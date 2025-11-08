Russische Schläge gegen Energieversorgung Experte: Dann droht Kiew die Evakuierung

Nach einem russischen Angriff sind Reparaturarbeiten an den Kraftwerken der Ukraine notwendig. (Archivbild) (Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/dpa-bilder)

Stromausfälle und Angriffe gegen Heizkraftwerke in Kiew: Energieexperten bereiten die Bürger auf das Schlimmste vor.

Russland greift vor dem Winterbeginn wieder die Energieinfrastruktur der Ukraine an. Die Folgen könnten in diesem Jahr besonders schlimm werden, warnt der Direktor des ukrainischen Zentrum für Energieforschung und Politik, Oleksandr Kharchenko.

Täglich gibt es neue Meldungen über Kraftwerke, die nach Beschuss ihren Betrieb einstellen. Am Samstag meldete der ukrainische Energieversorger Zentroenergo, dass er aufgrund schwerer russischer Luftangriffe keinen Strom mehr produzieren kann. Die nach früheren Angriffen noch betriebenen Anlagen in den Regionen Kiew und Charkiw seien nicht mehr betriebsfähig. "Unsere Erzeugung liegt jetzt bei Null", teilt das Unternehmen mit. Zentroenergo hatte zuletzt rund acht Prozent des Stroms in der Ukraine produziert.

Experte: Wasser aus Hausleitungen ablassen

Die Hauptstadt Kiew ist immer wieder Ziel der russischen Drohnen- und Raketenangriffe. Viele gelten Kraftwerken, die die Hauptstadt mit Strom und Wärme versorgen. Um Strom zu sparen, gibt es auch am heutigen Sonntag wieder Unterbrechungen, wie die ukrainische Nachrichtenseite Telegraf berichtet. Dreimal wird der Strom in der Region abgestellt, oft für mehrere Stunden.

"Das ist eine Katastrophe"

Kharchenko malt ein düsteres Bild, wenn die Angriffe weitergehen. "Wenn die städtischen Kraftwerke, die Strom und Wärme produzieren, abgeschaltet werden müssen und die Temperaturen binnen drei Tagen auf -10 Grad sinken, dann gibt es keine Chance auf eine Wiederherstellung", sagte er. In diesem Szenario müssten die Bürger aufgerufen werden, das Wasser aus den Leitungen ihrer Häuser abzulassen, damit die Leitungen nicht einfrieren und platzen. "Kiew sollte eine Evakuierung bekannt geben, um das ehrlich zu beantworten. Das ist eine Katastrophe", sagte Kharchenko.

Der Experte betonte, dass er derzeit keine schwerwiegenden Probleme bei der Versorgung der Regionen der Ukraine mit Gas zur Wärmeerzeugung sehe, da Gas in ausreichenden Mengen gepumpt worden sei und noch mehr gepumpt werde. Gleichzeitig sei seiner Meinung nach eines der zentralen Probleme die Beschädigung von Wärme- und Stromversorgungsanlagen. "Das Problem von Angriffen auf Wärmeversorgungsanlagen ist viel größer. Hier bestehen tatsächlich Risiken. Sie sind objektiv gegeben. Es gab bereits Angriffe auf Wärmeversorgungsanlagen, und es wird weitere geben", sagte der Energieexperte im Interview mit Telegraf.