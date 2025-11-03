Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Raffinerie angegriffen
Nach Trump spricht auch Putin über Nuklearwaffentests. Die Ukrainer verteidigen weiter die schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 6. November
Russische Raffinerie angegriffen
Russische Telegram-Medienkanäle berichteten am Donnerstagmorgen, dass das ukrainische Militär in der Nacht die Ölraffinerie in Wolgograd angegriffen und beschädigt habe. Das ukrainische Militär hat sich noch nicht zu dem gemeldeten Angriff geäußert. Anwohner berichteten laut Berichten über die Schäden und veröffentlichten Fotos und Videos in den sozialen Medien, die die gemeldeten Aktivitäten der Luftabwehr in der Region dokumentieren. Der Gouverneur der Region, Andrey Bocharov, bestätigte, dass es einen Toten gegeben hat. Mehrere Wohngebäude seien beschädigt worden.
Zwar war kein Feuer zu sehen, doch wurden am Nachthimmel in Richtung der Ölraffinerie große Lichtblitze beobachtet. Über mögliche Opfer oder das Ausmaß der Schäden lagen zunächst keine Informationen vor.
Ukraine kann an EU-Verteidigungsfonds teilhaben
Unternehmen aus der Ukraine können sich künftig an von der EU geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Verteidigungsbereich beteiligen. Wie die derzeitige dänische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte, erzielten Vertreter der Regierungen der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments in der Nacht eine entsprechende Einigung. Sie sieht die Anbindung der Ukraine an den sogenannten Europäischen Verteidigungsfonds vor. Dieser hat das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovationsfähigkeit der EU im Verteidigungssektor zu steigern und ist für den Zeitraum 2021-2027 mit rund 9,5 Milliarden Euro ausgestattet.
Nach Angaben der dänischen Ratspräsidentschaft einigten sich die Parlaments- und Regierungsvertreter zudem darauf, die Nutzung von EU-Haushaltsmitteln für verteidigungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie für Investitionen in industrielle Kapazitäten und die Infrastruktur zu erleichtern und auszuweiten. Dazu sollen mehrere Verordnungen zu EU-Programmen wie Horizon Europe ergänzt werden.
Mittwoch, 5. November
Russische Panzer gehen bei Flussüberquerung unter
Fünf russische Panzer sind bei einem Versuch, den Fluss Wowtscha in der Region Donezk zu überqueren, offenbar gesunken. Nach ukrainischen Militärberichten hätten russische Truppen versucht, die Panzer über eine Hilfsbrücke über den Fluss zu bringen. Erst sei eines der Fahrzeuge gesunken, dann habe ein weiteres die Überquerung versucht und sei ebenfalls gesunken. Insgesamt seien fünf Fahrzeuge untergegangen, berichtet ein Sprecher der ukrainischen 5. Angriffsbrigade nach Angaben der ukrainischen Militärwebseite Armyinform. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Putin ordnet Atomtests an
Nach US-Präsident Donald Trump will auch der russische Staatschef Wladimir Putin zu Atomtests zurückkehren. Er wies seine Regierung an, Vorbereitungen für mögliche Atomwaffentests Russlands zu treffen. Bei einer Sitzung des Sicherheitsrates beauftragte Putin die Ministerien für Verteidigung und Äußeres, die Geheimdienste, aber auch die zivilen Ministerien, Vorschläge auszuarbeiten. Das geht aus der Mitschrift des Kreml hervor.
In der Vorwoche hatte US-Präsident Donald Trump Atomtests angekündigt. Einzelheiten blieben aber zunächst unklar. Trump verwies auf Tests in anderen Ländern. Sowohl China als auch Russland wiesen diese Vorwürfe aber zurück. Putin betonte, dass sein Land sich immer an den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen gehalten habe. Es werde sich auch weiter daran halten, solange andere Staaten keine Atomwaffen testen. "Wenn die USA oder andere Vertragsstaaten solche Versuche unternehmen, wird Russland seinerseits entsprechend antworten", sagte er.
Putin hatte zuletzt die Drohungen mit dem russischen Atompotenzial verstärkt. Er sprach auch von neuartigen Waffen wie der atomgetriebenen Langstreckenrakete "Burewestnik" und dem atomgetriebenen Torpedo "Poseidon".
Versteckte Mobilisierung? Putin unternimmt "tiefgreifenden Strategiewechsel"
Russlands System zur Rekrutierung neuer Soldaten stößt offenbar an seine Grenzen. Mit einem neuen Gesetz will Kremlchef Putin gegensteuern.
Moskau über Pokrowsk: Kiew beschönigt Lage
Russland hat der Ukraine vorgeworfen, die Einkesselung von Kiews Truppen in den Städten Pokrowsk und Myrnohrad zu verheimlichen. Die Ukraine habe einen russischen Vorschlag, die Lage dort westlichen Journalisten zu zeigen, abgelehnt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge.
Das ukrainische Militär weist inzwischen fast täglich russische Darstellungen zu einer Einkreisung der eigenen Truppen in den stratgisch wichtigen Orten im Donbass zurück. Auch der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hatte über eine Operation seiner Spezialeinsatzkräfte berichtet, die den Fall von Pokrowsk aufhalten soll. Die seit gut einem Jahr umkämpfte Bergbaustadt hatte einmal rund 60.000 Einwohner.
Pokrowsk gilt als Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg. Präsident Wolodymyr Selenskyj wird bereits vorgeworfen, einen Rückzug ähnlich wie bei den schon vorher verlorenen Städten wie Bachmut und Awdijiwka aus politischen Gründen zu lange hinauszuzögern.
Putins Wirtschaft geht langsam der Atem aus
Die russische Kriegswirtschaft stößt an ihre Grenzen: Sanktionen, Drohnenangriffe und Arbeitskräftemangel setzen Putins System zunehmend unter Druck. Lesen Sie hier mehr dazu.
Russland fordert ukrainische Truppen in Pokrowsk und Kupjansk zur Kapitulation auf
Russland hat die ukrainischen Truppen in den umkämpften, strategisch wichtigen Städten Pokrowsk und Kupjansk im Osten des Landes zur Kapitulation aufgefordert. Die Soldaten seien eingekesselt und hätten keine andere Überlebenschance, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch. Es seien mehrere Versuche ukrainischer Einheiten abgewehrt worden, aus dem umzingelten Pokrowsk auszubrechen.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche