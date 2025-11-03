Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Politiker fordert Atomschläge gegen Fake-Eifelturm
Ein russischer Politiker fordert Atomschläge gegen Fake-Bauwerke des Westens. Selenskyj macht Ex-Energiechef für Ausfälle des Stromnetzes verantwortlich. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 8. November
Russischer Politiker fordert Atomschläge gegen Fake-Eifelturm
Ein russischer Abgeordneter hat laut einem Bericht des russischen Portals News.ru vorgeschlagen, symbolische Atomschläge auf Nachbildungen westlicher Wahrzeichen wie das Pentagon, den Eiffelturm oder Big Ben durchzuführen, um den Westen einzuschüchtern. Der Politiker, Michail Scheremet, gehört dem Sicherheitsausschuss der Duma an. Er erklärte, Russland solle seine Rolle als "Friedensstifter" aufgeben und Stärke demonstrieren.
Die Äußerung folgt auf eine Anordnung von Präsident Wladimir Putin, wonach das Verteidigungsministerium Vorschläge für eine mögliche Wiederaufnahme von Nuklearwaffentests ausarbeiten solle – zum ersten Mal seit 35 Jahren. Putin betonte, Russland halte sich zwar an den internationalen Vertrag zum Verbot solcher Tests, sei aber bereit, auf eine Verletzung durch andere Länder zu reagieren.
Selenskyj: Russland hat mit 450 Drohnen und 45 Raketen angegriffen
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Nacht mit 450 Drohnen angegriffen. Auch 45 Raketen seien auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden. Die Angriffe hätten dem Energiesektor und anderer Infrastruktur gegolten. Selenskyj bekräftigte seine Forderung an die Verbündeten seines Landes, schärfere Sanktionen gegen den russischen Energiesektor zu verhängen.
Die ukrainischen Behörden korrigierten im Laufe des Morgens noch einmal die Opferzahlen des Angriffs nach oben. So sollen insgesamt drei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden sein.
Drohne trifft Wohnhaus – eine Tote und mehrere Verletzte in Dnipro
Bei einem neuen russischen Drohnenangriff sind in der Industriestadt Dnipro Behörden zufolge mindestens eine Frau getötet und elf weitere Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch zwei Kinder. Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes krachte eine Drohne in ein neungeschossiges Wohnhaus, in dem dann Wohnungen auf mehreren Etagen zerstört wurden. Die Leiche der Frau fanden Einsatzkräfte in einer Wohnung.
In einem Video des Zivilschutzes war ein großes Loch in dem Haus zu sehen. Menschen wurden an der zerstörten Fassade aus den Wohnungen gerettet. Ein Feuer sei gelöscht worden, hieß es. Mehrere Menschen, darunter ein 13-jähriges Mädchen, mussten im Krankenhaus behandelt werden.
Kiew: Massiver russischer Angriff auf ukrainische Energieinfrastruktur
Russland hat nach Angaben aus Kiew massiv die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Infolgedessen habe es in mehreren Regionen Notstromabschaltungen gegeben, erklärte die ukrainische Energieministerin Switlana Grintschuk am Samstag in Onlinediensten. Angaben zu den betroffenen Regionen machte sie nicht. Die Notstromabschaltungen würden aufgehoben, wenn sich die Lage im Energiesystem stabilisiert habe.
In weiten Teilen der Ukraine war in der Nacht auf Samstag Luftalarm zu hören. Die Behörden im nordöstlichen Charkiw und im südlichen Odessa berichteten von Drohnenangriffen auf Energieanlagen.
Russland: Haben 83 ukrainische Drohnen abgefangen
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zu Samstag 83 ukrainische Drohnen abgefangen. Die meisten seien über den Gebieten zerstört worden, die direkt an die Ukraine grenzen, teilte das Ministerium mit.
Zwei Verletzte bei ukrainischem Drohnenangriff
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Saratow sind nach Angaben des Regionalgouverneurs Roman Busargin zwei Menschen verletzt worden. Die Drohne habe ein Wohngebäude getroffen, teilte Busargin mit. Saratow, eine Industriestadt an der Wolga und rund 625 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, wurde wiederholt vom ukrainischen Militär mit Drohnen angegriffen.
Selenskyj holt zum Schlag gegen Ex-Energiechef aus
Wolodymyr Selenskyj hat dem früheren Chef des ukrainischen Stromnetzbetreibers Ukrenergo Versäumnisse beim Schutz der Energieinfrastruktur vorgeworfen. Bei einer Pressekonferenz äußerte sich Selenskyj kritisch über Wolodymyr Kudryzkyj, der das staatliche Unternehmen bis zu seinem Rücktritt Anfang 2024 leitete. Selenskyj zufolge habe Kudryzkyj eine zentrale Verantwortung für die Sicherheit im Energiesektor getragen, dieser aber nicht genügt: "Er war der Leiter eines großen Systems, und dieses System sollte die Sicherheit unseres Energiesektors gewährleisten. Er war verpflichtet, das zu tun – und hat es nicht getan."
Beobachter und Medien sehen darin einen Versuch, die politische Verantwortung für die Folgen an frühere Entscheidungsträger weiterzureichen. Kudryzkyj, der nach einer Hausdurchsuchung am 21. Oktober am 28. Oktober in der Westukraine festgenommen wurde, wird vorgeworfen, im Jahr 2018 als damaliger Investmentchef 13,7 Millionen Hrywnja (rund 283.000 Euro) unterschlagen zu haben. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. "Die Anschuldigungen sind falsch", so Kudryzkyj im Gespräch mit dem "Kyiv Independent": "Wir sollten nicht schweigen und müssen darüber als Teil einer aktiven Zivilgesellschaft sprechen."
Kritik an der Vorgehensweise gegen Kudryzkyj kommt auch von internationalen Beobachtern und Organisationen. Sie halten sowohl den damaligen Rücktritt als auch die jetzige strafrechtliche Verfolgung für politisch motiviert. Während seiner Amtszeit hatte Kudryzkyj enge Kontakte zu westlichen Partnern gepflegt und Hilfen zur Stabilisierung des Energiesektors koordiniert. Seine Verteidiger bezeichnen die Vorwürfe als "völligen Unsinn".
Luftalarm in Kiew
Russland hat in der Nacht zum 8. November erneut einen großangelegten Angriff auf ukrainische Städte gestartet und dabei eine Kombination aus Drohnen und Raketen eingesetzt, um Ziele im ganzen Land zu treffen. In Kiew waren laut einem Journalisten der Zeitung "Kyiv Independent", der vor Ort war, kurz vor 4.30 Uhr Ortszeit Explosionen zu hören.
Offizielle Stellen berichteten der Zeitung, dass die Luftabwehr aktiviert worden sei. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete später, dass im Stadtteil Pecherskyi ein Brand gemeldet worden sei, nachdem Trümmerteile der Drohnen aus dem Angriff heruntergefallen waren. Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, Tymur Tkachenko, berichtete ebenfalls, dass mehrere Fahrzeuge in dem Stadtteil in Brand geraten seien. Es wurden keine Informationen über das Ausmaß der Brände oder über Schäden oder Opfer bekannt gegeben.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche