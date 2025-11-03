Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Raffinerie angegriffen

Die russische Wolgograd-Raffinerie der Firma Lukoil soll von ukrainischen Drohnen angegriffen worden sein. (Quelle: Lukoil)

News folgen Artikel teilen

Nach Trump spricht auch Putin über Nuklearwaffentests. Die Ukrainer verteidigen weiter die schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 6. November

Russische Raffinerie angegriffen

Russische Telegram-Medienkanäle berichteten am Donnerstagmorgen, dass das ukrainische Militär in der Nacht die Ölraffinerie in Wolgograd angegriffen und beschädigt habe. Das ukrainische Militär hat sich noch nicht zu dem gemeldeten Angriff geäußert. Anwohner berichteten laut Berichten über die Schäden und veröffentlichten Fotos und Videos in den sozialen Medien, die die gemeldeten Aktivitäten der Luftabwehr in der Region dokumentieren. Der Gouverneur der Region, Andrey Bocharov, bestätigte, dass es einen Toten gegeben hat. Mehrere Wohngebäude seien beschädigt worden.

Zwar war kein Feuer zu sehen, doch wurden am Nachthimmel in Richtung der Ölraffinerie große Lichtblitze beobachtet. Über mögliche Opfer oder das Ausmaß der Schäden lagen zunächst keine Informationen vor.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ukraine kann an EU-Verteidigungsfonds teilhaben

Unternehmen aus der Ukraine können sich künftig an von der EU geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Verteidigungsbereich beteiligen. Wie die derzeitige dänische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte, erzielten Vertreter der Regierungen der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments in der Nacht eine entsprechende Einigung. Sie sieht die Anbindung der Ukraine an den sogenannten Europäischen Verteidigungsfonds vor. Dieser hat das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovationsfähigkeit der EU im Verteidigungssektor zu steigern und ist für den Zeitraum 2021-2027 mit rund 9,5 Milliarden Euro ausgestattet.

Nach Angaben der dänischen Ratspräsidentschaft einigten sich die Parlaments- und Regierungsvertreter zudem darauf, die Nutzung von EU-Haushaltsmitteln für verteidigungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie für Investitionen in industrielle Kapazitäten und die Infrastruktur zu erleichtern und auszuweiten. Dazu sollen mehrere Verordnungen zu EU-Programmen wie Horizon Europe ergänzt werden.

Mittwoch, 5. November

Russische Panzer gehen bei Flussüberquerung unter