Belohnung für Drohnenschläge Ukraine vergibt Punkte für getötete russische Soldaten

Von t-online 03.11.2025 - 13:15 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Ein ukrainischer Drohnenpilot übt in der Region Charkiw an einer Drohne: Die ukrainische Militärführung belohnt ihre Soldaten mit einem Punktesystem für erfolgreiche Einsätze. (Quelle: IMAGO/Viacheslav Madiievskyi/imago)

Drohnen sind im Ukraine-Krieg unverzichtbar, ihr Einsatz wird immer wichtiger. Um die Effizienz ihrer Piloten zu steigern, setzte die Ukraine auf ein Bonussystem.

Die ukrainische Regierung setzt zunehmend auf ein neuartiges Punktesystem, um ihre Drohneneinheiten zu motivieren und effizienter zu machen. Unter dem Namen "Army of Drones Bonus System" (zu Deutsch: "Drohnenarmee Bonussystem") erhalten Soldaten Punkte für erfolgreiche Angriffe, die sie gegen neue Ausrüstung eintauschen können. Wie der britische "Guardian" berichtet, wird das System mittlerweile von rund 400 Drohneneinheiten genutzt – ein sprunghafter Anstieg gegenüber 95 Einheiten im August.

Allein im September sollen Drohnenteams 18.000 russische Soldaten getötet oder verwundet haben, die über das System registriert wurden. Insgesamt liegen die russischen Verluste, als tote und verletzte Soldaten, laut ukrainischen Angaben bei mehr als 1.000 pro Tag. Die Drohnenpiloten in den ukrainischen Reihen tragen also einen großen Teil dazu bei.

Für jeden getöteten Infanteristen gibt es demnach aktuell zwölf Punkte – doppelt so viele wie im Vorjahr. Für die Tötung eines russischen Drohnenpiloten werden hingegen aktuell sogar 25 Punkte vergeben, und für die Gefangennahme eines russischen Soldaten sogar 120 – ein Hinweis auf den hohen Stellenwert von Kriegsgefangenen für Gefangenenaustausche.

"Je mehr Infanterie du tötest, desto mehr Drohnen bekommst du"

Das Ziel erklärte Mychajlo Fedorow, erster stellvertretender Ministerpräsident, folgendermaßen: "Je mehr Infanterie du tötest, desto mehr Drohnen bekommst du, um noch mehr Infanterie zu töten", sagte er dem "Guardian". "Das wird zu einer Art sich selbst verstärkendem Kreislauf."

Die Punkte lassen sich in einem militärischen Online-Shop von Brave1 einlösen. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die von der ukrainischen Regierung ins Leben gerufen wurde, um Unternehmen und Start-ups im Verteidigungssektor zu bündeln. Die Plattform erinnert laut "Guardian" optisch an kommerzielle Online-Shops, bietet jedoch über 100 verschiedene Drohnenmodelle, autonome Fahrzeuge und elektronische Kampfsysteme an. Eine Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Teams – mit Namen wie "Achilles" oder "Phoenix".