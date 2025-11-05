Drohnenangriffe und Sanktionen Putins Wirtschaft geht langsam der Atem aus

Die russische Kriegswirtschaft stößt an ihre Grenzen: Sanktionen, Drohnenangriffe und Arbeitskräftemangel setzen Putins System zunehmend unter Druck.

Im vierten Jahr des Ukraine-Krieges scheint das einzutreten, was zahlreiche Experten schon kurz nach Beginn der russischen Vollinvasion prognostiziert hatten: Die russische Wirtschaft, die seit 2022 Putins Kriegsmaschinerie am Laufen hält, droht allmählich zu erlahmen. Neben westlichen Sanktionen gegen den Kreml trägt vor allem eine neue ukrainische Strategie zur Destabilisierung des Energiesektors bei. Mit spürbaren Folgen für die russische Ökonomie.

Seit August nimmt die Ukraine verstärkt die russische Energieinfrastruktur ins Visier ihrer Drohnenangriffe. Zwar sind Attacken auf Energieanlagen kein neues Phänomen in diesem Krieg – in den ersten Kriegsjahren traf es vor allem die ukrainische Energieversorgung –, doch nun kehrt sich das Muster um: Kiew reagiert mit einer eigenen Welle gezielter Angriffe.

Wurden anfangs nur vereinzelt Raffinerien in Frontnähe in einem Umkreis von etwa 400 Kilometern attackiert, so intensivierte die Ukraine ihre Angriffe bis Ende Oktober deutlich. Inzwischen reichen die Drohnenangriffe bis weit ins Landesinnere, teils bis in das mehr als 2.000 Kilometer entfernte Sibirien. Mehr als die Hälfte der 38 russischen Hauptraffinerien wurde bereits getroffen. Der Effekt zeigt sich unmittelbar in den Produktionszahlen: Verarbeitete Russland im Juli noch rund 5,4 Millionen Barrel Öl pro Tag, waren es im September nur noch fünf Millionen.

Russlands Energieexporte brechen ein

Die Folgen zeigen sich in mehreren Bereichen der Wirtschaft. Seit Beginn des Angriffskriegs hat Russland im September so wenig Öl und Gas verkauft wie nie zuvor. Nach Berechnungen des finnischen Forschungsinstituts Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) sanken die Einnahmen aus dem Brennstoffexport um etwa vier Prozent von knapp 570 Millionen auf 546 Millionen Euro pro Tag. Vor allem der Handel mit raffinierten Ölprodukten bricht massiv ein.

Laut bisher unveröffentlichten CREA-Daten, die der "Welt" vorliegen, sank der Export von Benzin um fast 70 Prozent, bei Treibstoff für Schiffe um 35 Prozent, bei Diesel um elf und bei Naphtha – einem wichtigen Rohstoff für die Chemieindustrie – um drei Prozent. Diese Rückgänge deuten darauf hin, dass die Finanzierung des Kriegs zunehmend ins Wanken gerät.