Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Politiker fordert Atomschläge gegen Fake-Eifelturm

Raketenstart in Nordkorea (Symbolbild): Die Kim-Diktatur testet immer wieder auch Nuklearwaffen. (Quelle: dpa)

Ein russischer Politiker fordert Atomschläge gegen Fake-Bauwerke des Westens. Selenskyj macht Ex-Energiechef für Ausfälle des Stromnetzes verantwortlich. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 8. November

Russischer Politiker fordert Atomschläge gegen Fake-Eifelturm

Ein russischer Abgeordneter hat laut einem Bericht des russischen Portals News.ru vorgeschlagen, symbolische Atomschläge auf Nachbildungen westlicher Wahrzeichen wie das Pentagon, den Eiffelturm oder Big Ben durchzuführen, um den Westen einzuschüchtern. Der Politiker, Michail Scheremet, gehört dem Sicherheitsausschuss der Duma an. Er erklärte, Russland solle seine Rolle als "Friedensstifter" aufgeben und Stärke demonstrieren.

Die Äußerung folgt auf eine Anordnung von Präsident Wladimir Putin, wonach das Verteidigungsministerium Vorschläge für eine mögliche Wiederaufnahme von Nuklearwaffentests ausarbeiten solle – zum ersten Mal seit 35 Jahren. Putin betonte, Russland halte sich zwar an den internationalen Vertrag zum Verbot solcher Tests, sei aber bereit, auf eine Verletzung durch andere Länder zu reagieren.

Selenskyj: Russland hat mit 450 Drohnen und 45 Raketen angegriffen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Nacht mit 450 Drohnen angegriffen. Auch 45 Raketen seien auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden. Die Angriffe hätten dem Energiesektor und anderer Infrastruktur gegolten. Selenskyj bekräftigte seine Forderung an die Verbündeten seines Landes, schärfere Sanktionen gegen den russischen Energiesektor zu verhängen.

Die ukrainischen Behörden korrigierten im Laufe des Morgens noch einmal die Opferzahlen des Angriffs nach oben. So sollen insgesamt drei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden sein.

Drohne trifft Wohnhaus – eine Tote und mehrere Verletzte in Dnipro

Bei einem neuen russischen Drohnenangriff sind in der Industriestadt Dnipro Behörden zufolge mindestens eine Frau getötet und elf weitere Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch zwei Kinder. Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes krachte eine Drohne in ein neungeschossiges Wohnhaus, in dem dann Wohnungen auf mehreren Etagen zerstört wurden. Die Leiche der Frau fanden Einsatzkräfte in einer Wohnung.

In einem Video des Zivilschutzes war ein großes Loch in dem Haus zu sehen. Menschen wurden an der zerstörten Fassade aus den Wohnungen gerettet. Ein Feuer sei gelöscht worden, hieß es. Mehrere Menschen, darunter ein 13-jähriges Mädchen, mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Kiew: Massiver russischer Angriff auf ukrainische Energieinfrastruktur