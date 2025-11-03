Newsblog zum Ukraine-Krieg Soldaten bei Pokrowsk eingekesselt? Kiew widerspricht

Ukrainischer Artillerist im Raum Pokrowsk: Für die Verteidiger dort hat sich die Lage in den vergangenen Tagen verschärft. (Quelle: IMAGO/Dmytro Smolienko)

Die Ukrainer verteidigen weiter die schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk. Nordkorea weitet seinen Einsatz gegen die Ukraine aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 4. November

Am Frontabschnitt Pokrowsk-Myrnohrad im ostukrainischen Gebiet Donezk sind nach Angaben des Generalstabs in Kiew anders als von Russland behauptet keine Soldaten eingekesselt. Das sagte der Sprecher des Generalstabs, Andrij Kowaljow. Die Situation in Pokrowsk sei schwierig, die ukrainischen Einheiten würden alles für die Aufrechterhaltung der Logistik tun. Zudem laufe gerade eine Operation zur Verdrängung des russischen Gegners aus der Bergarbeiterstadt.

In den vergangenen Tagen hat sich die militärische Lage für die ukrainischen Truppen in Pokrowsk und Umgebung verschärft. Kremlchef Wladimir Putin sprach mehrfach von einer Einkesselung der ukrainischen Einheiten, was Kiew stets bestreitet.

Am Dienstag war Präsident Wolodymyr Selenskyj auch in die Nähe der umkämpften Frontabschnitte gereist, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Zuvor hatte der Militärgeheimdienst über Entlastungsangriffe informiert. Allerdings ist selbst nach Lagekarten von ukrainischen Militärbeobachtern nur eine wenige Kilometer breite Passage für Nachschublieferungen verblieben.

Tote nach russischem Bombenangriff

Im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk sind in der Gemeinde Pokrowske mindestens zwei Menschen bei einem russischen Bombenangriff getötet worden. Weitere vier seien verletzt worden, teilte der geschäftsführende Gouverneur der Region, Wladyslaw Hajwanenko, bei Telegram mit. Ein entstandener Brand konnte demnach gelöscht werden.

Pokrowske ist nur noch etwas mehr als zehn Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernt. Bei einem weiteren Bombardement in der Gemeinde Mykolajiwka, ebenfalls im Dnipropetrowsker Gebiet, seien zudem neun Zivilisten verletzt worden.

Nordkorea schickt offenbar weitere Truppen nach Russland

Nordkorea schickt nach Angaben des südkoreanischen Geheimdiensts (NIS) weitere Truppen nach Russland. So sollen seit September rund 5.000 Soldaten für Aufbauarbeiten sowie weitere 1.000 Pioniere für Minenräumarbeiten nach Russland verlegt worden sein, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf einen parlamentarischen Geheimdienstausschluss.