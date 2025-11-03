Newsblog zum Ukraine-Krieg Kriegsverbrechen: Ukraine verurteilt Russen zu lebenslanger Haft
Ein russischer Soldat wird in Kiew verurteilt. Die Ukraine greift eine Raffinerie in Wolgograd an. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Gefangener erschossen: Lebenslang für russischen Soldaten
- Russland meldet Vormarsch in strategisch wichtiger Stadt Pokrowsk
- Ukraine bestätigt Angriff auf Ölraffinerie in Wolgograd
- Russische Raffinerie angegriffen
- Putin ordnet Atomtests an
- Moskau über Pokrowsk: Kiew beschönigt Lage
- Russland fordert ukrainische Truppen in Pokrowsk und Kupjansk zur Kapitulation auf
- Soldaten bei Pokrowsk eingekesselt? Kiew widerspricht Moskau
Donnerstag, 6. November
Gefangener erschossen: Lebenslang für russischen Soldaten
Wegen Erschießung eines kriegsgefangenen Ukrainers ist ein russischer Soldat in Kiew zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Es war nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU die erste Verurteilung zu lebenslang in einem solchen Strafprozess.
Der 27-jährige Russe erschoss demnach einen ukrainischen Soldaten, obwohl dieser seine Waffe weggeworfen und sich eindeutig ergeben hatte. Die Tat ereignete sich den Angaben nach im Januar 2024 im südukrainischen Gebiet Saporischschja, als russische Truppen eine ukrainische Stellung einnahmen. Später hätten die Ukrainer die Stellung zurückerobert und dabei den Todesschützen gefangengenommen.
Der Kiewer Generalstaatsanwaltschaft sind nach eigenen Angaben mit Stand Oktober 263 Fälle bekannt, dass kriegsgefangene ukrainische Soldaten noch auf dem Schlachtfeld getötet wurden. Die Täter sind aber schwer zu ermitteln; und nur in seltenen Fällen gelingt es, ihrer habhaft zu werden.
Nato verlangt von Rüstungsindustrie mehr Risikobereitschaft
Nato-Generalsekretär Mark Rutte fordert von der Rüstungsindustrie mehr Risikobereitschaft bei der Ausweitung von Produktionskapazitäten. "Gefährliche Zeiten verlangen mutiges Handeln", sagte er bei einem Treffen mit Vertretern der Rüstungsindustrie in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.
Er wisse, dass Unternehmen auf ihre Aktionäre schauten und darauf warteten, dass Regierungen langfristige Verträge unterzeichneten. Er könne aber versichern, dass beim Thema Verteidigungsinvestitionen der politische Wille, das Geld und die Nachfrage da seien. "Lassen Sie sich nicht von der Angst vor zukünftigen Überkapazitäten davon abhalten, die realen Bedürfnisse von heute zu erfüllen", betonte der frühere niederländische Regierungschef. Er sei überzeugt, dass alles, was produziert werde, auch gekauft werde.
Konkret bot Rutte der Industrie zudem einen Deal an. Wenn diese die Liefermengen erhöhe, bestehende Produktionslinien erweitere und neu eröffne, verspreche er, dass die Nato alles tun werde, um die Beschaffung zu beschleunigen und Innovation weiter zu unterstützen. Zudem werde er weiterhin alles tun, um die Regierungen zu ermutigen, ihren Worten Taten folgen zu lassen und Verträge zu unterzeichnen.
Russland meldet Vormarsch in strategisch wichtiger Stadt Pokrowsk
Russland kommt nach eigenen Angaben seinem Ziel näher, die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine einzunehmen. Die Ukraine erklärte hingegen, ihre Truppen hielten die Stellungen, auch wenn die Lage schwierig sei. Die Angaben beider Seiten vom Montag konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Pokrowsk ist ein wichtiger Verkehrs- und Logistikknotenpunkt, den die russischen Streitkräfte seit mehr als einem Jahr zu erobern versuchen.
Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die russischen Streitkräfte hätten eingekesselte ukrainische Verbände in der Nähe des Bahnhofs und des Industriegebiets von Pokrowsk besiegt. Zudem seien sie in den Stadtteil Prigorodny eingedrungen und hätten sich dort eingegraben. Das ukrainische Militär erklärte, die Operation zur Säuberung der Stadt von russischen Truppen werde fortgesetzt.
Man habe einen russischen Versuch vereitelt, eine Versorgungsroute aus dem nördlich gelegenen Rodynske abzuschneiden. Auf dem ukrainischen Open-Source-Kartenprojekt Deep State waren russische Truppen zu sehen, die einen kleinen Teil des Südens der Stadt kontrollierten. Der größte Teil wird jedoch als Grauzone dargestellt, die von keiner der beiden Seiten vollständig kontrolliert wird.
Stromausfall: Hunderte ukrainische Bergleute unter Tage
In der kriegsgeplagten Ukraine ist im südöstlichen Gebiet Dnipropetrowsk in acht Kohlebergwerken der Strom ausgefallen. "Russland setzt seinen Energieterror fort. Der nächste Schlag hat das Leben von Tausenden Kumpeln gefährdet", wurde Energieministerin Switlana Hryntschuk von ihrer Behörde zitiert.
Insgesamt seien 2595 Bergleute zum Zeitpunkt des Stromausfalls unter Tage gewesen und mussten umgehend an die Oberfläche zurückgeholt werden. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben. Hryntschuk warf Kriegsgegner Russland erneut vor, die Ukraine im Winter ohne Strom und Heizung lassen zu wollen.
Ukraine bestätigt Angriff auf Ölraffinerie in Wolgograd
Das ukrainische Militär bestätigte einen Angriff auf die russische Ölraffinerie in Wolgograd. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen. Das teilte der Generalstab auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.
Zudem seien Militär- und Energieziele in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten angegriffen worden, hieß es: Dazu zählten eine Drohnenbasis in Donezk und Treibstofflager auf der Krim.
Droht jetzt ein neues nukleares Wettrüsten?
US-Präsident Donald Trump will wieder Atomwaffen testen. Russlands Staatschef Putin kündigt Vorbereitungen zu eigenen Nukleartests an. Fachleute sind besorgt. t-online gibt einen Überblick über die wichtigsten Fakten.
Russland meldet Kämpfe in Pokrowsk, Myrnorhad und Kupjansk
Russische Truppen kämpfen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in den ostukrainischen Städten Pokrowsk, Myrnorhad und Kupjansk. In dem strategischen wichtigen Pokrowsk fänden die Kämpfe im Zentrum der Stadt sowie im Industriegebiet im Westen statt, zitieren Nachrichtenagenturen das Ministerium. Zudem habe Russland in der Nacht erneut die ukrainische Energie- und Verkehrsinfrastruktur angegriffen, heißt es weiter. Eine ukrainische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche