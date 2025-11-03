Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj holt zum Schlag gegen Ex-Energiechef auf
Selenskyj macht Ex-Energiechef für Ausfälle des Stromnetzes verantwortlich. Die EU regelt die Visa-Vergabe für Russen neu. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 8. November
Selenskyj holt zum Schlag gegen Ex-Energiechef auf
Wolodymyr Selenskyj hat dem früheren Chef des ukrainischen Stromnetzbetreibers Ukrenergo Versäumnisse beim Schutz der Energieinfrastruktur vorgeworfen. Bei einer Pressekonferenz äußerte sich Selenskyj kritisch über Wolodymyr Kudryzkyj, der das staatliche Unternehmen bis zu seinem Rücktritt Anfang 2024 leitete. Selenskyj zufolge habe Kudryzkyj eine zentrale Verantwortung für die Sicherheit im Energiesektor getragen, dieser aber nicht genügt: "Er war der Leiter eines großen Systems, und dieses System sollte die Sicherheit unseres Energiesektors gewährleisten. Er war verpflichtet, das zu tun – und hat es nicht getan."
Beobachter und Medien sehen darin einen Versuch, die politische Verantwortung für die Folgen an frühere Entscheidungsträger weiterzureichen. Kudryzkyj, der nach einer Hausdurchsuchung am 21. Oktober am 28. Oktober in der Westukraine festgenommen wurde, wird vorgeworfen, im Jahr 2018 als damaliger Investmentchef 13,7 Millionen Hrywnja (rund 283.000 Euro) unterschlagen zu haben. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. "Die Anschuldigungen sind falsch", so Kudryzkyj im Gespräch mit dem "Kyiv Independent": "Wir sollten nicht schweigen und müssen darüber als Teil einer aktiven Zivilgesellschaft sprechen."
Kritik an der Vorgehensweise gegen Kudryzkyj kommt auch von internationalen Beobachtern und Organisationen. Sie halten sowohl den damaligen Rücktritt als auch die jetzige strafrechtliche Verfolgung für politisch motiviert. Während seiner Amtszeit hatte Kudryzkyj enge Kontakte zu westlichen Partnern gepflegt und Hilfen zur Stabilisierung des Energiesektors koordiniert. Seine Verteidiger bezeichnen die Vorwürfe als "völligen Unsinn".
Luftalarm in Kiew
Russland hat in der Nacht zum 8. November erneut einen groß angelegten Angriff auf ukrainische Städte gestartet und dabei eine Kombination aus Drohnen und Raketen eingesetzt, um Ziele im ganzen Land zu treffen. In Kiew waren laut einem Journalisten der Zeitung "Kyiv Independent", der vor Ort war, kurz vor 4.30 Uhr Ortszeit Explosionen zu hören.
Offizielle Stellen berichteten der Zeitung, dass die Luftabwehr aktiviert worden sei. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete später, dass im Stadtteil Pecherskyi ein Brand gemeldet worden sei, nachdem Trümmerteile der Drohnen aus dem Angriff heruntergefallen waren. Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, Tymur Tkachenko, berichtete ebenfalls, dass mehrere Fahrzeuge in dem Stadtteil in Brand geraten seien. Es wurden keine Informationen über das Ausmaß der Brände oder über Schäden oder Opfer bekannt gegeben.
Freitag, 7. November
Russische Angriffe auf Saporischschja
In der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine ist ein Mann bei einem russischen Drohnenangriff getötet worden. Eine Drohne habe ein Auto zwischen den Dörfern Selene und Huljajpole getroffen. Der 69-Jährige sei ums Leben gekommen, eine 67 Jahre alte Frau wurde demnach verletzt.
In der Region Odessa setzt Moskau seine Angriffe auf wichtige Versorgungseinrichtungen der Ukraine fort. Ein Objekt der Energieinfrastruktur sei beschädigt worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Oleh Kiper, bei Telegram.
Putins Panzerschmiede steckt in Schwierigkeiten
Der größte russische Hersteller von Panzern und Güterwaggons, Uralwagonsawod (UVZ), hat ein umfassendes Restrukturierungsprogramm angekündigt. Zuvor hatte das russische Nachrichtenportal "E1.ru" am Donnerstag darüber berichtet. Bis Februar 2026 sollen demnach rund zehn Prozent der Belegschaft abgebaut und alle Neueinstellungen gestoppt werden. Mehr dazu lesen Sie hier.
Pistorius wertet Drohnen über Belgien als Drohung
Verteidigungsminister Boris Pistorius wertet die akute Drohnenbedrohung in Belgien als russischen Einschüchterungsversuch im Streit über eingefrorene russische Staatsvermögen. Dies sei ein Vorgehen, das Verunsicherung und Angstmache in Belgien schüren solle, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Die dahinterstehende Botschaft sei: "Wagt es bloß nicht, wieder an die Assets zu gehen." Dies könne man gar nicht anders interpretieren.
Die Bundeswehr unterstützt das Nato-Partnerland inzwischen mit Spezialkräften bei der Abwehr der Bedrohung. Drohnen unbekannter Herkunft hatten zuletzt wiederholt den Betrieb belgischer Flughäfen gestört. Sein belgischer Amtskollege habe um Unterstützung bei der Drohnenabwehr gebeten, teilte Pistorius weiter mit. Zuvor hatte eine "akute Bedrohung" alle zivilen und militärischen Flughäfen des Landes lahmgelegt. Die Bundeswehr habe daraufhin rund 40 Soldaten entsandt.
Kreml weist Spekulationen um Lawrow zurück
Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist nach Angaben des Kremls nicht bei Präsident Wladimir Putin in Ungnade gefallen. Gerüchte, dass Lawrow sich bei Putin unbeliebt gemacht haben könnte, "haben nichts mit der Wirklichkeit gemein", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge.
EU verschärft Visa-Regeln für Russen
Die EU verschärft die Regeln für die Vergabe von Visa an russische Staatsbürger. Wie die Europäische Kommission mitteilte, werden Russen künftig keine Visa mehr für die mehrfache Einreise beantragen können. Ausnahmen gibt es lediglich für Menschen, die enge Verwandte in der EU haben oder für Lastwagenfahrer und andere Beschäftigte im Personen- und Güterverkehr. Alle anderen müssen künftig für jede geplante Einreise wieder ein neues Visum beantragen.
Grund für die Neuregelung sind nach Kommissionsangaben "zunehmende Sicherheitsrisiken, die aus Russlands ungerechtfertigtem und nicht provoziertem Angriffskrieg gegen die Ukraine resultieren". Dazu zählten auch die Instrumentalisierung von Migration, Sabotageakte sowie die potenzielle missbräuchliche Nutzung von Visa.
Ukraine: Angriff auf Petrochemie-Anlage in Russland
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine petrochemische Anlage in der russischen Region Baschkortostan mit einer Langstreckendrohne angegriffen. Der Angriff am Donnerstag habe in der Anlage in Sterlitamak ein Feuer ausgelöst, teilt der ukrainische Militärgeheimdienst mit. Betroffen sei ein Teil der Anlage, in dem ein Zusatzstoff für Flugzeugtreibstoff hergestellt werde. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche