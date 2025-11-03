Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin ordnet Atomtests an

Atomrakete in Moskau (Archivbild): Russland präsentiert seine Atomwaffen bei Paraden gern öffentlich. (Quelle: Sergei Fadeichev/TASS/reuters)

News folgen Artikel teilen

Nach Trump spricht auch Putin über Nuklearwaffentests. Die Ukrainer verteidigen weiter die schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 5. November

Putin ordnet Atomtests an

Nach US-Präsident Donald Trump will auch der russische Staatschef Wladimir Putin zu Atomtests zurückkehren. Er wies seine Regierung an, Vorbereitungen für mögliche Atomwaffentests Russlands zu treffen. Bei einer Sitzung des Sicherheitsrates beauftragte Putin die Ministerien für Verteidigung und Äußeres, die Geheimdienste, aber auch die zivilen Ministerien, Vorschläge auszuarbeiten. Das geht aus der Mitschrift des Kreml hervor.

In der Vorwoche hatte US-Präsident Donald Trump Atomtests angekündigt. Einzelheiten blieben aber zunächst unklar. Trump verwies auf Tests in anderen Ländern. Sowohl China als auch Russland wiesen diese Vorwürfe aber zurück. Putin betonte, dass sein Land sich immer an den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen gehalten habe. Es werde sich auch weiter daran halten, solange andere Staaten keine Atomwaffen testen. "Wenn die USA oder andere Vertragsstaaten solche Versuche unternehmen, wird Russland seinerseits entsprechend antworten", sagte er.

Putin hatte zuletzt die Drohungen mit dem russischen Atompotenzial verstärkt. Er sprach auch von neuartigen Waffen wie der atomgetriebenen Langstreckenrakete "Burewestnik" und dem atomgetriebenen Torpedo "Poseidon".

Versteckte Mobilisierung? Putin unternimmt "tiefgreifenden Strategiewechsel"

Russlands System zur Rekrutierung neuer Soldaten stößt offenbar an seine Grenzen. Mit einem neuen Gesetz will Kremlchef Putin gegensteuern.

Moskau über Pokrowsk: Kiew beschönigt Lage

Russland hat der Ukraine vorgeworfen, die Einkesselung von Kiews Truppen in den Städten Pokrowsk und Myrnohrad zu verheimlichen. Die Ukraine habe einen russischen Vorschlag, die Lage dort westlichen Journalisten zu zeigen, abgelehnt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge.

Das ukrainische Militär weist inzwischen fast täglich russische Darstellungen zu einer Einkreisung der eigenen Truppen in den stratgisch wichtigen Orten im Donbass zurück. Auch der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hatte über eine Operation seiner Spezialeinsatzkräfte berichtet, die den Fall von Pokrowsk aufhalten soll. Die seit gut einem Jahr umkämpfte Bergbaustadt hatte einmal rund 60.000 Einwohner.