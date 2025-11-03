Newsblog zum Ukraine-Krieg Ministerium: Russische Truppen nehmen drei Dörfer ein
Russland meldet die Einnahme von drei Dörfern in der Ukraine. Behörden decken ein ukrainisches Korruptionsnetzwerk auf. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 10. November
Ukraine: Korruptionsnetzwerk in Energiebranche aufgedeckt
In der Ukraine gehen die Behörden mit einem großangelegten Einsatz gegen Korruption in der Energiebranche vor. Es sei eine hochrangige kriminelle Vereinigung aufgedeckt worden, teilt die Anti-Korruptionsbehörde auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Ermittlungen hätten 15 Monate gedauert und umfassten 1.000 Stunden Tonaufnahmen.
Den Angaben zufolge bauten die Beschuldigten ein weit verzweigtes Netzwerk auf, um wichtige Staatsunternehmen zu beeinflussen. Dies betreffe insbesondere den staatlichen Atomkraftwerksbetreiber Energoatom. Der Kampf gegen die weit verbreitete Korruption gilt als zentral für den von der Ukraine angestrebten Beitritt zur EU und die Sicherung milliardenschwerer Hilfsgelder westlicher Verbündeter.
Song gegen Putin: Russische Justiz verfolgt Straßensängerin
Wegen eines Auftritts mit Protestliedern gegen Kremlchef Wladimir Putin geht die russische Justiz weiter gegen eine Straßenmusikerin in St. Petersburg vor. Die Sängerin Diana Loginowa von der Gruppe Stoptime hätte eigentlich nach zwei Arreststrafen morgens entlassen werden sollen. Sie wurde aber sofort erneut festgenommen, wie das Bürgerrechtsportal "OVD-Info" berichtete. Auch der Gitarrist von Stoptime wurde wieder festgenommen, nur der Schlagzeuger kam frei.
Ukraine: Versorgung von umkämpfter Stadt Myrnohrad läuft weiter
Die ukrainische Armee kontrolliert nach eigenen Angaben weiterhin die Versorgungswege in die umkämpfte Stadt Myrnohrad. Die Logistik in die von russischen Truppen fast vollständig eingekesselte Stadt sei zwar kompliziert, werde aber aufrechterhalten, teilt das Militär mit. Es sei Nachschub geliefert und Truppen, darunter auch Verwundete, seien aus der Stadt gebracht worden.
Russland meldet Einnahme von drei Dörfern in der Ukraine
Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die ukrainischen Streitkräfte aus drei weiteren Dörfern verdrängt. Betroffen seien die Orte Solodke und Nowe in der Region Saporischschja sowie Hnatiwka in der Region Donezk, meldet die amtliche russische Nachrichtenagentur Tass. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüfen.
Russland: Ukrainische Seedrohnen vor Ölhafen Tuapse abgefangen
Russland hat nach eigenen Angaben nahe des Schwarzmeerhafens Tuapse vier ukrainische Drohnenboote zerstört. Eines der unbemannten Boote sei nahe der Küste explodiert, teilt der lokale Krisenstab mit. Die Druckwelle habe die Fensterscheiben im zweiten Stock eines zweistöckigen Gebäudes sowie eine Garage und ein Bootshaus beschädigt. Verletzte habe es nicht gegeben.
Tuapse ist ein wichtiger Hafen für den Export von Treibstoff. Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf die Infrastruktur am 2. November hatte der Hafen Branchenkreisen und Schiffsdaten zufolge die Treibstoffexporte ausgesetzt. Die örtliche Raffinerie stellte zudem die Verarbeitung von Rohöl ein. Die russische Bahn hat die Beschränkungen für Frachtlieferungen in Richtung Tuapse bis zum 13. November verlängert. Die Ukraine hat den Hafen Tuapse bereits mehrfach attackiert, um die Versorgung der russischen Invasionstruppen und die Einnahmequellen der Moskauer Führung zur Finanzierung ihres Angriffskriegs zu schwächen.
Russland: Luftabwehr zerstört 71 ukrainische Drohnen
Die russische Luftabwehr soll in der Nacht zum Montag 71 ukrainische Drohnen abgeschossen haben. Das meldet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.
Fehler soll tödlichen Angriff Russlands ermöglicht haben
Ein russischer Raketenangriff auf eine Versammlung ukrainischer Soldaten in der Region Dnipropetrowsk ist offenbar durch unbedachtes Verhalten in sozialen Netzwerken ermöglicht worden. Laut einem Bericht der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian hat Armeechef Oleksandr Syrskyj erklärt, der Angriff Anfang November sei wahrscheinlich auf einen Sicherheitsverstoß innerhalb der Truppe zurückzuführen.
Syrskyj sagte demnach im ukrainischen Fernsehsender TSN: "Es gab erneut einen Gruppenchat in sozialen Netzwerken, und das ist eine Missachtung grundlegender Sicherheitsnormen. Durch den Hack der Netzwerke haben die Russen wahrscheinlich von der Versammlung erfahren." Der Armeechef betonte zugleich, dass in Frontgebieten keine Feierlichkeiten erlaubt seien.
Bei dem Angriff auf das 30. Marinekorps seien nach Angaben von Unian zwei ballistische Raketen und drei Kampfdrohnen eingesetzt worden. Dabei habe es sowohl unter Soldaten als auch unter Zivilisten Tote gegeben. Die Soldaten hätten sich demnach versammelt, um Auszeichnungen zu erhalten. Mehrere Offiziere seien suspendiert worden; gegen den Bataillonskommandeur werde ermittelt, da er den Befehl zur Versammlung gegeben haben soll.
Sonntag, 9. November
Ukraine sorgt sich um Haftbedingungen des Nord-Stream-2- Verdächtigen
Mindestens 20.000 Russen nach ukrainischem Angriff ohne Strom
Mehrere russische Regionen an der Grenze zur Ukraine sind russischen Angaben nach von den Folgen nächtlicher ukrainischer Angriffe auf die Energieversorgung betroffen. Wie die Behörden in der westrussischen Region Belgorod mitteilten, waren etwa 20.000 Haushalte und mehrere Straßen am Sonntag ohne Strom. Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärte im Onlinedienst Telegram, das "Strom- und Heizungsnetz" in der gleichnamigen Regionalhauptstadt habe "schwere Schäden" davongetragen.
Der Gouverneur der ebenfalls an die Ukraine grenzenden Region Kursk teilte bei Telegram mit, dass in einer der Energieanlagen des Dorfes Korenewo ein Feuer ausgebrochen sei. Dadurch sei in zehn Ortschaften der Strom ausgefallen. In der südöstlich von Moskau gelegenen Region Woronesch, die im Süden ebenfalls an die Ukraine grenzt, brach Gouverneur Alexander Gussew zufolge ein Feuer in einer Heizungsanlage aus.
