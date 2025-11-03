Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin ordnet Atomtests an
Nach Trump spricht auch Putin über Nuklearwaffentests. Die Ukrainer verteidigen weiter die schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 5. November
Putin ordnet Atomtests an
Nach US-Präsident Donald Trump will auch der russische Staatschef Wladimir Putin zu Atomtests zurückkehren. Er wies seine Regierung an, Vorbereitungen für mögliche Atomwaffentests Russlands zu treffen. Bei einer Sitzung des Sicherheitsrates beauftragte Putin die Ministerien für Verteidigung und Äußeres, die Geheimdienste, aber auch die zivilen Ministerien, Vorschläge auszuarbeiten. Das geht aus der Mitschrift des Kreml hervor.
In der Vorwoche hatte US-Präsident Donald Trump Atomtests angekündigt. Einzelheiten blieben aber zunächst unklar. Trump verwies auf Tests in anderen Ländern. Sowohl China als auch Russland wiesen diese Vorwürfe aber zurück. Putin betonte, dass sein Land sich immer an den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen gehalten habe. Es werde sich auch weiter daran halten, solange andere Staaten keine Atomwaffen testen. "Wenn die USA oder andere Vertragsstaaten solche Versuche unternehmen, wird Russland seinerseits entsprechend antworten", sagte er.
Putin hatte zuletzt die Drohungen mit dem russischen Atompotenzial verstärkt. Er sprach auch von neuartigen Waffen wie der atomgetriebenen Langstreckenrakete "Burewestnik" und dem atomgetriebenen Torpedo "Poseidon".
Moskau über Pokrowsk: Kiew beschönigt Lage
Russland hat der Ukraine vorgeworfen, die Einkesselung von Kiews Truppen in den Städten Pokrowsk und Myrnohrad zu verheimlichen. Die Ukraine habe einen russischen Vorschlag, die Lage dort westlichen Journalisten zu zeigen, abgelehnt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge.
Das ukrainische Militär weist inzwischen fast täglich russische Darstellungen zu einer Einkreisung der eigenen Truppen in den stratgisch wichtigen Orten im Donbass zurück. Auch der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hatte über eine Operation seiner Spezialeinsatzkräfte berichtet, die den Fall von Pokrowsk aufhalten soll. Die seit gut einem Jahr umkämpfte Bergbaustadt hatte einmal rund 60.000 Einwohner.
Pokrowsk gilt als Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg. Präsident Wolodymyr Selenskyj wird bereits vorgeworfen, einen Rückzug ähnlich wie bei den schon vorher verlorenen Städten wie Bachmut und Awdijiwka aus politischen Gründen zu lange hinauszuzögern.
Russland fordert ukrainische Truppen in Pokrowsk und Kupjansk zur Kapitulation auf
Russland hat die ukrainischen Truppen in den umkämpften, strategisch wichtigen Städten Pokrowsk und Kupjansk im Osten des Landes zur Kapitulation aufgefordert. Die Soldaten seien eingekesselt und hätten keine andere Überlebenschance, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch. Es seien mehrere Versuche ukrainischer Einheiten abgewehrt worden, aus dem umzingelten Pokrowsk auszubrechen.
Zudem rückten russische Truppen dort weiter nach Norden vor. Die Ukraine bestreitet, dass ihre Truppen an einem der beiden Orte eingeschlossen sind. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.
Anders als bei früheren Frontalangriffen auf andere Städte setzte das russische Militär zuletzt auf Zangenbewegungen, um die ukrainischen Streitkräfte in Pokrowsk und Kupjansk einzukreisen. Zugleich störten kleine, hochmobile Einheiten und Drohnen die Logistik und sorgten für Verunsicherung und Verwirrung hinter den ukrainischen Linien.
Dienstag, 4. November
Soldaten bei Pokrowsk eingekesselt? Kiew widerspricht Moskau
Am Frontabschnitt Pokrowsk-Myrnohrad im ostukrainischen Gebiet Donezk sind nach Angaben des Generalstabs in Kiew anders als von Russland behauptet keine Soldaten eingekesselt. Das sagte der Sprecher des Generalstabs, Andrij Kowaljow. Die Situation in Pokrowsk sei schwierig, die ukrainischen Einheiten würden alles für die Aufrechterhaltung der Logistik tun. Zudem laufe gerade eine Operation zur Verdrängung des russischen Gegners aus der Bergarbeiterstadt.
In den vergangenen Tagen hat sich die militärische Lage für die ukrainischen Truppen in Pokrowsk und Umgebung verschärft. Kremlchef Wladimir Putin sprach mehrfach von einer Einkesselung der ukrainischen Einheiten, was Kiew stets bestreitet.
Am Dienstag war Präsident Wolodymyr Selenskyj auch in die Nähe der umkämpften Frontabschnitte gereist, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Zuvor hatte der Militärgeheimdienst über Entlastungsangriffe informiert. Allerdings ist selbst nach Lagekarten von ukrainischen Militärbeobachtern nur eine wenige Kilometer breite Passage für Nachschublieferungen verblieben.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche