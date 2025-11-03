Newsblog zum Ukraine-Krieg Für Putins Krieg: Kim schickt erneut tausende Soldaten nach Russland

Zwei, die sich verstehen: Wladimir Putin (l.) und Kim Jong-un. (Quelle: IMAGO/Vladimir Smirnov/imago)

Nordkorea weitet seinen Einsatz gegen die Ukraine aus. Selenskyj bestreitet russische Erfolge in Pokrowsk. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 4. November

Nordkorea schickt offenbar weitere Truppen nach Russland

Nordkorea schickt nach Angaben des südkoreanischen Geheimdiensts (NIS) weitere Truppen nach Russland. So sollen seit September rund 5.000 Soldaten für Aufbauarbeiten sowie weitere 1.000 Pioniere für Minenräumarbeiten nach Russland verlegt worden sein, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf einen parlamentarischen Geheimdienstausschluss.

Weiter gab der NIS an, dass sich knapp 10.000 nordkoreanische Soldaten nahe der russisch-ukrainischen Grenze aufhalten. Dort seien sie mit Wachaufgaben betreut. Seit vergangenem Jahr befindet sich Nordkorea in einer für das Land beispiellosen Militärkooperation mit Russland.

So soll Pjöngjang laut einer Schätzung des südkoreanischen Geheimdiensts rund 15.000 Soldaten zur russischen Unterstützung im Ukraine-Krieg entsandt haben. Ebenfalls hat Nordkorea Russland flächendeckend mit Munition und Artillerie beliefert.

Pokrowsk in der Zange: Selenskyj unter Druck

Der ukrainische Präsident spricht Russland Erfolge in der hart umkämpften Frontstadt Pokrowsk ab. Doch die Lage für die Verteidiger wird immer bedrohlicher. Mehr dazu lesen Sie hier.

Studie: Jeder zweite früh geflohene Ukrainer hat einen Job

Rund die Hälfte der schon kurz nach Russlands Überfall auf die Ukraine nach Deutschland geflohenen Kriegsflüchtlinge im erwerbsfähigen Alter hat hier bereits einen Job. "Bei den zwischen Februar und Mai 2022 angekommenen Ukrainerinnen und Ukrainern im Alter zwischen 20 und 64 Jahren lag die Erwerbstätigenquote im Frühsommer 2025 bei 51 Prozent – von 50 Prozent bei Frauen bis 57 Prozent bei Männern", teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden mit.

Dabei bezog es sich auf eine Studie zur Lebenssituation von Ukrainern in Deutschland. Seit Sommer 2022 wurden bundesweit immer wieder dieselben Ukrainerinnen und Ukrainer in halbjährlichen Abständen befragt, insgesamt sechsmal. Beim vorerst letzten Mal beteiligten sich zwischen Mai und August 2025 mehr als 6.000 Schutzsuchende. Damit liegen dem BiB insgesamt gut 40.000 Interviews vor. Es sprach von einer "einzigartigen Datenlage".

Neue EU-Analyse sieht Reformtempo der Ukraine kritisch

Die Ukraine muss ihr Reformtempo erhöhen, wenn sie die selbstgesteckten Ziele auf dem Weg zu einer Aufnahme in die Europäische Union erreichen will. Zu diesem Ergebnis kommt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Analyse, die die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Erweiterungskommissarin Marta Kos am Nachmittag in Brüssel vorstellen wollen.