"Helft mir, ich will nicht sterben" Russland schickt weinende Soldaten in den Kampf

Von Julius Zielezinski 08.11.2025 - 14:09 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein Screenshot aus einem der KI-generierten Videos auf TikTok. Die Videos sollen unter anderem die Moral innerhalb der Ukraine untergraben. (Quelle: Screenshot von tiktok.com)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Kreml versucht, mit Desinformation die Ukraine zu demoralisieren. Doch die Propaganda greift ein echtes Problem auf.

Es sind Videos, die betroffen machen: Junge Männer Anfang 20, in Uniformen der ukrainischen Armee auf dem Rücksitz eines Fahrzeugs, berichten unter Tränen, dass sie zwangseinzogen wurden und nun Angst haben, an der Front zu sterben. Die sozialen Netzwerke sind voll von solchen Videos, und sie alle haben eins gemein – sie sind KI-generiert.

Laut einer Untersuchung des European Digital Media Observatory (zu Deutsch: Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien), über die der "Kyiv Independent" berichtet, sind die Videos Teil einer großangelegten russischen Desinformationskampagne. Erstellt werden die Videos dabei mit Sora, einem Programm für KI-Videos des US-amerikanischen Branchenprimus OpenAi. Bei einigen der Videos sollen sich die Ersteller nicht einmal die Mühe gemacht haben, das Wasserzeichen, mit dem Sora seine Videos standardmäßig versieht, zu entfernen.

Im Gespräch mit der Zeitung erklärt Anton Kuchukhidze, Politikwissenschaftler und Mitgründer der Denkfabrik United Ukraine, dass die Videos drei große Zielgruppen hätten: Ukrainer in der Ukraine, Ukrainer, die im Ausland leben, und die internationalen Unterstützer des Landes. Ziel sei es, die Einheit der Ukrainer zu schwächen und ihre globale Stellung zu untergraben. Damit diese Videos ein möglichst großes Publikum erreichen, gibt es die Videos mit Untertiteln in verschiedenen Sprachen, auch auf Deutsch und Englisch.

Der Krieg soll ausschließlich als Selenskyjs Krieg dargestellt werden

Auch der ehemalige US-Diplomat und Dozent für russische Außenpolitik an der Johns-Hopkins-Universität, Donald Jensen, sieht in der russischen Kommunikation den Versuch, die ukrainische Gesellschaft zu entmutigen und Zweifel an der ukrainischen Kriegsführung zu säen. Nach seiner Einschätzung wolle der Kreml die "Kriegsanstrengungen in der Ukraine untergraben", indem er Erzählungen verstärke, nach denen die Mobilisierung "grausam, unfair und willkürlich" sei.

Dieser Eindruck soll dadurch verstärkt werden, dass die "Personen" in den Videos betonen, wie jung sie seien. So erklärt ein junger Mann: "Hilft mir bitte, ich will nicht sterben, ich bin erst 23 Jahre alt." Dabei liegt das eigentliche Mindestalter für die Mobilisierung bei 25. Damit soll gezeigt werden, dass sich die Ukraine nicht an ihre eigenen Gesetze hält.

Laut einem Analysten der auf die Erkennung von Desinformation spezialisierten Firma Letsdata zielen die Videos auch darauf ab, ein weiteres Narrativ zu verbreiten: Es soll suggeriert werden, dass es sich bei dem Krieg vor allem um einen Krieg des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj handelt, während die Ukrainer sich eigentlich nach Frieden sehnen würden.

Berechtigte Kritik am ukrainischen System

Doch die Kritik an der Mobilisierung in der Ukraine ist nicht nur russische Propaganda. Die für die Einberufung zuständigen Territorialen Zentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung (TTsK) gelten vielerorts als korrupt. Beobachter berichten, dass wohlhabende Männer sich oft von der Wehrpflicht freikaufen können.