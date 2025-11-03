Russland: Ukrainische Seedrohnen vor Ölhafen Tuapse abgefangen

Russland hat nach eigenen Angaben nahe des Schwarzmeerhafens Tuapse vier ukrainische Drohnenboote zerstört. Eines der unbemannten Boote sei nahe der Küste explodiert, teilt der lokale Krisenstab mit. Die Druckwelle habe die Fensterscheiben im zweiten Stock eines zweistöckigen Gebäudes sowie eine Garage und ein Bootshaus beschädigt. Verletzte habe es nicht gegeben.

Tuapse ist ein wichtiger Hafen für den Export von Treibstoff. Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf die Infrastruktur am 2. November hatte der Hafen Branchenkreisen und Schiffsdaten zufolge die Treibstoffexporte ausgesetzt. Die örtliche Raffinerie stellte zudem die Verarbeitung von Rohöl ein. Die russische Bahn hat die Beschränkungen für Frachtlieferungen in Richtung Tuapse bis zum 13. November verlängert. Die Ukraine hat den Hafen Tuapse bereits mehrfach attackiert, um die Versorgung der russischen Invasionstruppen und die Einnahmequellen der Moskauer Führung zur Finanzierung ihres Angriffskriegs zu schwächen.

Russland: Luftabwehr zerstört 71 ukrainische Drohnen

Die russische Luftabwehr soll in der Nacht zum Montag 71 ukrainische Drohnen abgeschossen haben. Das meldet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Fehler soll tödlichen Angriff Russlands ermöglicht haben

Ein russischer Raketenangriff auf eine Versammlung ukrainischer Soldaten in der Region Dnipropetrowsk ist offenbar durch unbedachtes Verhalten in sozialen Netzwerken ermöglicht worden. Laut einem Bericht der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian hat Armeechef Oleksandr Syrskyj erklärt, der Angriff Anfang November sei wahrscheinlich auf einen Sicherheitsverstoß innerhalb der Truppe zurückzuführen.

Syrskyj sagte demnach im ukrainischen Fernsehsender TSN: "Es gab erneut einen Gruppenchat in sozialen Netzwerken, und das ist eine Missachtung grundlegender Sicherheitsnormen. Durch den Hack der Netzwerke haben die Russen wahrscheinlich von der Versammlung erfahren." Der Armeechef betonte zugleich, dass in Frontgebieten keine Feierlichkeiten erlaubt seien.

Bei dem Angriff auf das 30. Marinekorps seien nach Angaben von Unian zwei ballistische Raketen und drei Kampfdrohnen eingesetzt worden. Dabei habe es sowohl unter Soldaten als auch unter Zivilisten Tote gegeben. Die Soldaten hätten sich demnach versammelt, um Auszeichnungen zu erhalten. Mehrere Offiziere seien suspendiert worden; gegen den Bataillonskommandeur werde ermittelt, da er den Befehl zur Versammlung gegeben haben soll.

Sonntag, 9. November

Ukraine sorgt sich um Haftbedingungen des Nord-Stream-2- Verdächtigen

Die Ukraine zeigt sich besorgt über die Haftbedingungen des Nord-Stream-2- Verdächtigen Serhij K.. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte fordert Italien zur Einhaltung der Grundrechte auf. Lesen Sie hier mehr dazu.