energiekonzerne zeigen offenbar Wirkung: Laut dem Nachrichtenportal Bloomberg meiden immer mehr chinesische Ölraffinerien Lieferungen aus Russland. Besonders betroffen ist das beliebte Rohöl der Sorte ESPO, dessen Preis deutlich gefallen ist. Grund sind US-Sanktionen gegen die russischen Energieriesen Rosneft und Lukoil sowie gegen einige ihrer internationalen Kunden.
Sowohl staatliche Unternehmen wie Sinopec und PetroChina als auch kleinere private Raffinerien haben russische Lieferungen storniert oder ausgesetzt. Die kleineren Anlagen fürchten demnach zusätzliche Strafen wie jene, die kürzlich Shandong Yulong Petrochemical trafen. Die Raffinerie wurde von der EU und Großbritannien mit Sanktionen belegt.
Die Auswirkungen sind erheblich: Schätzungen zufolge importieren die chinesischen Raffinerien rund 400.000 Barrel pro Tag weniger – fast die Hälfte der russischen Öllieferungen nach China. Zwar bleibt Russland Chinas wichtigster Ölversorger, doch westliche Strafmaßnahmen lassen die Rabatte für russisches Öl steigen – und zwingen Abnehmer zum Umdenken.
Russland meldet Vormarsch in Pokrowsk
Russland meldet einen Vormarsch seiner Truppen in der ukrainischen Stadt Pokrowsk. Die eigenen Truppen hätten eingekesselte ukrainische Verbände in der Nähe des Bahnhofs und des Industriegebiets besiegt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zudem seien über Nacht bei massiven Angriffen ein Militärflugplatz und militärisch-industrielle Anlagen getroffen worden. Auch um die Stadt Kupjansk seien ukrainische Truppen aus ihren Stellungen verdrängt worden.
Toter und Verletzte nach russischem Angriff auf Sumy
Bei neuen russischen Drohnenangriffen ist in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine mindestens ein Mensch getötet worden. Einsatzkräfte zogen die Leiche aus den Trümmern eines Hauses, drei Verletzte wurden lebend geborgen, wie die Gebietsverwaltung mitteilte. Die Region ist immer wieder Ziel russischer Angriffe.
Die ukrainische Flugabwehr teilte mit, dass Russland in der Nacht mit 138 Drohnen und mit einem Dutzend Raketen, darunter auch die Typen Kinschal und Iskander, angegriffen habe. Die meisten Drohnen und eine Rakete seien abgefangen worden. Einschläge habe es in elf Orten gegeben, hieß es. Details nannten die Luftstreitkräfte nicht.
Berichte über russische Raketenangriffe gab es von den Behörden aus der Stadt Dnipro. Dort sei ein Firmengebäude beschädigt worden, es gebe einen Verletzten. In der südukrainischen Stadt Mykolajiw sei bei einem Drohnenangriff ein Supermarkt in Brand geraten, teilte die Gebietsverwaltung mit. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Angriffe in der Ukraine Rüstungsbetrieben und der Energieinfrastruktur zur Versorgung militärischer Produktionsstätten gegolten hätten. Auch Militärflughäfen seien beschossen worden, hieß es in der Moskau veröffentlichten Mitteilung.
Ukraine greift erneut wichtige Ölraffinerie an
Die Ukraine hat erneut die russische Industriestadt Saratow an der Wolga mit Drohnen beschossen. Dabei soll eine bereits zuvor angegriffene Ölraffinerie getroffen worden sei, wie in sozialen Netzwerken berichtet wurde. Veröffentlicht wurden auch Videos von einer Explosion. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte zwar die Attacken in Saratow. Offizielle Angaben zur Ölraffinerie gab es aber nicht. Auch die russische Luftfahrtbehörde meldete, dass die Arbeit des Flughafens in Saratow wegen Luftalarms mehr als sechs Stunden eingeschränkt war.
Das für die Produktion von Treibstoffen wichtige Werk in Saratow war bereits im September Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau wurden in der Nacht zum Montag insgesamt 67 ukrainische Drohnen über russischen Zielen abgeschossen. Zu Schäden machte das Ministerium wie immer keine Angaben.
Die Ukraine nimmt die russische Ölindustrie täglich mit Drohnen unter Beschuss. Sie will damit zum einen den Nachschub für das russische Militär und seinen Angriffskrieg stören. Zum anderen wirken sich die Explosionen in den strategisch wichtigen Produktionsstätten auf die Lage auf den Handel aus. So ist etwa der Export von Benzin und Diesel eingeschränkt, mit dem das Land wichtige Einnahmen auch für die Fortsetzung des Kriegs erzielt. Die russische Führung räumt zwar Probleme ein, betont aber, die Lage sei trotzdem unter Kontrolle und stabil.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigenene Recherche