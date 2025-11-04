Krieg in der Ukraine Die Zeit läuft ab

Von Jakob Hartung 04.11.2025 - 12:43 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Russischer Soldat in Pokrowsk: Die Angreifer rücken im Osten der Ukraine weiter vor. (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov)

Der ukrainische Präsident spricht Russland Erfolge in der hart umkämpften Frontstadt Pokrowsk ab. Doch die Lage für die Verteidiger wird immer bedrohlicher.

Russlands Streitkräfte haben nach Einschätzungen des Instituts für Kriegsstudien (ISW) in den vergangenen Tagen ihre Angriffe auf Pokrowsk intensiviert. Demnach drängen russische Truppen von mehreren Seiten in die Stadt und setzen sich zunehmend dort fest. Geolokalisierte Aufnahmen zeigen russische Einheiten auch in den Orten rund um Pokrowsk.

Ein ukrainischer Offizier berichtete dem ISW, dass russische Einheiten versuchen, Beobachtungsposten und Drohnenstellungen im Stadtgebiet zu errichten. Moskaus Soldaten würden inzwischen sogar Dokumente von den wenigen Zivilisten prüfen, die sich noch in der evakuierten Stadt aufhalten – ein Hinweis darauf, dass sie sich im Stadtgebiet sicherer fühlten.

Die ukrainische Armee hält aktuell daran fest, die Stadt halten zu wollen, obwohl die Lage für die Verteidiger immer bedrohlicher wird. Mit Gegenangriffen gelang es zuletzt noch, den Vormarsch taktisch zu bremsen. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in einer Videobotschaft gar, Russland habe dort "keine Erfolge erzielt". Er räumte jedoch ein, wie ernst die Lage sei. Denn sollten russische Streitkräfte ihre Positionen in und um Pokrowsk weiter ausbauen und konsolidieren können, dann wären Hunderte ukrainische Soldaten vom Nachschub abgeschnitten.

Bewegen unter Drohnenschwärmen

Es gibt aktuell keinen anderen Frontabschnitt, an dem so intensiv gekämpft wird. Rund 30 Prozent aller Gefechte finden laut Selenskyj derzeit an der südöstlichen Front des Ukraine-Krieges statt. Dabei macht Moskau langsam Boden gut. Laut einer AFP-Analyse hat Russland im Oktober rund 460 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet eingenommen – der höchste Wert seit Monaten. Besonders in der Region Donezk, so die Agentur, erobere Russland durchschnittlich fünf Quadratkilometer pro Tag.

Pokrowsk, einst eine Bergbaustadt mit 60.000 Einwohnern, ist heute eine zerbombte Ansammlung von Trümmern und Ruinen. Wie verzweigt die Kämpfe sind, schilderte ein Soldat der 68. Brigade dem Spiegel: Feindliche Gruppen seien "praktisch in allen Teilen der Stadt präsent", die Linien verlaufen unübersichtlich. Russische Trupps dringen in kleinen Gruppen vor, verschanzen sich in Ruinen und warten auf die Nachhut. Diese Infiltrationstaktik hat Moskau schon in den Feldern des Donbass erfolgreich eingesetzt und wendet sie nun in der Stadt an. Diese Strategie ist zwar verlustreich, weil die anstürmenden russischen Soldaten oft getötet werden. Aber einige Männer kommen durch, können Gebäude besetzen und Russland erzielt langsame Erfolge.